Если ваш начальник - Лев: аплодисменты закончились, как теперь поговорить о зарплате?

На встрече он так представил ваш проект, что вы сами захотели купить то, что сделали. Клиент доволен, команда воодушевлена, начальник сияет. Остался маленький вопрос: как напомнить, что за этой блестящей презентацией стояли три недели вашей работы, и желательно, чтобы признание выразилось ещё и в деньгах.

В астрологическом портрете Лев - руководитель, которому важно гордиться своим делом и людьми рядом. Он умеет придать работе масштаб, поддержать смелую заявку и убедить окружающих, что именно вашей команде стоит доверить большой проект.

Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Такой начальник может щедро хвалить, защищать сотрудников и открывать перед ними двери. Но иногда ему настолько привычно быть главным действующим лицом, что остальные постепенно превращаются в прекрасный актёрский состав второго плана.

Знак зодиака, конечно, не определяет характер человека. Этот шуточный путеводитель - для тех, чей руководитель любит яркие результаты, уверенную подачу и немного теряется, когда внимание в комнате достаётся кому-то другому.

Как попросить прибавку: перевести признание в конкретные условия

Начальник-Лев способен назвать вас звездой отдела при всех сотрудниках. Это приятно. Однако звёздный статус иногда годами оплачивается по старому тарифу.

Для разговора о повышении подготовьте результаты, в которых виден именно ваш вклад: привлечённые клиенты, выполненный сложный проект, новые обязанности. Выберите отдельную встречу, чтобы вопрос не растворился среди поздравлений после удачной презентации.

Как начать:

«После завершения проекта хочу обсудить пересмотр моей зарплаты. Я отвечал за концепцию, координацию команды и работу с клиентом. Предлагаю повысить оклад до такой-то суммы со следующего месяца».

Необязательно предварять просьбу признанием в том, что под руководством такого человека хочется работать почти бесплатно. Он может слишком хорошо понять именно эту часть.

Если в ответ звучит: «Ты же знаешь, как я тебя ценю», поблагодарите и вернитесь к предмету разговора:

«Спасибо, мне важно это слышать. Хочу, чтобы мы также согласовали оплату с учётом моей ответственности. Какую сумму можем утвердить?»

Иногда вместо повышения предлагают красивую должность. Уточните, что за ней стоит: полномочия, нагрузка и деньги. Звание «ведущий специалист по особо важным вопросам» может оказаться прежней работой с дополнительными совещаниями.

Что мешает: рассчитывать, что начальник сам догадается о разнице между публичной похвалой и устраивающей вас зарплатой.

Как сообщить об ошибке: дать возможность разобраться до выхода к публике

Руководителю, который привык уверенно представлять команду, особенно неприятно обнаружить проблему прямо на встрече с клиентом. Ещё труднее - понять, что сотрудники знали о ней заранее.

Поэтому сообщайте о существенной ошибке вовремя. По возможности - наедине, с фактами и планом исправления.

Например:

«В презентации обнаружена ошибка в расчёте. Она влияет на итоговую стоимость. Я уже проверил остальные данные и подготовил исправление. До встречи нужно заменить файл и предупредить участников».

Если ошиблись вы, назовите свою ответственность. Если проблема возникла в исходных данных или процессе согласования, объясните это точно, без попытки найти удобного виноватого.

Начальник может сначала отреагировать на то, как ситуация выглядит со стороны: «И что теперь о нас подумают?» Помогите перейти к действию:

«Чтобы сохранить доверие, предлагаю сейчас отправить правильные данные и коротко объяснить изменение. Текст я подготовил».

Если ошибка принадлежит самому руководителю, сообщить о ней тоже необходимо. Формулировка «в расчёте не учтён этот расход» обычно полезнее торжественного «а я ведь предупреждал».

Что мешает: успокаивать словами «никто не заметит». Если заметят, объяснять придётся и ошибку, и решение её скрыть.

Как отстоять выходной: выдержать роль человека, без которого всё-таки справятся

«Без тебя мы не вытянем» из уст такого начальника может звучать почти как награждение. Вы уже собираетесь отменить поездку, хотя ещё минуту назад были уверены, что суббота принадлежит вам.

Проблема в том, что исключительность быстро становится обязанностью. Самого надёжного сотрудника начинают приглашать на каждый аврал как почётного гостя, который заодно всё организует.

Если выходной согласован, заранее передайте дела и обозначьте доступность.

