Если ваш начальник - Овен: как попросить прибавку и не получить ещё три задачи

Вы пришли поговорить о зарплате. Через десять минут у отдела появилась новая цель, у вас - ответственное поручение, а прибавка осталась в категории «потом обсудим». С начальником-Овном разговор иногда развивается быстрее, чем вы успеваете вспомнить, зачем постучали в его дверь.

В астрологическом портрете Овен - руководитель, которому нравится движение: запускать, добиваться, обгонять, решать на ходу. Он может быстро поддержать смелую идею, доверить сотруднику серьёзный проект и лично включиться, когда всё горит. Однако темп, который его вдохновляет, у команды порой вызывает желание ненадолго спрятаться за принтером.

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Конечно, реальные начальники сложнее любого гороскопа. Но если ваш руководитель нетерпелив, азартен и уверен, что «невозможно» означает «пока недостаточно старались», этот шуточный путеводитель может пригодиться.

Как попросить прибавку: сначала результат, затем конкретная сумма

Долгое вступление - рискованный маршрут. Пока вы рассказываете, сколько лет работаете в компании и как выросли повседневные расходы, начальник уже может переключиться на задачу, которая кажется ему более срочной.

Для такого руководителя лучше подготовить короткий разговор: что вы делаете, какой результат принесли и какого пересмотра зарплаты хотите. Выберите два-три убедительных примера. Если обязанности заметно расширились, назовите это прямо.

Как начать разговор:

«Хочу обсудить пересмотр моей зарплаты. За последние полгода я взял на себя два новых направления и сократил сроки подготовки проектов. Предлагаю повысить оклад до такой-то суммы».

Овну может понравиться ваша уверенность. Но именно здесь возникает ловушка: он замечает перед собой инициативного человека и немедленно придумывает, куда ещё направить его энергию.

«Отлично! Вот возьмёшь новый проект - тогда и вернёмся к деньгам».

Не спешите соглашаться из страха испортить удачный разговор. Уточните, что именно предлагается:

«Давайте обсудим условия нового проекта отдельно. Сейчас я прошу пересмотреть оплату с учётом обязанностей, которые уже выполняю».

Если повышение действительно связывают с будущим результатом, нужны конкретные договорённости: какой результат, к какой дате и как изменится оплата после его достижения. Иначе финишная черта рискует переезжать каждый раз, когда вы к ней приближаетесь.

Что мешает: намёки, сравнения с коллегами и надежда, что начальник сам переведёт похвалу в деньги. Фраза «вы же видите, как я стараюсь» вполне может закончиться ответом «вижу, молодец» - и следующим поручением.

Как сообщить об ошибке: быстро, коротко и с первым решением

Обнаружив ошибку, хочется сначала всё исправить и лишь потом рассказать. Иногда это возможно. Но если проблема влияет на сроки, клиентов или работу коллег, затягивание делает разговор тяжелее.

Начальник с темпераментом Овна может резко отреагировать на плохую новость. Поэтому полезно заранее собрать факты: что случилось, к чему привело, что уже сделано и где требуется его решение.

Рабочая формулировка:

«В отправленном файле неверные данные. Ошибка моя. Я уже подготовил исправленную версию. Чтобы снизить последствия, предлагаю сейчас предупредить клиента и заменить документ».

Так руководителю проще перейти к действиям. Длинное объяснение обстоятельств в первые минуты может прозвучать для него как попытка уйти от ответственности, даже если вы всего лишь стараетесь дать полную картину.

Если начинается разбор на повышенных тонах, верните разговор к ближайшему шагу:

«Я готов разобрать причины. Сейчас нужно решить, кто связывается с клиентом, чтобы мы не потеряли время».

При этом не берите на себя чужую часть ошибки ради скорейшего окончания неприятной сцены. Обозначьте собственную ответственность точно, а общий сбой опишите фактами.

Что мешает: обещание «я всё исправлю за час», произнесённое только для того, чтобы начальник успокоился. Срок должен быть выполнимым - иначе вскоре придётся сообщать вторую плохую новость.

