Возвращение ретроградной Венеры в Весы: влияние на каждый знак зодиака

25 октября Венера в ретроградном движении вернулась в Весы, знак, стремящийся к гармонии. Этот транзит призывает перестать довольствоваться малым в отношениях и увидеть их такими, какие они есть на самом деле.

В астрологии Венера ассоциируется с любовью, деньгами, динамикой отношений и личными ценностями. В этом воздушном знаке, известном своей романтической натурой и стремлением к гармонии, планета любви чувствует себя как дома.

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Однако, когда Венера возвращается в свой знак, особенно связанный с отношениями, вопрос, который нам нужно себе задать, меняется. Вместо «Чего я хочу?» нам нужно спросить: «Что я принял до сих пор?»

Ретроградная Венера в Весах дает вам возможность пересмотреть обязательства, компромиссы и все, на что вы сознательно согласились, даже если на самом деле хотели большего.

Однако этот транзит начался в гораздо более сложных условиях.

3 октября Венера начала ретроградное движение в восьмом градусе Скорпиона, положении, которое традиционная астрология считает неблагоприятным для этой планеты. Это означает, что Венера была не только ретроградной, но и находилась в знаке, где её энергия проявляется с трудом.

Скорпион не воспринимает вещи поверхностно. Он имеет дело с интенсивностью, тайнами, властью и неприятными истинами.

В последние несколько недель Венера высветила все аспекты вашей жизни: от человека, который действительно контролирует ваши отношения, до потребностей, которые вы боитесь признать.

Поэтому, если к вам недавно вернулись старые чувства, это не совпадение.

Теперь, когда Венера вернулась на задний план в Весы, где она находилась с 6 августа по 10 сентября, внимание переключается на темы, которые всплыли летом: гармония, взаимность и условия, на которых мы строим связи с другими людьми.

13 ноября Венера завершит ретроградное движение в Весах, но смысл этого транзита остаётся тем же. После периода глубоких размышлений в Скорпионе её переход в Весы побуждает нас задуматься, является ли мир, который мы поддерживали в наших отношениях, подлинным или просто способом скрыть конфликты.

В повседневной жизни это может проявляться в возвращении бывшего партнера именно тогда, когда вы перестали о нем думать, или в дружбе, которую вы уже отдалили, но продолжаете поддерживать просто из вежливости.

Венера также ассоциируется с деньгами и личными ценностями, поэтому вы можете начать по-другому смотреть на свои расходы и переосмысливать некоторые из своих прежних финансовых решений.

Вот что вам нужно знать о каждом знаке зодиака, поскольку ретроградная Венера возвращается в Весы.

Овен

Овен, помнишь тот разговор об отношениях, которые, как тебе казалось, ты уже разрешил? Ты действительно в этом уверен?

Партнер, клиент или бывший партнер могут задать тот же вопрос, но на этот раз вам будет не так легко уклониться от ответа. Подумайте о том, что вы сказали тогда и что чувствуете сейчас.

Будьте честны и не давайте никаких обещаний, не будучи уверенными в их правильности.

Телец

Тельцы, подумайте о какой-нибудь привычке, распорядке дня или обещании, которые вы дали себе летом, особенно касательно своего здоровья. Пора к этому вернуться, ведь у вас еще кое-что осталось незавершенным.

Даже проблема с коллегой, которую вы до сих пор избегали, может потребовать вашего внимания.

Повседневная жизнь предоставляет вам возможность попробовать что-то новое и сделать это по-другому, поэтому воспользуйтесь этим шансом.

Близнецы

Близнецы, летом вас кто-то привлек, но потом интерес между вами угас?

Не удивляйтесь, если этот человек снова появится, будь то через сообщение в социальных сетях или потому, что вы внезапно снова заинтересовались им.

То же самое относится к творческому проекту или хобби, которым вы забросили.

Рак

Рак, проблема, связанная с домом или семьей, которую вы до сих пор избегали, снова всплывет в вашей памяти.

Речь может идти о родственнике, отношениях с сожителем или проблеме из прошлого. На этот раз у вас будет больше ясности и информации, поэтому используйте её с умом.

Свяжитесь с человеком, о котором идет речь, наведите порядок дома или, наконец, выскажите то, что вы держали в себе.

Лев

Лев, сообщение, которое ты отправил или не осмелился отправить, обязательно всплывет в твоей памяти.

Старый друг, брат, сестра или любимый человек могут возобновить разговор, который, как вам казалось, уже закончился.

Обращайте внимание на то, как вы выражаете свои мысли, поскольку слова сейчас легко могут быть неправильно истолкованы. Перечитайте сообщение перед отправкой и постарайтесь завершить разговор, а не оставлять собеседника без ответа.

Дева

Дева, последствия ваших финансовых привычек становятся все более очевидными. Чрезмерные траты, слишком низкие цены, которые вы, возможно, установили для своей работы, или неконтролируемые покупки требуют внимания.

Спросите себя, на какие компромиссы вы шли и действительно ли они того стоили. Помните, что то, как вы распоряжаетесь деньгами, также может отражать то, насколько вы цените себя.

Весы

Весы, Венера продолжает оставаться в тени, но на этот раз её влияние особенно сказывается на вас.

Чем вы занимались летом? Возможно, вам стоит пересмотреть свой подход к отношениям или даже тот образ, который вы создаете для окружающих.

Возможно, у вас возникнет соблазн кардинально изменить свою внешность, но не спешите. Сначала попытайтесь понять, что именно вам не подходит.

Скорпион

Скорпион, весь месяц вы переживали эмоционально напряженный период, но теперь начинается настоящее осмысление.

Проблема, которую вы, как вам казалось, решили за лето, будь то неприятность, секрет или необходимость закрыть какую-то главу, возвращается, чтобы наконец-то быть разрешенной.

Сохраняйте энергию и отмените некоторые ненужные обязательства. Ведение дневника, длительные прогулки и отвлечение от привычного распорядка дня могут помочь.

Стрелец

Стрельцы, помните того друга или группу людей, от которых вы постепенно отдалились в сентябре? Не удивляйтесь, если они снова появятся в вашей жизни.

Даже если вы удалили их из социальных сетей или прекратили общение без объяснения причин, теперь вы лучше понимаете, кто на самом деле вас поддерживает.

Козерог

Козероги, профессиональный вопрос, возникший летом, может вернуться и потребовать от вас окончательного ответа.

Это может быть бывший начальник, проект или карьерный путь, который вы рассматривали, но не выбрали. Не стоит импульсивно увольняться и пока не нужно начинать какие-либо крупные проекты.

Обновите свое резюме и следите за изменениями в профессиональной среде.

Водолей

Водолеи, поездка, курс или мероприятие, которые вы откладывали летом, могут внезапно снова прийти вам на ум. Однако на этот раз вы изучите их более внимательно.

Получите полную информацию и подумайте, может ли это решение повлиять на ваше будущее.

Рыбы

Проблемы, связанные с Рыбами, финансовые трудности и вопросы доверия, которые всплыли летом, снова вернутся, и их придётся решать.

Убедитесь, что все договоренности оформлены в письменном виде, а коммуникация четкая, как в эмоциональных, так и в финансовых отношениях.

То, что вы знаете сейчас, повлияет на компромиссы, на которые вы готовы пойти, и на решения, в которые вы будете вкладывать средства в будущем.