Есть ситуации, в которых характер человека раскрывается быстрее, чем в кабинете психолога. Например, аэропорт. Особенно если на табло рядом с вашим рейсом внезапно появляется слово «задержан», а вместо привычных двадцати минут речь идёт о пяти часах.

Пять часов - это уже не задержка. Это маленькая жизнь. За это время можно выпить три кофе, познакомиться с половиной терминала, поссориться с авиакомпанией, помириться с судьбой, купить ненужную вещь в duty free и начать воспринимать выход B17 как родной дом.

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А теперь представим, что в одном аэропорту оказались все двенадцать знаков зодиака. Разумеется, это всего лишь астрологическая игра - но некоторых знакомых вы наверняка узнаете.

Овен: «Где представитель авиакомпании?»

Первые семь минут Овен ещё надеется, что произошла ошибка. На восьмой уже идёт выяснять отношения.

Почему задержали? Когда точно вылет? Кто отвечает? Почему никто ничего не объясняет? И главное - почему остальные пассажиры так спокойно сидят?

Через полчаса Овен становится неофициальным лидером рейса. Он уже знает фамилию сотрудника у стойки, выяснил, где находится самолёт, и собирает небольшую делегацию недовольных.

Самое удивительное: когда наконец объявят посадку, Овен первым скажет:

- Ну вот. А вы переживали.

Телец: «Главное - найти нормальную еду»

Телец воспринимает задержку философски. Самолёт всё равно без него не улетит, а значит, нервничать бессмысленно.

Через пятнадцать минут он уже нашёл самое удобное кресло в терминале. Через двадцать - розетку. Через тридцать - кафе, где кофе наливают в настоящие чашки, а не в подозрительный картон.

К третьему часу вокруг Тельца образуется небольшой лагерь: куртка вместо подушки, вода, булочка, зарядка, книга и стратегический запас шоколада.

Если рейс задержат ещё на час, Телец будет единственным человеком, который скажет:

- Ну ладно. Я как раз десерт не успел заказать.

Близнецы: через два часа знают весь аэропорт

Сначала Близнецы напишут всем знакомым: «Вы не поверите, что произошло».

Потом позвонят ещё троим.

Потом познакомятся с соседями по креслам.

К концу второго часа они уже знают, кто летит на свадьбу, кто возвращается из командировки, кто боится самолётов и почему мужчина у окна развёлся с первой женой в 2009 году.

К четвёртому часу Близнецы становятся главным информационным агентством терминала:

- Говорят, самолёт уже прилетел. Но экипаж меняют. Хотя женщина у стойки сказала мужчине в синей куртке совсем другое…

Откуда информация?

Неважно. Источники раскрывать нельзя.

Рак: «Вы поели?»

Первые полчаса Рак переживает за себя. Следующие четыре с половиной часа - за всех остальных.

Он позвонит домой, предупредит родственников, проверит гостиницу, узнает, не замёрз ли ребёнок, и обязательно спросит у попутчика:

- Вы хоть что-нибудь ели?

Через некоторое время возле Рака появляется пакет с печеньем, салфетки, запасная бутылка воды и несколько людей, которых он видел впервые час назад, но уже считает почти родственниками.

Когда начнётся посадка, Рак пересчитает всех:

- А где тот мужчина с красным чемоданом? Он же с нами летит!

Лев: «Я вообще-то рассчитывал сегодня быть в другом месте»

Лев не устраивает сцену сразу. Сначала он даёт аэропорту возможность самостоятельно осознать масштаб допущенной ошибки.

Но аэропорт почему-то не осознаёт.

Тогда Лев подходит к стойке.

Разговор начинается спокойно:

- Я всё понимаю. Но пять часов - это, согласитесь, ненормально.

Через несколько минут сотрудник авиакомпании уже знает, куда Лев летит, зачем, насколько важна эта поездка и сколько людей ждут его прибытия.

После этого Лев отправляется в бизнес-зал - или хотя бы пытается выяснить, почему авиакомпания до сих пор его туда не пригласила.

Дева: открывает правила перевозчика

Пока остальные возмущаются, Дева уже изучает сайт авиакомпании.

Через двадцать минут у неё открыты правила перевозки, права пассажиров, условия компенсации и страница аэропорта с актуальной информацией.

- Вообще-то при такой задержке нам положено…

И тут вокруг Девы становится очень тихо.

