Любовь с отсрочкой: 5 пар знаков зодиака, которым судьба выпишет второй билет на свидание

Друг друга можно любить хоть до мурашек, но встретиться в неподходящее время своих жизней. Иногда отношения заканчиваются не из-за того, что чувства изсякли, а потому, что обоим еще не хватает опыта, терпения и умения слышать партнера. А спустя годы бывшие влюбленные вдруг понимают: возможно, тогда они просто поторопились расстаться. Астрологи считают, что некоторые пары знаков зодиака особенно часто проходят такой путь. В молодости их характеры сталкиваются, отношения превращаются в череду споров и примирений, а после сорока лет появляется шанс взглянуть друг на друга совершенно иначе. Вспоминаем пять таких сочетаний.

Рак и Стрелец

Рак и Стрелец редко представляют собой спокойную пару. В молодости их притяжение строится на любопытстве к совершенно непохожему человеку. Рака привлекает энергичность Стрельца, а того завораживают эмоциональность и преданность нового партнера. Но довольно скоро начинаются сложности.

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Раку хочется больше внимания, близости и уверенности в отношениях. Стрелец же болезненно воспринимает попытки ограничить его свободу. Ревность, выяснение отношений и бурные примирения постепенно утомляют обоих. Даже сильные чувства не всегда помогают сохранить такой союз.

С возрастом ситуация меняется. После сорока лет Стрелец начинает лучше понимать ценность постоянства и эмоциональной поддержки, которые когда-то предлагал Рак. А тот учится меньше контролировать партнера и спокойнее относиться к его потребности в личном пространстве. Если бывшие влюбленные встретятся снова, у них может получиться совсем другая история.

Лев и Скорпион

В молодости Лев и Скорпион производят впечатление эффектной пары. Оба яркие, уверенные в себе и привыкшие добиваться желаемого. Между ними возникает сильное притяжение, но вместе с ним появляется и желание доказать собственное превосходство.

Каждый хочет быть главным. Лев ждет восхищения и признания, Скорпион не собирается уступать лидерство. Постоянное соперничество постепенно вытесняет нежность, и отношения заканчиваются. После расставания оба могут выбрать более спокойных партнеров, с которыми не придется постоянно отстаивать свою позицию.

Но годы способны многое изменить. При случайной встрече прежние чувства могут вспыхнуть с новой силой. Теперь Лев способен оценить внутреннюю силу и выдержку Скорпиона, а тот замечает за яркой внешностью Льва великодушие, верность и душевную теплоту. Вместо борьбы за лидерство появляется желание действовать сообща. И это уже совсем другой союз.

Дева и Козерог

Дева и Козерог нередко расходятся в молодости, хотя со стороны их пара кажется вполне перспективной. Деве хочется больше внимания и участия, она бывает требовательной и болезненно реагирует на недостаток заботы. Козерог тем временем сосредоточен на карьере и готов откладывать личную жизнь ради профессиональных достижений.

В какой-то момент оба понимают, что отношения перестали приносить радость. Решение расстаться кажется вполне разумным. Но спустя годы бывшие партнеры могут обнаружить, что им не хватало именно тех качеств, которыми обладал другой.

После сорока лет Дева и Козерог уже иначе смотрят на любовь. Козерог начинает первым искать возможность восстановить контакт, а Дева, даже если не спешит признавать прежние ошибки, с удовольствием соглашается на встречу. За прошедшее время оба успевают добиться многого и понять, чего хотят от жизни.

Общие цели, практичность, ответственное отношение к деньгам и семейным планам сближают их сильнее, чем прежде. Возможно, в молодости они просто не сумели разглядеть, насколько хорошо подходят друг другу.

Телец и Близнецы

В начале отношений Телец и Близнецы могут буквально очаровать друг друга. Тельцу нравится легкость и общительность Близнецов, а тем по душе надежность и спокойствие партнера. Но со временем различия становятся все заметнее.

Телец предпочитает стабильность, привычный уклад и размеренное время вдвоем. Близнецам нужны новые впечатления, знакомства и спонтанные приключения. Один раздражается из-за постоянно меняющихся планов, другой начинает скучать рядом с человеком, который не слишком любит перемены. В результате оба решают, что с кем-то более похожим на них отношения сложатся проще.

Однако после сорока лет взгляды на жизнь становятся гибче. Телец уже не так настороженно воспринимает все новое, а Близнецы начинают больше ценить надежность и заботу. При новой встрече они вспоминают, что когда-то именно эти качества помогали им чувствовать себя счастливыми.

Телец может снова оценить чувство юмора и легкость Близнецов, а те с удовольствием вспомнят, как партнер умел поддержать в трудную минуту. Теперь у них есть шанс перестать переделывать друг друга. Различия, которые раньше мешали отношениям, могут стать их преимуществом.

Овен и Весы

Овен и Весы часто увлекаются друг другом благодаря противоположным характерам. Овну нравятся мягкость, дипломатичность и обаяние Весов. Те, в свою очередь, восхищаются решительностью и уверенностью Овна. Поначалу кажется, что каждый нашел именно то, чего ему не хватало.

Но со временем Овен начинает слишком часто решать за двоих. Он привык действовать быстро и не всегда замечает, что партнеру нужно время, чтобы обдумать ситуацию. Весы стараются избегать конфликтов, уступают, замалчивают недовольство, но постепенно накапливают обиды. В итоге расставание становится для Овна неожиданностью, хотя Весы могли обдумывать этот шаг довольно долго.

С возрастом оба учатся иначе вести себя в отношениях. Овен понимает, что чужое мнение заслуживает внимания, а Весы перестают соглашаться ради сохранения мира. При повторной встрече им становится проще договариваться и учитывать желания друг друга.

Притяжение при этом никуда не исчезает. Весов по-прежнему привлекает энергия Овна, а он ценит их способность находить компромиссы даже в сложных ситуациях. Теперь у пары есть возможность построить отношения, в которых никто не должен постоянно уступать.

Иногда расставание действительно становится паузой, после которой люди возвращаются друг к другу уже другими. Прошлые ошибки помогают лучше понять собственные желания и научиться строить отношения без постоянных обид и борьбы за лидерство.

Конечно, знак зодиака не определяет судьбу пары. Но если бывшие партнеры повзрослели, пересмотрели свои взгляды и по-прежнему испытывают чувства, второй шанс вполне может оказаться удачнее первого.