Как отстоять выходной: заранее определить, кто подхватывает дела

Для азартного руководителя рабочая идея в субботу может выглядеть подарком судьбы. Он уже придумал, уже вдохновился и совершенно искренне не понимает, почему остальные не разделяют восторга в общем чате.

Поэтому договорённость о выходном лучше сделать конкретной. Если отдых уже согласован, перед уходом достаточно обозначить передачу дел и время своего возвращения.

Например:

«В пятницу до конца дня передам материалы и отмечу текущий статус задач. В выходные я недоступен, вернусь к вопросам в понедельник. На случай срочного запроса все документы будут в общей папке».

Если в субботу всё-таки приходит просьба «быстро посмотреть», длинный рассказ о личных планах может невольно превратить разговор в торг. Поездка далеко - причина уважительная, а обед с друзьями, по мнению начальника, уже можно и перенести.

Короткий ответ:

«Сегодня подключиться не смогу. Посмотрю в понедельник утром».

Там, где работа действительно предполагает дежурства, их условия стоит согласовать заранее: кто на связи, в какие часы и по каким вопросам. Иначе чрезвычайным происшествием постепенно становится любое внезапное вдохновение руководителя.

Что мешает: отвечать «ладно, только в этот раз» каждую неделю. Со временем начальник начинает планировать работу с учётом вашей привычной доступности.

Как сказать, что ещё одна срочная задача сегодня не поместится

«Это же на пять минут» - фраза, после которой в календаре каким-то образом исчезает полдня.

Начальник-Овен может оценивать задачу по скорости, с которой её придумал. Исполнение включает подробности, которые пока не попали в поле его внимания: собрать информацию, дождаться ответа, проверить, согласовать и внести изменения.

Здесь полезно показать загрузку так, чтобы руководитель мог принять решение.

Вместо «я уже ничего не успеваю»:

«Сегодня я заканчиваю отчёт и готовлю материалы к завтрашней встрече. Новая задача займёт около трёх часов. Если берём её сейчас, что переносим?»

У разговора появляется понятный предмет: приоритеты и сроки.

Если начальник отвечает «всё важно», предложите варианты:

«Могу сегодня закончить отчёт и новую задачу, а материалы к встрече передать завтра к полудню. Или сохранить прежний план и начать новое поручение утром».

Иногда ответ будет ещё бодрее: «Ну придумай что-нибудь». Тогда стоит уточнить, можно ли сократить объём, привлечь коллегу или сдвинуть срок. Само по себе требование проявить изобретательность дополнительных часов не создаёт.

Что мешает: молча принять всё, а вечером обнаружить, что начальник считал ваше согласие подтверждением выполнимости плана. О нехватке времени лучше сообщать в момент постановки задачи.

Как спорить, чтобы разговор не превратился в соревнование

Руководитель такого типа может ценить самостоятельных сотрудников и одновременно горячо возражать им в первые минуты. Особенно если замечание прозвучало при всей команде.

Если вопрос позволяет, обсудите несогласие наедине. Начните с цели, которую разделяете, затем назовите конкретный риск и предложите другой ход.

«Я тоже хочу запустить проект быстрее. Если уберём проверку, можем получить возвраты и потерять больше времени. Предлагаю сократить согласование, а проверку оставить».

Короткие аргументы здесь полезнее длинного перечня всего, что может пойти не так. А если решение требует расчётов, можно взять паузу: «Проверю цифры и вернусь с двумя вариантами к трём часам».

И не всякую резкость нужно объяснять темпераментом. Если разговор переходит на личные выпады, уместно спокойно обозначить границу: «Я готов обсуждать результат и исправления. Давайте без личных оценок».

За что такого начальника всё-таки ценят

Рядом с деятельным руководителем многое действительно начинает происходить. Идея, которую в другом месте месяцами согласовывали бы, может получить поддержку за один разговор. Сотруднику, готовому проявить инициативу, порой дают шанс раньше, чем он сам решится его попросить.

С таким начальником легче работать, когда вы приходите с ясным предложением, называете реальные сроки и закрепляете договорённости. После важного разговора полезно коротко написать: что решили, кто что делает и когда возвращаетесь к вопросу.

Особенно - к вопросу прибавки. Потому что новый проект начальник, скорее всего, и так не забудет.