Кот, попугай или вечный двигатель: какой питомец лучше всего понимает характер каждого знака зодиака

Одним нужен напарник для приключений, другим - профессионал по лежанию на диване, а третьим - кто-нибудь, кто наконец способен их переговорить. Астрология предлагает свою версию идеального союза человека и домашнего животного.

Говорят, что домашние животные со временем становятся похожими на своих хозяев. Хотя иногда возникает подозрение, что всё происходит наоборот: это мы постепенно перенимаем привычки котов, учимся радоваться мелочам у собак и обнаруживаем, что попугай давно знает о семейной жизни больше, чем следовало бы.

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А что, если подобрать питомца не по внешности, размеру или моде, а по характеру знака зодиака?

Представьте: энергичному Овну достаётся собака, которая никогда не устаёт. Льву - кот, убеждённый, что именно он здесь главная знаменитость. А Близнецам - попугай, способный поддержать разговор даже тогда, когда все остальные уже сдались.

Разумеется, это шуточный астрологический портрет, а не руководство по выбору животного. Настоящему питомцу нужны подходящие условия, забота и ответственный хозяин независимо от даты рождения.

Но давайте всё-таки посмотрим, с кем каждому знаку зодиака было бы особенно весело делить квартиру, диван и последние остатки личного пространства.

♈ Овен - джек-рассел-терьер: кто кого выгуливает?

Овен привык жить так, будто у каждого дня есть стартовый пистолет. Медленно просыпаться, долго раздумывать и откладывать приключения на завтра - совершенно не его стиль.

Идеальный напарник для такого человека - джек-рассел-терьер. Маленькая собака с энергетическим запасом, которому позавидует электростанция.

Этот пёс готов бегать, играть, исследовать окрестности и немедленно выяснять, что происходит за ближайшим кустом. С Овном они быстро найдут общий язык: оба убеждены, что жизнь слишком коротка для скуки.

Почему вы сойдётесь: никто не станет уговаривать другого подняться с дивана. Скорее придётся договариваться, когда наконец вернуться домой.

Что может пойти не так: Овен впервые встретит существо, которое не признаёт его лидерства в вопросах скорости и инициативы.

♉ Телец - британская короткошёрстная кошка: искусство ничего не делать

Телец знает важнейший секрет счастливой жизни: если можно устроиться удобно, зачем устраиваться неудобно?

Поэтому ему прекрасно подойдёт британская короткошёрстная кошка - независимая, спокойная, с внушительным чувством собственного достоинства.

Эта кошка не станет устраивать драму из-за того, что хозяин решил провести вечер дома. Напротив, она с удовольствием поддержит идею хорошего ужина, мягкого пледа и отсутствия незапланированных гостей.

Правда, британцы не всегда любят сидеть на руках. Но Телец способен оценить отношения, в которых никто никого не дёргает без серьёзной причины.

Почему вы сойдётесь: оба понимаете, что комфорт - не слабость, а результат правильно организованной жизни.

Что может пойти не так: однажды выяснится, что любимое кресло в доме принадлежит кошке. Причём юридически это уже почти невозможно оспорить.

♊ Близнецы - попугай: наконец-то достойный собеседник

Близнецам нужен кто-то, кто не устанет слушать их идеи, новости, наблюдения и внезапные размышления о смысле жизни.

Попугай, способный подражать человеческой речи, кажется весьма перспективным кандидатом.

Особенно если речь идёт об умном и общительном жако. Такие птицы нуждаются в постоянном интеллектуальном обогащении среды, внимании и общении. А Близнецы как раз умеют превращать обычный вторник в бесконечный разговор обо всём на свете.

В этом союзе скучно точно не будет. Вопрос лишь в том, кто первым научится перебивать другого.

Почему вы сойдётесь: один любит разговаривать, другой способен неожиданно повторить самое интересное.

Что может пойти не так: попугай запомнит фразу, которую Близнецы произнесли один раз, в сердцах, и начнёт воспроизводить её исключительно при гостях.

♋ Рак - кролик: маленькое существо с большим доверием

Рак умеет создавать атмосферу, в которой хочется снять обувь, завернуться в плед и рассказать, что случилось за день.

Ему подойдёт кролик - нежное, осторожное животное, которому необходимы спокойствие, терпение и чувство безопасности.