Через час к ней подходят совершенно незнакомые люди:

- Извините, вы не знаете, нам ваучер на питание должны дать?

Дева знает.

Дева теперь знает всё.

Вероятно, больше, чем сотрудник авиакомпании.

Весы: пять часов выбирают, чем заняться

Весы воспринимают новость относительно спокойно.

Можно выпить кофе. Или пройтись по магазинам. Хотя лучше сначала зарядить телефон. Но свободная розетка есть возле неприятного кресла. Может быть, купить книгу? Хотя дома лежат три непрочитанные.

Через час Весы всё ещё стоят посреди терминала и размышляют, как наиболее приятно провести оставшиеся четыре.

Потом замечают красивый магазин.

Через два часа выходят оттуда с вещью, покупать которую совершенно не собирались.

Зато задержка уже кажется не такой ужасной.

Скорпион: подозревает, что ему не говорят всей правды

«Технические причины»?

Серьёзно?

Скорпион смотрит на табло. Потом на сотрудника у стойки. Потом снова на табло.

Что-то здесь не сходится.

Пока другие пассажиры покупают кофе, Скорпион начинает собственное расследование. Проверяет, откуда должен прибыть самолёт. Смотрит предыдущий рейс. Сравнивает время. Наблюдает за экипажами.

Через час у него появляется теория.

Через два - доказательства.

Через три он тихо говорит спутнику:

- Я так и знал.

Что именно он знал, возможно, навсегда останется тайной.

Стрелец: «Зато приключение!»

Из всех пассажиров Стрелец раздражён меньше остальных.

Пять часов?

Прекрасно. Значит, появился дополнительный кусочек путешествия.

Он отправляется исследовать аэропорт, находит смотровую площадку, неизвестное кафе, массажное кресло и магазин, куда нормальный человек никогда бы не зашёл.

Через пару часов Стрелец уже разговаривает с туристами из другой страны и обсуждает возможность когда-нибудь приехать к ним в гости.

Когда объявляют посадку, приходится искать Стрельца по всему терминалу.

Потому что он ушёл «буквально посмотреть, что там за углом».

Козерог: превращает задержку в рабочий день

Козерог смотрит на табло.

Пять часов.

Достаёт ноутбук.

Пока остальные пассажиры возмущаются, Козерог отвечает на письма, заканчивает презентацию, оплачивает счета, составляет план на следующую неделю и делает то, на что последние два месяца «не было времени».

Через четыре часа он внезапно обнаруживает, что задержка оказалась почти полезной.

Но вслух этого не скажет.

Потому что авиакомпания не должна узнать, что ей случайно простили пять часов.

Водолей: предлагает полностью изменить систему авиаперевозок

Первые полчаса Водолей наблюдает.

Потом начинает думать.

А затем произносит:

- Вообще вся система посадки организована неправильно.

Через час у него уже есть концепция аэропорта будущего: единое приложение, автоматическое перераспределение пассажиров, капсулы для сна, бесплатные рабочие зоны и алгоритм, который заранее предсказывает задержки.

Незнакомый человек рядом зачем-то вступает в дискуссию.

Через сорок минут они уже проектируют новую модель мировой авиации.

Самолёт тем временем всё ещё не прилетел.

Рыбы: успевают прожить несколько жизней

Сначала Рыбы расстраиваются.

Потом садятся у окна, надевают наушники и смотрят на самолёты.

Через двадцать минут настроение неожиданно меняется. За стеклом дождь, по взлётной полосе движутся огни, в наушниках играет любимая музыка…

Вообще-то красиво.

Через час Рыбы уже придумали начало романа о двух людях, которые познакомились из-за задержанного рейса.

Через три - немного поспали.

Через четыре забыли, почему вообще сидят в аэропорту.

И когда динамик объявит:

«Пассажиров рейса приглашаем на посадку…»

Рыбы вздрогнут:

- Ой. Это же мы!

А аэропорт всё расставит по местам

Пожалуй, задержанный рейс - один из самых быстрых способов узнать человека поближе. Один требует объяснений, другой ищет кафе, третий знакомится с соседями, четвёртый читает правила компенсации, а пятый уже мысленно написал книгу о случившемся.

Но через пять часов происходит настоящее астрологическое чудо: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы внезапно становятся абсолютно одинаковыми.

Стоит только появиться надписи «Посадка началась», как все двенадцать знаков одновременно вскакивают и идут становиться в очередь.

Даже если места в билетах давно распределены.