Рабочая формулировка:

«До пятницы подготовлю материалы и передам текущие вопросы коллеге. В выходные я недоступен, вернусь к работе в понедельник».

На эмоциональное «ну кто, кроме тебя?» можно ответить доброжелательно:

«Спасибо за доверие. В этот раз подключиться не смогу. Давайте сегодня определим, кому передать задачу».

Не нужно доказывать свою преданность компании отменой каждого личного плана. А если участие в выходной действительно обсуждается, условия и возможность отказаться лучше выяснить до того, как ваше имя появится в общем чате со словами «наш герой снова нас спасёт».

Что мешает: соглашаться под впечатлением от комплимента, а потом злиться, что вашу уступку приняли за готовность.

Как объяснить, что ещё одна задача сегодня не поместится

Начальник-Лев может предложить поручение так вдохновляюще, что первые полминуты вы ощущаете прилив сил. Потом вспоминаете про отчёт, два согласования и то, что рабочий день заканчивается через час.

Лучше сразу обсудить ресурсы, пока красивый замысел не превратился в ваше молчаливое обязательство.

Например:

«Проект интересный. Чтобы подготовить его на нужном уровне, потребуется два дня. Сегодня у меня запуск и отчёт. Что переносим или кому передаём часть работы?»

Такому руководителю может быть понятен аргумент качества: он хочет результат, которым можно гордиться. Покажите, как сроки связаны с этим результатом.

«К вечеру могу сделать черновую структуру. Для готовой презентации с проверенными цифрами нужно время до завтра. Какой результат требуется сегодня?»

Если начальник предлагает «собраться и сделать красиво», уточните, что именно можно сократить: объём, число вариантов, этапы согласования. Вдохновение помогает работать, но проверка данных по-прежнему занимает время.

Что мешает: обещать невозможное, чтобы соответствовать высокой оценке. Разочарование будет сильнее, если о нехватке времени станет известно перед самой сдачей.

Как не согласиться и сохранить за собой право голоса

Публичный спор может быстро стать для такого начальника вопросом авторитета. Особенно если начать с реплики «это вообще не сработает», пока он увлечённо представляет идею всей команде.

Когда вопрос позволяет, обсудите возражение отдельно. Назовите общую цель, затем - конкретный риск и возможное решение.

Например:

«Хочу, чтобы запуск получился сильным. Сейчас мы обещаем клиенту срок, который производство не подтвердило. Предлагаю сначала проверить дату, а затем объявлять её».

Если решение нужно принять прямо на встрече, не обязательно молчать до её окончания. Достаточно коротко обозначить существенный факт: «Прежде чем подтвердим срок, нужно учесть ограничение по поставке».

Уважительная подача помогает разговору, но не требует соглашаться со всем. Если обсуждение переходит на личные оценки, можно вернуть его к работе: «Давайте разберём мои аргументы по срокам. Именно здесь я вижу риск».

Что мешает: спорить ради эффектной победы над начальником. И обратная крайность - поддержать заведомо невыполнимое решение, чтобы никого не смутить.

Как напомнить, кто сделал работу

С руководителем, который часто выступает от имени команды, бывает трудно сохранить видимость собственного вклада. Он говорит «мы придумали», а присутствующие смотрят только на него.

Вместо накопления обиды договоритесь об участии заранее: кто представляет концепцию, кто отвечает на вопросы, чьи имена указаны в материалах.

«На встрече предлагаю мне представить исследование и выводы, поскольку я вёл эту часть. Вы сможете открыть презентацию и подвести итог».

Если проект уже завершён, включите свои результаты в рабочий отчёт и обсудите их на личной встрече. Чёткое описание вклада помогает и при разговоре о повышении.

Что мешает: ждать, что окружающие самостоятельно восстановят авторство по переписке за последние три месяца.

За что начальника-Льва всё-таки ценят

Он может громко поддержать человека, в которого верит, добиться для команды хороших условий и представить скромного сотрудника так, что его наконец заметят. С таким руководителем порой легче решиться на задачу, которую вы раньше считали слишком большой.

Хорошие рабочие отношения складываются, когда вы уверенно говорите о своих результатах, заранее обсуждаете условия и оставляете место для взаимного уважения.

А если вас снова назвали гордостью компании, поблагодарите. И, пока все ещё помнят причину аплодисментов, назначьте разговор о зарплате.