Бывший или прежняя жизнь: чего не хватает 5 зодиакальным парам после расставания

После расставания бывает трудно понять, чего именно не хватает: самого человека, привычного внимания или жизни, которую вы собирались построить вместе. При новой встрече многое быстро становится знакомым, и на этом фоне причины разрыва кажутся менее важными. Но желание приблизиться ещё не означает, что теперь отношения сложатся иначе.

В астрологических описаниях эти пять пар по-разному переживают расставание. Одни скучают по заботе, другим трудно забыть притяжение, третьи продолжают мысленно возвращаться к общим планам. Это развлекательный взгляд на совместимость, а не прогноз возвращения бывшего партнёра. В каждом случае важнее разобраться, что именно по-прежнему связывает двух людей. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

1. Мужчина-Рак и женщина-Рыбы: рядом было легко открыться Раку и Рыбам бывает особенно трудно расстаться с ощущением, что их понимали без долгих объяснений. В таком союзе они могли рассказывать о сомнениях, не стесняться сентиментальности, показывать ту чувствительную сторону, которую обычно берегут от посторонних. После разрыва знакомиться заново непросто: приходится снова решать, насколько откровенным можно быть. При этом внимательность к чужому настроению не гарантирует ясности в отношениях. Рак мог ждать ответной заботы, не говоря, как сильно в ней нуждается. Рыбы могли соглашаться ради спокойствия, а затем отдаляться от человека, которому так и не объяснили своего недовольства. Каждый видел перемену, но по-своему понимал её причину. При повторном сближении прежняя нежность способна вернуться раньше, чем готовность обсуждать неприятное. Из-за этого легко решить, что оба уже извлекли уроки. Однако тёплая встреча ещё ничего не говорит о том, как они поведут себя при следующем разногласии. Перед новой попыткой этой паре стоит обсудить именно то, о чём прежде предпочитали молчать. Смогут ли они прямо просить внимания, признавать усталость, спокойно отказывать? Если близость опять требует постоянно угадывать чужие чувства, прежнее непонимание может повториться.

2. Мужчина-Телец и женщина-Дева: трудно отвыкнуть от заботы Телец и Дева постепенно узнают повседневные потребности друг друга. Они помнят, когда партнёру лучше дать отдохнуть, какую помощь тот охотно принимает и что обычно откладывает. Даже если в отношениях накопились разногласия, после расставания может остро не хватать этого внимания к подробностям. Дева привыкла замечать, что требует исправления, Телец ценит понятный порядок и постоянство. Вместе они способны устроить удобную жизнь. Но со временем её участие могло восприниматься им как вмешательство, а его нежелание что-либо менять заставляло её чувствовать, что все хлопоты лежат на ней. Благодарность постепенно уступала место взаимным претензиям. После расставания оба могут вспоминать прежде всего то, насколько хорошо партнёр знал их привычки. В новых отношениях никто ещё не знает этих деталей. Сравнение получается неравным: недавнее знакомство оценивают по близости, которая складывалась годами. Обсуждать возвращение стоит, если оба готовы иначе распределить заботу и обязанности. Деве важно понять, сможет ли она перестать отвечать за всё. Тельцу придётся решить, готов ли он менять удобный для себя порядок. Если после примирения одному снова предстоит обслуживать привычки другого, знакомый комфорт быстро перестанет радовать.

3. Мужчина-Овен и женщина-Скорпион: притяжение осталось Между Овном и Скорпионом симпатия может сохраняться даже после решения расстаться. Его привлекает её увлечённость и способность глубоко переживать происходящее. Ей нравится его смелость, прямота и готовность открыто показывать свои чувства. Встреча напоминает о начале романа, когда интерес был сильнее всех разногласий. Причиной разрыва при этом могло стать то, как они ссорились. Овен быстро высказывал всё, что думал, и ждал, что после этого разговор закончен. Женщина-Скорпион продолжала переживать услышанное и замечала, что её боль принимают за нежелание мириться. Чем настойчивее он требовал двигаться дальше, тем труднее ей было довериться. После паузы физическая близость способна создать чувство, будто прежние обиды уже потеряли значение. Но влечение не отвечает на вопрос, сможет ли Овен признавать последствия своей резкости и сможет ли Скорпион говорить о недоверии без бесконечного возвращения к прошлым ссорам. Для повторной попытки им нужен новый способ обходиться с разногласиями: прекращать разговор до оскорблений и возвращаться к нему, когда оба готовы слушать. Если вместо этого снова появляются унижение, угрозы или попытки контролировать партнёра, сила притяжения не делает возвращение безопасным.

4. Мужчина-Близнецы и женщина-Водолей: друг друга интересно слушать Близнецам и Водолею бывает сложно отказаться от общения даже после окончания романа. Их сближает интерес к чужим идеям, похожее чувство юмора, возможность обсуждать то, что мало занимает остальных знакомых. Бывший партнёр по-прежнему остаётся человеком, с которым хочется поделиться открытием или обсудить неожиданное решение. Такая дружеская связь может пережить любовную. Именно поэтому им бывает трудно заметить, что каждый понимает возобновившееся общение по-своему. Для одного это приятная дружба без прежних обязательств. Второй уже надеется на возвращение и придаёт особое значение привычной откровенности. Если отношения закончились из-за недостатка участия, лёгкость разговоров сама по себе этого не исправит. Им могло быть прекрасно вместе на досуге, но в тяжёлый период один не получал необходимой поддержки. Общие интересы сохранились, а готовность быть рядом, когда это неудобно, по-прежнему неизвестна. Прежде чем возвращаться, этой паре нужно выяснить, хотят ли оба снова быть партнёрами. Дружба с бывшим возможна и без продолжения романа. Новая попытка требует отдельного согласия и понимания, какую ответственность каждый готов на себя взять.

5. Мужчина-Козерог и женщина-Весы: жалко несбывшихся планов Козерог и Весы могли подробно обсуждать, как будут жить вместе, куда переедут, чему посвятят ближайшие годы. Он обычно придаёт договорённостям серьёзное значение, она увлечённо представляет будущие перемены. После расставания трудно отказаться от будущего, которое уже считали общим. В такой паре разногласия могут долго оставаться незаметными. Козерог последовательно занимается тем, о чём договорились, и считает это доказательством серьёзности чувств. Весы стараются сохранить согласие, даже если их желания постепенно изменились. В результате один не понимает, почему отношения закончились, а другая чувствует, что её давно перестали спрашивать. При воспоминаниях о бывшем особенно легко идеализировать то, что так и не случилось. Совместная жизнь осталась в воображении, где её ещё не пришлось проверять ежедневными решениями. К тому же оба могут сожалеть о вложенных усилиях и надеяться, что возвращение наконец придаст им смысл. До примирения стоит заново обсудить планы, не считая старые договорённости действующими. Совпадают ли сегодняшние желания? Готовы ли оба учитывать перемены? Желание завершить когда-то начатое может быть сильным, но для отношений нужно взаимное согласие на ту жизнь, которой они действительно хотят сейчас.