Одни вина покоряют с первого глотка, другие раскрываются постепенно, третьи удивляют неожиданным послевкусием. Примерно то же самое можно сказать и о людях. Одни превращают любую встречу в праздник, другие предпочитают душевные разговоры на кухне, а третьи обладают настолько сложным характером, что разобраться в них под силу только опытному сомелье.

В преддверии выходных предлагаем немного поиграть в гастрономическую астрологию. Представим, что каждый знак зодиака - это вино со своим характером, ароматом и послевкусием.

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Овен - каберне совиньон

Яркий, напористый, насыщенный и совершенно не склонный оставаться незамеченным. Каберне совиньон с нотами чёрной смородины, тёмной вишни и пряностей напоминает Овна, который сначала действует, а потом интересуется, стоило ли это делать.

У обоих сильный характер. И оба прекрасно знают, как произвести впечатление.

Гастрономическая пара: стейк, запечённое мясо, выдержанные сыры.

Телец - мальбек

Бархатистый, насыщенный, с ароматами спелой сливы, ежевики и шоколадными оттенками. Мальбек словно создан для человека, который считает вкусный ужин одним из главных достижений цивилизации.

Телец не понимает, зачем торопиться, если на столе ещё столько вкусного, в кресле так удобно, а завтра никуда не нужно идти.

Гастрономическая пара: жаркое, мясо на гриле, блюда с грибами.

Близнецы - просекко

Лёгкое, свежее, игристое, с нотами яблока, груши и белых цветов. Пузырьки в бокале напоминают мысли Близнецов: их много, они постоянно находятся в движении, и совершенно невозможно предугадать, куда устремится следующая.

Близнецы способны за один вечер обсудить двадцать тем, познакомиться с пятью людьми и придумать три новых плана на жизнь.

Гастрономическая пара: брускетты, лёгкие закуски, морепродукты.

Рак - пино нуар

Деликатное красное вино с ароматами вишни, малины и клубники, иногда с тонкими землистыми нотами. Оно не стремится поразить своей мощью, зато обладает особенным обаянием.

Как и Рак, пино нуар лучше раскрывается в подходящей обстановке. Никакой суеты, громкой музыки и случайных людей. Только близкие, уют и разговоры, которые незаметно продолжаются до полуночи.

Гастрономическая пара: запечённая утка, лосось, грибное ризотто.

Лев - шампанское

Льву не нужен особый повод для праздника. Сам факт его появления за столом уже можно считать достаточным основанием для торжественной церемонии.

Шампанское с его изящными пузырьками, свежестью и элегантностью идеально отражает львиную натуру. Даже если все собрались просто поужинать, Лев найдёт способ превратить происходящее в светское событие.

Гастрономическая пара: морепродукты, мягкие сыры, изысканные закуски.

Дева - шабли

Сухое белое вино из винограда сорта шардоне, известное своей свежестью, минеральными оттенками и чистотой вкуса. Ничего лишнего, всё на своём месте.

Пока остальные выбирают вино по красивой этикетке, Дева уже изучила регион происхождения, год урожая и отзывы трёх независимых сомелье. И, разумеется, заметила опечатку в винной карте.

Гастрономическая пара: белая рыба, устрицы, курица, морепродукты.

Весы - прованское розе

Нежный розовый оттенок, свежесть, тонкие ягодные и цитрусовые ноты. В этом вине прекрасно сочетаются лёгкость, эстетика и элегантность - всё то, что так ценят Весы.

Правда, прежде чем выбрать розе, Весы могут полчаса колебаться между красным и белым. Зато окончательный выбор будет прекрасно сочетаться и со скатертью, и с посудой, и с общей атмосферой вечера.

Гастрономическая пара: салаты, овощи на гриле, средиземноморские закуски.

Скорпион - красное бордо

Сложное, глубокое, многослойное вино с нотами чёрной смородины, сливы, специй, а с возрастом - табака и кедра. Его характер невозможно понять с первого знакомства.

Со Скорпионом примерно та же история. Когда вам кажется, что вы наконец разгадали его, обнаруживается ещё один скрытый слой. И далеко не факт, что последний.

Гастрономическая пара: говядина, баранина, выдержанные твёрдые сыры.

Стрелец - зинфандель

Яркое, насыщенное, с ароматами спелых ягод, слив и пряностей. Зинфандель обладает выразительным характером и интересной историей путешествий между Европой и Америкой.

Стрелец наверняка заинтересовался бы именно этой историей. А потом разговор о происхождении винограда незаметно перешёл бы в обсуждение путешествий по Калифорнии, Хорватии и Италии.

Гастрономическая пара: барбекю, пицца, пряные мясные блюда.

Козерог - бароло

Благородное итальянское красное вино из винограда неббиоло, с выраженными танинами, ароматами вишни, розы и сложными оттенками, которые развиваются с возрастом.

Козерог уважает всё, что требует времени, терпения и серьёзного отношения. Он прекрасно понимает философию бароло. В конце концов, Козерог и сам подозревает, что с каждым годом становится только ценнее.

Гастрономическая пара: тушёная говядина, ризотто с грибами, выдержанные сыры.

Водолей - оранжевое вино

Если все за столом спорят, какое вино лучше - красное или белое, Водолей непременно найдёт третий вариант.

Оранжевое вино делают из белого винограда, оставляя сок на некоторое время в контакте с кожицей. Отсюда необычный цвет, особая терпкость и сложный аромат.

Прекрасное отражение характера Водолея, который не только найдёт что-нибудь необычное, но и с удовольствием объяснит окружающим, почему они до сих пор об этом не слышали.

Гастрономическая пара: пряные овощные блюда, хумус, блюда ближневосточной кухни.

Рыбы - рислинг

Ароматное, тонкое и удивительно многогранное белое вино с нотами цитрусовых, персика, зелёного яблока и цветов. Оно бывает сухим, полусухим и сладким, сохраняя при этом характерную свежесть.

Рислинг, как и Рыбы, может быть совершенно разным в зависимости от обстоятельств. Сегодня - лёгким и жизнерадостным, завтра - задумчивым и романтичным. А иногда настолько загадочным, что даже сам не знает, какое у него сегодня настроение.

Гастрономическая пара: запечённая рыба, блюда азиатской кухни, птица.

Разумеется, звёзды ничего не знают о наших гастрономических предпочтениях. И если вы Лев, который терпеть не может шампанское, или Козерог, предпочитающий виноградный сок, это вовсе не повод сомневаться в своём знаке зодиака.

В конце концов, хороший вкус начинается там, где человек перестаёт выбирать по чужим рекомендациям и начинает доверять собственным предпочтениям.