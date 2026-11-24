26 ноября Марс переходит в знак Девы - и вместо желания совершить что-нибудь грандиозное может появиться совсем другой порыв: наконец разобраться с тем, что давно раздражает. Незаконченные дела, беспорядок дома, странные траты, переполненный список задач или режим, который существует только в теории. Для каждого знака найдётся своя точка приложения сил.

В астрологии Марс связывают с действием, инициативой и тем, куда мы направляем энергию. Дева - знак порядка, практичности, деталей и повседневных процессов. Поэтому их сочетание можно описать простой фразой: «Хватит откладывать - давайте уже это исправим».

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Причём речь необязательно идёт о большой уборке жизни. Скорее наоборот: Марс в Деве располагает к небольшим, но конкретным действиям. Разобрать один шкаф. Закрыть старую задачу. Проверить расходы. Записаться туда, куда собирались записаться последние три месяца.

Вот какую сферу каждому знаку зодиака особенно захочется привести в порядок до конца года.

Овен - незаконченные дела

Овен обычно любит начинать больше, чем заканчивать, а теперь взгляд может внезапно упасть на целое кладбище проектов со статусом «почти готово». Именно они начнут раздражать сильнее всего.

Первый шаг: выберите одно дело, которое можно полностью закрыть за ближайшие пару дней. Не начинайте ничего нового, пока не поставите хотя бы одну жирную галочку.

Телец - деньги

Тельцу может захотеться понять, куда именно исчезают деньги между зарплатой и фразой «я вроде ничего особенного не покупал». Подписки, мелкие ежедневные расходы и будущие праздничные траты заслуживают ревизии.

Первый шаг: просмотрите расходы за последний месяц и найдите хотя бы одну статью, которую можно безболезненно сократить.

Близнецы - информационный шум

Открытые вкладки, непрочитанные сообщения, сохранённые статьи, десятки чатов и список «надо посмотреть» длиной примерно до весны 2029 года - всё это может неожиданно начать утомлять.

Первый шаг: устройте 20 минут цифровой уборки. Удалите ненужное, отпишитесь от лишнего и ответьте на сообщения, которые висят слишком давно.

Рак - дом

Раку захочется сделать пространство вокруг себя удобнее. Не обязательно затевать ремонт: иногда достаточно переставить вещи, разобрать кухонный шкаф или наконец убрать предмет, который полгода стоит посреди комнаты со словами «потом решу, куда его».

Первый шаг: выберите одну небольшую зону - ящик, полку, тумбочку - и полностью приведите её в порядок.

Лев - рабочие планы

У Льва может появиться желание закончить год не эффектно, а достойно. Станет особенно заметно, какие рабочие обещания ещё не выполнены и где результат пока существует преимущественно в красивых разговорах о результате.

Первый шаг: определите одну задачу, которая даст наиболее заметный итог до конца года, и поставьте её первой в списке.

Дева - практически всё

Марс приходит непосредственно в ваш знак, поэтому желание улучшать может распространиться сразу на работу, дом, расписание, питание, документы и даже чужую манеру складывать полотенца.

Главная опасность - превратить наведение порядка в попытку полностью перепроектировать жизнь за выходные.

Первый шаг: выберите только три приоритета. Остальное имеет право оставаться несовершенным.

Весы - расписание и обязательства

Весы могут обнаружить, что слишком много времени уходит на дела, на которые они когда-то согласились исключительно потому, что было неудобно сказать «нет». Конец года станет хорошим поводом пересмотреть нагрузку.

Первый шаг: посмотрите на ближайшие две недели и отмените или перенесите хотя бы одно необязательное дело.

Скорпион - отношения с вещами

Скорпиону может захотеться избавиться от лишнего. Причём речь не только о старой одежде или коробках на антресолях. Иногда вещи сохраняются исключительно потому, что связаны с прошлым, которое давно закончилось.

Первый шаг: найдите пять вещей, которыми вы больше не пользуетесь, и решите их судьбу сегодня - отдать, продать, выбросить.

Стрелец - большие планы

Стрелец любит видеть горизонт, но Марс в Деве предложит посмотреть чуть ближе - например, на календарь. Мечта без конкретных шагов может начать раздражать даже самого Стрельца.

Первый шаг: возьмите одну большую цель на следующий год и запишите первое действие, которое можно совершить ещё до 31 декабря.

Козерог - система работы

Козерог умеет трудиться, но именно поэтому иногда слишком долго терпит неудобные процессы. Возможно, пора не работать больше, а убрать то, что постоянно крадёт время.

Первый шаг: найдите одну повторяющуюся задачу, которую можно упростить, автоматизировать или вообще перестать делать.

Водолей - цифровая жизнь

Фотографии, документы, приложения, пароли, файлы с названиями вроде «новый_финальный_точно_финальный_2» - Водолей может внезапно решить, что цивилизация должна начинаться хотя бы с собственного ноутбука.

Первый шаг: разберите одну папку, удалите ненужные приложения или наведите порядок в фотографиях. Только не пытайтесь очистить всю цифровую жизнь за один вечер.

Рыбы - режим

У Рыб внимание может переключиться на повседневные привычки: сон, питание, движение, отдых и способность не откладывать всё на последний момент. Здесь особенно важно обойтись без грандиозных обещаний самому себе.

Первый шаг: выберите одну простую привычку, которую реально соблюдать ежедневно. Чем она меньше, тем больше шансов, что останется с вами и после Нового года.

Не идеальный порядок, а меньше раздражающих мелочей

Марс в Деве - хороший символический повод не для того, чтобы срочно становиться новой версией себя, а чтобы убрать несколько маленьких источников хаоса.

До конца года остаётся достаточно времени, чтобы закрыть пару старых дел, облегчить расписание, разобраться с расходами или наконец навести порядок в том самом ящике, который лучше не открывать при посторонних.

И, возможно, лучший вопрос этого периода звучит очень просто: какая мелочь регулярно отнимает у меня время или портит настроение - и могу ли я наконец с ней разобраться?

Иногда именно с таких мелочей и начинается ощущение, что жизнь снова немного под контролем.