Ретроградный Меркурий до 13 ноября: бывшие напомнят о себе, а старые тайны выйдут наружу

С 24 октября по 13 ноября 2026 года Меркурий будет ретроградным в Скорпионе. В астрологической трактовке этот период связан с возвращением к незавершенным делам, непростыми разговорами и неожиданными встречами с людьми из прошлого. На поверхность могут выйти темы, которые долго обходили стороной.

Особенность этого периода - акцент на доверии, личных границах и общих деньгах. Придется внимательнее присмотреться к отношениям с окружающими и проверить, все ли договоренности по-прежнему устраивают обе стороны. Некоторые вопросы потребуют пересмотра.

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Почему прошлое может напомнить о себе

В астрологии Меркурий связывают с общением, мышлением, документами, обучением и поездками. Его ретроградное движение традиционно ассоциируют с задержками, недопониманием, ошибками и возвращением к делам, которые казались давно завершенными. В такие периоды советуют тщательнее проверять документы, уточнять условия договоренностей и не торопиться с решениями.

Скорпион добавляет к этой картине темы эмоциональной глубины, доверия и скрытых противоречий. В центре внимания окажутся личные отношения и внутренние перемены. Возможно, назреет серьезный разговор с партнером или появится желание наконец разобраться в собственных целях и понять, что мешает двигаться вперед.

Дополнительную остроту ситуации придает ретроградная Венера, которая тоже продолжает свое движение в обратном направлении. В астрологии ее связывают с любовью, привязанностями и переоценкой отношений. Не исключено, что объявится бывший партнер или возникнет соблазн возобновить старую историю. Но само возвращение человека еще не означает, что отношениям стоит давать второй шанс.

В работе и финансах тоже лучше не полагаться на первое впечатление. Перепроверка расчетов, пересмотр расходов и внимательное отношение к совместным обязательствам помогут избежать лишних проблем. А вот важные личные разговоры лучше не откладывать бесконечно.

Что ретроградный Меркурий приготовил каждому знаку зодиака

Овен (21 марта - 20 апреля)

Овнам предстоит разобраться в личной жизни и пересмотреть ожидания от романтических отношений. Для тех, кто уже состоит в паре, откровенный разговор может стать началом нового этапа. Одиноким представителям знака стоит оставить немного места для новых знакомств.

При этом может неожиданно вернуться интерес к старой творческой задумке. Идея, которую когда-то пришлось отложить, снова покажется перспективной. Не исключено и предложение попробовать себя в незнакомой сфере.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Для Тельцов главной темой станут отношения и взаимные обязательства. Может напомнить о себе человек из прошлого или появится необходимость вернуться к разговору, который так и не состоялся. Прежние разногласия способны снова выйти на первый план.

Это подходящий момент, чтобы разобраться в собственных ожиданиях от партнерства. На какие компромиссы действительно стоит идти, а какие условия больше не устраивают? Ответы на эти вопросы помогут понять, куда двигаться дальше.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецам придется внимательнее отнестись к работе и организации повседневных дел. Поскольку Меркурий считается планетой-управителем этого знака, его ретроградность в астрологии связывают с особенно заметными переменами в привычных процессах. Возможны задержки согласований, исправления документов и возвращение к задачам, которые уже считались закрытыми.

Сейчас полезно пересмотреть расписание и проверить детали, прежде чем ставить окончательную точку в важном вопросе. Личная жизнь при этом обещает оставаться более спокойной. Это позволит восстановить равновесие после рабочих хлопот.

Рак (21 июня - 22 июля)

Ракам стоит заняться личным бюджетом и финансовыми обязательствами. Пора проверить долги, кредиты и регулярные расходы, а затем решить, где можно сократить траты без серьезного ущерба для привычного образа жизни. Крупные покупки лучше пока тщательно обдумывать.

Полностью отказываться от маленьких удовольствий не придется. Новая вещь, поход в ресторан или покупка для любимого хобби помогут поднять настроение. Главное - не позволять спонтанным желаниям разрушать финансовые планы.