Рак не станет требовать немедленной дружбы. Он умеет ждать, замечать настроение и радоваться маленьким признакам доверия.

Когда кролик впервые спокойно устроится рядом, для Рака это будет событие почти семейного масштаба.

Почему вы сойдётесь: оба цените тихую привязанность и собственный уютный мир.

Что может пойти не так: Рак настолько проникнется заботой, что начнёт обсуждать с кроликом семейные проблемы. А тот тем временем будет методично изучать на прочность ножку стула.

♌ Лев - мейн-кун: две знаменитости под одной крышей

Обычный кот? Льву хотелось бы чего-нибудь более представительного.

Например, мейн-куна - большого, эффектного кота с роскошной шерстью и внешностью существа, которое только что сошло с королевского портрета.

Лев любит красоту, внимание и достойное окружение. Мейн-кун вполне способен обеспечить все три составляющие.

Вместе они будут выглядеть великолепно. Особенно на фотографиях, которые Лев непременно покажет друзьям.

Почему вы сойдётесь: оба умеете производить впечатление одним появлением в комнате.

Что может пойти не так: гости начнут приходить исключительно ради кота. Более того, будут приносить ему подарки и спрашивать, как у него дела, даже не поздоровавшись с хозяином.

Для Льва это уже серьёзный кризис отношений.

♍ Дева - морская свинка: порядок, расписание и никакой самодеятельности

Дева любит, когда всё устроено разумно. У каждой вещи есть место, у каждого дела - время, а у каждого беспорядка - конкретный виновник.

Морская свинка отлично впишется в мир, где ценят регулярность и внимательный уход.

Дева будет знать, какая зелень полезна питомцу, когда нужно обновить сено и как организовать просторное, безопасное жилище. Причём, скорее всего, заведёт отдельную таблицу расходов.

Морские свинки - социальные животные, поэтому в реальности им необходимо подходящее общение с сородичами. И Дева наверняка изучит этот вопрос основательнее большинства ветеринарных справочников.

Почему вы сойдётесь: Деве нравится заботиться о ком-то, чьи потребности можно изучить и предусмотреть.

Что может пойти не так: морская свинка не станет уважать идеальную систему хранения сена и будет разбрасывать его с совершенно необъяснимым энтузиазмом.

♎ Весы - золотистый ретривер: дипломатия с хвостом

Весы стараются поддерживать мир и гармонию. Им неприятны ссоры, грубость и люди, которые входят в комнату уже с готовым конфликтом.

Золотистый ретривер - почти идеальное воплощение их представлений о хороших отношениях.

Дружелюбный, общительный, любящий внимание и совместные занятия, он способен растопить даже самое хмурое настроение.

Весы будут восхищаться его добродушием, а ретривер - радоваться каждому новому знакомству.

Почему вы сойдётесь: оба предпочитаете дружбу противостоянию и умеете делать окружающих счастливее.

Что может пойти не так: Весы потратят двадцать минут, выбирая красивый поводок, а ретривер за это время успеет подружиться с продавцом, охранником и тремя покупателями.

♏ Скорпион - немецкая овчарка: доверие не раздают всем подряд

Скорпион не из тех, кто раскрывает душу первому встречному. Его доверие нужно заслужить, зато если вы попали в круг близких - это надолго.

Немецкая овчарка с её интеллектом, внимательностью и способностью выстраивать прочную связь с человеком кажется подходящим символическим партнёром.

Оба предпочитают настоящую привязанность поверхностному знакомству. Оба внимательно наблюдают за окружающими. И оба способны выглядеть весьма серьёзно, даже когда ничего особенного не происходит.

Разумеется, овчарке необходимы воспитание, движение и занятия, а не только таинственный хозяин с проницательным взглядом.

Почему вы сойдётесь: для обоих верность - не красивое слово, а важная часть отношений.

Что может пойти не так: Скорпион будет уверен, что понимает собаку без слов. Собака тоже будет уверена, что понимает хозяина. Но никто не объяснит, почему тапок оказался в коридоре.

♐ Стрелец - бордер-колли: приключения начинаются у порога

Стрелец убеждён, что жизнь создана для движения, новых впечатлений и неожиданных маршрутов.

Бордер-колли полностью поддерживает эту философию. Более того, готов развивать её ежедневно, независимо от погоды.

