Как каждый знак зодиака пытается незаметно уйти с вечеринки - и почему это замечают все

Есть особый момент почти на каждой вечеринке. Вы уже поговорили со всеми, съели то, что собирались только попробовать, трижды сказали «ну, мне завтра рано» - и понимаете: пора уходить.

Но просто встать, попрощаться и уйти способен далеко не каждый. Одни начинают операцию по эвакуации за сорок минут. Другие исчезают так профессионально, что хозяева обнаруживают пропажу только утром. А третьи собираются домой - и через два часа всё ещё стоят в прихожей с бокалом и обсуждают жизнь.

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Посмотрим в шутливый астрологический гороскоп: как разные знаки зодиака пытаются незаметно покинуть вечеринку.

♈ Овен - объявляет об уходе так, будто закрывает мероприятие

Овен не очень понимает слово «незаметно».

- Всё, народ, я ПОШЁЛ!

Об этом узнают гости, хозяева, соседи и, возможно, люди на автобусной остановке через дорогу.

После этого Овен ещё минут пятнадцать прощается, рассказывает последнюю историю, возвращается за телефоном, снова прощается и наконец действительно уходит.

Уровень незаметности: пожарная сигнализация.

♉ Телец - хотел уйти, но вынесли десерт

Телец уже принял решение. Пальто найдено. Телефон в кармане. Мысленно он дома, под пледом.

И тут кто-нибудь произносит:

- А торт будем?

Пальто снимается.

Через сорок минут Телец предпринимает вторую попытку эвакуации, но замечает на столе сырную тарелку, которую почему-то раньше не видел.

Уровень незаметности: уйдёт, когда закончится еда.

♊ Близнецы - прощаются с одним человеком и знакомятся ещё с тремя

Главная ошибка Близнецов - сказать: «Я только попрощаюсь».

Через десять минут они уже участвуют в совершенно новом разговоре на кухне. Через двадцать выясняется, что у них появился новый знакомый. Через сорок они предлагают всем встретиться на следующей неделе.

- Подожди, ты же домой собирался?

- Да! Вот прямо сейчас.

И начинается второй круг.

Уровень незаметности: теоретически высокий, практически не проверен.

♋ Рак - уходит с чувством, что бросает семью

Рак уже оделся, но продолжает переживать.

- Точно всё хорошо?

- Может, помочь убрать?

- Тебе завтра не тяжело будет?

- Контейнер вернёшь потом, не переживай.

В итоге Рак уходит последним, предварительно собрав со стола тарелки, найдя потерянную серёжку хозяйки и завернув кому-нибудь остатки пирога.

Уровень незаметности: уход с эмоциональным послесловием.

♌ Лев - незаметный уход отменяется

Лев действительно может решить уйти тихо.

Но потом возникает логичный вопрос: зачем?

Если уж Лев покидает вечеринку, окружающие должны хотя бы понимать, что вечер потерял одного из центральных персонажей.

Поэтому будет эффектное пальто, воздушные поцелуи, несколько «пока-пока», объятия и финальная реплика уже из дверей.

Уровень незаметности: финал концертной программы.

♍ Дева - проводит операцию идеально

Дева заранее знает, где лежит её пальто, куда положены ключи и сколько минут займёт дорога домой.

Она выбирает паузу между разговорами, благодарит хозяев, аккуратно прощается с нужными людьми - и исчезает.

Через пять минут кто-нибудь спрашивает:

- А где Дева?

Вот так выглядит профессиональная эвакуация.

Правда, утром хозяевам может прийти сообщение: «Спасибо за вечер. Кстати, вы забыли убрать салат в холодильник».

Уровень незаметности: спецслужбы одобряют.

♎ Весы - уходят примерно полтора часа

- Наверное, мне пора.

Это не решение. Это начало переговоров.

- Да посиди ещё!

- Ну… ладно, десять минут.

Через десять минут:

- Всё-таки пойду.

- Да куда ты, мы сейчас чай сделаем!

- Ну хорошо.

Весы искренне хотят домой. Но мысль о том, что хозяева могут решить, будто им было скучно, совершенно невыносима.

Уровень незаметности: дипломатическая миссия затянулась.

♏ Скорпион - просто исчезает

Никто не видел, как Скорпион одевался. Никто не слышал, чтобы он прощался.

Только что сидел в кресле.

Через минуту - нет человека.

Сообщение приходит уже из такси:

«Спасибо за вечер 🖤»

- А когда он ушёл?

Никто не знает.

Возможно, Скорпион вообще не уходил через дверь.

Уровень незаметности: 10 из 10. Камеры ничего не зафиксировали.

♐ Стрелец - уходит с вечеринки на другую вечеринку

- Всё, ребята, я домой!

Через двадцать минут приходит фотография из какого-то бара.

Ещё через час - из совершенно другого района города.

Утром выясняется, что по дороге домой Стрелец встретил знакомых, «зашёл буквально на пять минут», познакомился с туристами из Португалии и почему-то оказался на караоке.

Уровень незаметности: маршрут перестроен.

♑ Козерог - действительно уходит

Козерог смотрит на часы.

- Спасибо, было отлично. Я поехал.

- Да останься ещё!

- Нет.

И уходит.

Остальные смотрят вслед с некоторым недоумением. Неужели так можно было?

Можно.

Козерог завтра встанет вовремя и ещё успеет удивиться сообщениям в общем чате: «КТО ЗАБРАЛ ЦВЕТОК ИЗ КОРИДОРА???»

Уровень незаметности: взрослый человек среди нас.

♒ Водолей - исчезает по совершенно непонятной причине

Пять минут назад Водолей оживлённо объяснял кому-то, почему человечеству пора пересмотреть отношение ко времени.

А теперь его нет.

Телефон не отвечает.

Пальто исчезло.

На следующий день выясняется, что он решил пройти домой пешком, увидел ночной трамвай, сел в него «просто посмотреть, куда едет» и по дороге придумал идею нового проекта.

Уровень незаметности: даже Водолей не знает, как это произошло.

♓ Рыбы - начинают прощаться и попадают в душевный разговор

Рыбы уже стоят в прихожей.

- Спасибо, было так хорошо…

- Мне тоже. Знаешь, я вообще последнее время…

Всё.

Через сорок минут Рыбы сидят на пуфике без одного ботинка и обсуждают чужие отношения.

Ещё через полчаса хозяин приносит чай.

Домой Рыбы всё-таки уйдут. Возможно.

Уровень незаметности: эмоциональная эвакуация временно приостановлена.

А вы как уходите с вечеринок?

Исчезаете по-скорпионьи, произносите решительное козерожье «мне пора» или принадлежите к тем людям, которые в 23:30 надевают пальто, а в 01:10 всё ещё разговаривают в прихожей?

Конечно, звёзды здесь ни при чём - но иногда подозрительно хорошо попадают в наши маленькие привычки.