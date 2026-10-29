Два знака зодиака, которые плохо начнут ноябрь, но хорошо его закончат.

Ноябрь начнётся не так, как все надеялись. В то время как некоторые знаки зодиака почувствуют прилив энергии и оптимизма с первых же дней месяца, другие столкнутся с неприятными ситуациями, разочарованиями и планами, которые не сбудутся. Однако для двух знаков зодиака первоначальные трудности станут лишь прелюдией к гораздо более прекрасному завершению месяца.

В начале ноября Ракам и Козерогам может казаться, что их пути никуда не ведут, но с каждым днем обстоятельства будут постепенно меняться в их пользу. Последние недели месяца могут принести им хорошие новости, облегчение и поводы для празднования.

Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Рак

Раки могут войти в ноябрь довольно измотанными, особенно если в предыдущие недели на них легло слишком много обязанностей или они занимались чужими проблемами. В начале месяца они могут столкнуться с недопониманием в семье или любовных отношениях. Кто-то из близких может их разочаровать, а планы, на которые они рассчитывали, могут неожиданно осложниться.

На работе тоже не всё будет гладко. Могут возникнуть задержки, дополнительные обязанности или ощущение, что их усилия остаются незамеченными. Однако к середине ноября ситуация начнёт улучшаться. Долго откладывавшийся разговор может разрешить недоразумение, а поддержка со стороны неожиданного человека восстановит их уверенность.

Конец ноября принесет Ракам значительно больше поводов для радости. Одинокие Раки могут встретить человека, который привлечет их внимание, а те, кто состоит в отношениях, могут снова почувствовать близость со своим партнером. Возможны также хорошие новости, касающиеся денег или работы. Месяц, начавшийся напряженным, может закончиться ощущением, что все наконец-то встает на свои места.

Козерог

Козероги привыкли иметь план и держать все под контролем, но начало ноября может показать им, что на самом деле они не могут повлиять на все. Неожиданные изменения на работе, отложенные встречи или дополнительные расходы могут испортить им настроение. Особенно их будут раздражать ситуации, когда им придется ждать, пока другие выполнят свою часть обязательств.

В личной жизни у них также возможны небольшие разочарования. Козероги могут осознать, что ожидали от кого-то большего, чем тот готов им дать. Хотя первые дни месяца будут для них непростыми, именно такие ситуации побудят их пересмотреть свои приоритеты и перестать тратить энергию на то, что изменить нельзя.

Вторая половина ноября принесет им переломный момент. Возможность для бизнеса, которую они почти списали со счетов, может вновь открыться, и их упорный труд наконец-то может быть признан. Последняя неделя месяца может оказаться особенно благоприятной, когда возможны финансовые прорывы, успешная сделка или долгожданные новости.

Их личная жизнь тоже не заставит себя долго ждать. Козероги, которые чувствовали себя одинокими в последние месяцы, могут сблизиться с тем, кто уже некоторое время проявлял к ним интерес. Таким образом, они могут войти в декабрь более удовлетворенными, расслабленными и уверенными в принятых решениях.