Лев (23 июля - 22 августа)

Для Львов этот период связан с общением, обучением и небольшими путешествиями. Встреч, мероприятий и поводов выбраться из дома может стать больше. Полезно уделить время чтению, культурным событиям и занятиям, которые расширяют кругозор.

Можно запланировать поездку на выходные или выбраться на природу вместе с друзьями. Однако организационные мелочи потребуют повышенного внимания. Билеты, даты отправления и документы лучше перепроверять заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Девам предстоит сосредоточиться на доме и семейных вопросах. Возможны небольшие разногласия с родственниками или другими членами семьи, но большинство из них удастся уладить без серьезных последствий. Главное - не превращать бытовые мелочи в принципиальные споры.

Некоторые представители знака задумаются о ремонте или переезде. Такие планы заслуживают внимания, но торопиться с реализацией не стоит. Особенно тщательно нужно согласовать условия аренды, распределение расходов и финансовое участие близких.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весам придется по-новому взглянуть на доходы и собственную профессиональную ценность. Может состояться разговор с руководством о зарплате или условиях сотрудничества. Спокойная аргументация и четкое понимание своих целей помогут отстоять интересы без лишних конфликтов.

Кроме того, появится возможность заработать на хобби или таланте, который раньше оставался исключительно личным увлечением. Отказываться от перспективной идеи сразу не стоит. Но прежде чем соглашаться, необходимо внимательно изучить все условия и возможные обязательства.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Ретроградный Меркурий проходит в знаке Скорпиона, поэтому его представителям предстоит особенно внимательно отнестись к собственным решениям. На первый план выйдут планы на будущее, недавние поступки и вопросы самооценки. Некоторые идеи придется пересмотреть, а от привычных убеждений - отказаться.

Возможен период интенсивных размышлений о себе. Важно не превращать самоанализ в бесконечный поиск недостатков. Гораздо полезнее оценить уже достигнутые результаты, вспомнить о своих сильных сторонах и определить, какие цели действительно заслуживают усилий.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрельцам стоит сосредоточиться на карьере и профессиональных перспективах. Подумайте, каких результатов хочется добиться, и составьте реалистичный план действий. Возможно, потребуется повторно обсудить условия сотрудничества или объяснить коллегам, в каком направлении вы намерены двигаться.

Не стоит отказываться от перспективного проекта только потому, что его реализация потребует времени. Идеи, которые сейчас кажутся сложными, могут принести пользу в будущем. Главное - оценивать возможности трезво и не строить планы исключительно на энтузиазме.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Козерогам предстоит пересмотреть круг общения. Некоторые дружеские связи могли сохраниться скорее по привычке, чем благодаря настоящему взаимному интересу. Возможно, пришло время освободить место для новых знакомств и общения, которое приносит больше радости.

На работе тоже не исключены перемены. Прежние договоренности могут потребовать уточнения, а проект - корректировки первоначального плана. Не воспринимайте необходимость что-то переделать как поражение: иногда своевременные исправления позволяют избежать гораздо более серьезных трудностей.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Водолеям стоит прислушаться к себе и честно оценить собственные желания. Прежние привычки, установки и планы могли перестать соответствовать тому, чего хочется сейчас. На поверхность способны выйти старые переживания и незавершенные разговоры, после которых так и не удалось расставить все точки над «i».

Необязательно немедленно искать ответы на все вопросы. Иногда полезнее сократить количество необязательных дел, побыть в одиночестве и дать себе время восстановить силы. Такой перерыв поможет разобраться в эмоциях и понять, какие перемены действительно необходимы.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Для Рыб ретроградный Меркурий станет поводом вернуться к прошлым планам и незавершенным историям. В жизни могут снова появиться старые знакомые, забытые мечты или дела, которые когда-то пришлось отложить. Особенно это касается обучения, дальних поездок и долгосрочных целей.

Не стоит отвергать новые возможности лишь потому, что они связаны с прошлым. Но и принимать окончательные решения сразу не нужно: лучше понаблюдать за развитием ситуации и присмотреться к намерениям окружающих. Интуиция может оказаться полезной, если не подменять ее идеализацией людей и событий. Важную информацию при этом стоит проверять особенно тщательно - недопонимания и задержки могут осложнить даже хорошо продуманные планы.