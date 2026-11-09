Гороскоп женской дружбы: кто примчится ночью с вином, а кто предложит просто не драматизировать

Найти человека, которому можно позвонить среди ночи, рассказать о самом сокровенном и не бояться осуждения, удается не каждому. Одни подруги становятся почти родственницами, другие исчезают из жизни после первой серьезной ссоры.

Овен

Овен не бросит подругу в сложной ситуации: поможет с делами, одолжит наряд для вечеринки или присмотрит за домашним питомцем во время отпуска. Но у такой дружбы есть условие: не стоит постоянно соперничать с Овном и пытаться отнять у него лидерство. Лучше всего этот знак ладит с другими представителями огненной стихии - Львами и Стрельцами, а также с Овнами.

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Телец

Тельцы не торопятся сближаться с новыми людьми. Им нужно время, чтобы убедиться в искренности человека, а опоздания и необязательность они воспринимают как неуважение. Поэтому комфортнее всего им с теми, кто ценит стабильность и надежность: другими Тельцами, Девами и Козерогами.

Дева с удовольствием поддержит идею сходить в хороший ресторан, а Козерог оценит в Тельце верность и постоянство. При этом последнему не так важно, где именно провести время вместе.

Близнецы

Близнецы легко знакомятся и способны поддержать разговор практически на любую тему. Им нужны люди, с которыми можно часами обсуждать новости, делиться впечатлениями и спонтанно отправляться навстречу приключениям. Лучше всего они чувствуют себя в компании воздушных знаков: Весов, Водолеев и других Близнецов.

Рак

Раки долго присматриваются к людям и неохотно открывают душу. Зато тот, кому они действительно доверяют, получает преданного друга, готового выслушать даже посреди ночи. Раки умеют сопереживать и не остаются равнодушными к чужим проблемам. Ближе всего им обычно представители водной стихии - Рыбы, Скорпионы и другие Раки.

Лев

У Львов обычно широкий круг общения. Они любят знакомиться, привлекать внимание и быть в центре событий, но дружба с ними требует определенного терпения: Льву нравится занимать главную позицию даже среди близких людей. Проще всего его характер принимают Овны, Стрельцы и другие Львы.

Дева

Девы не склонны часто менять друзей. Если они впустили человека в свою жизнь, то рассчитывают на долгие отношения, основанные на доверии и общих взглядах. Им важно знать, что на подругу можно положиться. Поэтому наиболее гармоничная дружба у Дев складывается с Тельцами, Козерогами и другими Девами.

Весы

Весы не любят одиночество и стараются как можно чаще проводить время в компании. Они общительны, обаятельны и всегда найдут тему для разговора. Правда, их любовь к беседам и обмену мнениями выдержит не каждый. Лучше всего Весы понимают Близнецы, Водолеи и представители собственного знака.

Скорпион

Скорпионы внимательно выбирают окружение и быстро замечают неискренность. Для них дружба предполагает взаимность: недостаточно просто проводить время вместе, нужно чувствовать доверие и эмоциональную отдачу. Предательства этот знак не прощает, поэтому чаще всего сближается с теми, кто способен понять его чувствительность и глубину переживаний. Это Раки, Рыбы и другие Скорпионы.

Стрелец

Стрельцы воспринимают дружбу как постоянное движение. Они готовы поддержать близкого человека, помочь разобраться с проблемой и заодно придумать очередное приключение. Их оптимизм особенно хорошо сочетается с энергией других огненных знаков. Поэтому среди лучших друзей Стрельцов чаще оказываются Овны, Львы и представители их собственного знака.

Козерог

Козероги не спешат подпускать новых знакомых близко. Они сдержанны в проявлении эмоций и предпочитают сначала проверить человека временем и поступками. Зато настоящую дружбу ценят высоко и не склонны отказываться от нее из-за мелких разногласий. Наиболее комфортно им с Тельцами, Девами и другими Козерогами.

Водолей

Водолеи любят необычные идеи и редко выбирают привычные сценарии досуга. Вместо обычного похода в кафе они могут предложить квест или неожиданную поездку. Не каждый оценит такую любовь к экспериментам, зато представители воздушной стихии обычно поддерживают их инициативы. Лучшие кандидаты на дружбу - Близнецы, Весы и другие Водолеи.

Рыбы

Рыбы воспринимают дружбу через эмоции и тонко чувствуют настроение окружающих. Им нужен человек, который не станет обесценивать переживания и сможет поддержать в трудную минуту. Сдержанные Козероги и непостоянные Близнецы могут казаться им слишком далёкими по характеру. Зато с Раками и Скорпионами Рыбы обычно находят взаимопонимание. Скорпион, по мнению астролога, не только выслушает их жалобы, но и не оставит без внимания тех, кто причинил им боль.