Это очень умная и энергичная собака, которой нужны серьёзные физические и интеллектуальные нагрузки. Для активного Стрельца она может стать прекрасным партнёром по прогулкам, тренировкам и приключениям.

Но здесь есть нюанс: Стрелец любит свободу и спонтанность, а бордер-колли нуждается ещё и в последовательных занятиях.

Почему вы сойдётесь: оба считаете, что сидеть дома целый день - подозрительная трата жизни.

Что может пойти не так: Стрелец решит устроить ленивое воскресенье. Бордер-колли решит, что хозяин заболел, и предпримет срочные меры по его спасению.

♑ Козерог - сиамская кошка: уважение нужно заслужить

Козерог ценит интеллект, самостоятельность и отношения, в которых никто не пытается манипулировать другим.

Сиамская кошка - интересный кандидат на роль его домашнего компаньона.

Умная, общительная, с ярко выраженным характером, она не всегда готова подчиняться установленным правилам. Зато умеет формировать крепкую привязанность и совершенно не боится выражать собственное мнение.

Козерог, привыкший руководить процессами, неожиданно обнаружит рядом существо с не менее твёрдой волей.

Почему вы сойдётесь: оба уважаете ум, характер и постоянство в отношениях.

Что может пойти не так: Козерог установит правило не будить его до семи утра. Сиамская кошка проведёт собственное совещание и отменит это распоряжение в 5:43.

♒ Водолей - шиншилла: зачем быть как все?

Водолей любит всё необычное. Его привлекают нестандартные решения, странные увлечения и существа, которые совершенно не обязаны соответствовать чужим ожиданиям.

Поэтому шиншилла с её невероятно мягким мехом, необычными привычками и любовью к прыжкам кажется интересным символическим выбором.

Водолей будет с удовольствием изучать её поведение, обустраивать пространство и рассказывать друзьям, почему шиншиллы купаются не в воде, а в специальной пыли.

Однако в реальной жизни эти животные требуют особых условий содержания, прохлады, подходящего питания и внимательного ухода. Они не просто декоративные пушистые игрушки.

Почему вы сойдётесь: оба цените индивидуальность и не считаете странности недостатком.

Что может пойти не так: Водолей потратит неделю на создание идеальной многоуровневой игровой зоны, а шиншилла заинтересуется исключительно картонной коробкой.

♓ Рыбы - аквариумные рыбки: собственный маленький океан

Рыбы умеют находить красоту там, где другие видят обыденность. Им нужны моменты тишины, возможность помечтать и иногда немного отстраниться от суеты.

Красивый аквариум способен стать для них целым отдельным миром.

Мягкий свет, растения, плавные движения рыб - всё это прекрасно соответствует романтическому настроению знака.

Рыбы могут часами наблюдать за подводной жизнью, придумывать имена обитателям и представлять, что у каждой рыбки есть собственная сложная биография.

Разумеется, аквариум - не украшение, которое достаточно поставить на полку. Его обитателям необходимы правильно подобранные условия, стабильное качество воды и регулярный уход.

Почему вы сойдётесь: Рыбам нравится спокойная красота и ощущение, что рядом существует ещё один загадочный мир.

Что может пойти не так: хозяин начнёт переживать, что одна из рыбок выглядит задумчивой, и попытается выяснить, не случилось ли у неё чего-нибудь на личном фронте.

А если ваш питомец совершенно не подходит вашему знаку?

Вот тут и начинается самое интересное.

Возможно, у спокойного Тельца живёт гиперактивный терьер, у независимого Водолея - кот, который не отпускает хозяина ни на минуту, а у разговорчивых Близнецов - рыбки, демонстративно игнорирующие любые попытки побеседовать.

И это совершенно нормально.

Ведь иногда нам нужен не тот, кто похож на нас, а тот, кто добавляет в нашу жизнь что-то совершенно новое.

Кто-то учит нас терпению. Кто-то заставляет чаще выходить на улицу. Кто-то напоминает, что отдыхать тоже необходимо. А кто-то просто приходит, устраивается рядом и делает самый обычный вечер немного лучше.

И пожалуй, главный секрет идеального питомца не в знаке зодиака. А в том, что однажды совершенно чужое существо становится частью семьи. Даже если оно считает, что вся квартира принадлежит исключительно ему.