Один хочет поговорить, другой молчит: 5 пар знаков зодиака, которым трудно мириться

После ссоры он заказывает её любимую лапшу и достаёт две тарелки. Она придвигает к нему стул. Оба рады снова ужинать вместе. Только для него ссора уже позади, а она как раз ждала этого момента, чтобы наконец поговорить о вчерашнем.

В нашей астрологической подборке пять пар знаков зодиака, которым знакомо такое недоразумение. Овен тревожится, когда Рак замолкает, а тот как раз старается подобрать слова. Деве бывает легче простить Стрельца через неделю, когда он выполнит обещание, которое дал сегодня. Узнать свою историю здесь можно и под чужими знаками. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен и ♋ Рак. Сколько времени нужно, чтобы остыть? Овен готов вернуться к разговору уже через десять минут. Он успел пожалеть о резкости и боится, что Рак запомнит последние, самые злые слова. Хочется поскорее объяснить, что он имел в виду. Раку для начала нужно понять, что именно так больно задело. Даже если Овен погорячился, как ему вообще пришло в голову такое сказать? Чем дольше тянется тишина, тем больше вопросов задаёт Овен. Теперь Раку приходится ещё и объяснять, почему он до сих пор не успокоился. Тут уж легко наговорить лишнего в ответ. Если Раку нужен час на прогулку, стоит так и сказать, а по возвращении самому подойти к Овну. Овну будет проще заняться своими делами, если он знает, что вечером его выслушают. И Рак сможет подобрать слова без спешки.

🟣 ♉ Телец и ♒ Водолей. Когда уже пора предупредить об опоздании? Водолей задержался у друзей и написал об этом в половине восьмого. Телец ждал его к семи. Ужин давно готов, полчаса ушли на ожидание, а теперь Телец ещё и чувствует себя занудой, которому приходится объяснять, зачем вообще предупреждать об опоздании. Тельцу проще изменить собственные планы, если он вовремя узнает о чужих. Водолея искренне удивляет такая реакция. Он ведь написал, как только понял, во сколько освободится. Просьба звонить раньше кажется ему требованием отчитываться о каждом шаге. Тельцу между тем совершенно не нужен подробный рассказ о том, кто был в гостях и почему все засиделись. В тот вечер Тельцу пригодилось бы сообщение ещё в тот момент, когда Водолей понял, что к семи не успеет. Можно написать, что задерживаешься, даже если пока не знаешь на сколько. Тогда Телец спокойно сядет ужинать, а Водолею не придётся обещать, что он будет дома ровно через пятнадцать минут.

🟣 ♊ Близнецы и ♏ Скорпион. Что осталось за шуткой Близнецы умеют рассмешить Скорпиона даже в разгар ссоры. Он и правда смеётся, а спустя полчаса возвращается к тому месту, на котором их прервала шутка. Для Близнецов это почти обидно. Только что они смеялись вместе, и обоим снова было хорошо. А у Скорпиона остался вполне определённый вопрос. За общим столом Близнецы рассказали друзьям историю, которую он доверил им наедине. После этого они успели обсудить его реакцию, неловкость гостей и даже то, кто первым сменил тему. Скорпион так и не понял, может ли подобное повториться. Разговор может занять всего минуту, если Близнецы признают, что ту историю стоило оставить между двоими. Скорпиону важно услышать, что впредь его спросят, прежде чем рассказывать о нём за общим столом. И тогда он сможет посмеяться над удачной шуткой, не опасаясь, что его сочли согласным со всем остальным.

🟣 ♍ Дева и ♐ Стрелец. Вечер без брони Свободных столиков нет. Стрелец уже заметил через дорогу другое кафе, а Дева всё ещё стоит у входа и вспоминает, что о брони они говорили во вторник. Столик обещал заказать Стрелец. Если сейчас просто перейти дорогу, в следующий раз Дева опять будет звонить сама, чтобы наверняка. Стрелец тем временем видит, как уходит вечер, которого они оба так ждали. Другое кафе ему и самому нравится меньше. Зато там можно прямо сейчас сесть у окна и поесть. Он предлагает лучший выход, какой видит. Для Девы же это звучит так, будто обещания забронировать стол никто и не давал. Стрельцу проще вернуть расположение Девы, если он сам подойдёт узнать, есть ли места, и признает, что на этот раз подвёл. А вот следующую встречу лучше сразу взять на себя целиком. Если через неделю подтверждение брони придёт раньше, чем Дева успеет о нём спросить, ей будет куда легче оставить этот вечер в прошлом.

🟣 ♌ Лев и ♑ Козерог. Завтрак вместо извинения Утром после ссоры Козерог встаёт пораньше и готовит любимый завтрак Льва. Для человека, которому трудно подбирать слова, это довольно красноречивый поступок. Лев с удовольствием пьёт кофе и видит, что ради него постарались. Но за стол они садятся с той же обидой, с какой накануне легли спать. За заботу можно поблагодарить сразу. Для разговора о вчерашних словах место за столом тоже найдётся. Накануне при друзьях Козерог пренебрежительно отозвался о работе Льва. Теперь Лев гадает, была ли это неудачная шутка или партнёр и вправду так думает. Вот что Лев хочет выяснить, когда снова заводит вчерашний разговор. Козерогу стоит прямо сказать, о каких словах он жалеет. А если он ещё и вспомнит, сколько вечеров его близкий человек провёл за недавним проектом, Лев поймёт, что его труд заметили. Поблагодарить за завтрак он вполне может, даже пока ему обидно.