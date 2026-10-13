Астролог принцессы Дианы предсказала будущее королевской семьи: что сбылось у Гарри, Меган и Кейт

Принц Гарри вернулся в Великобританию, отношения с братом по-прежнему остаются напряженными, а Кейт Миддлтон постепенно возвращается к привычной публичной жизни. Некоторые из этих событий напоминают прогнозы Дебби Франк - астролога, которой принцесса Диана когда-то доверяла настолько, что считала ее близким человеком.

Диана интересовалась астрологией и заказывала прогнозы для своих сыновей, принцев Уильяма и Гарри. После ее смерти Франк продолжила следить за жизнью королевской семьи и делиться предположениями о том, что ждет ее представителей. В 2026 году многие из этих предсказаний вновь привлекли внимание.

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Гарри снова оказался в центре семейной истории

Еще в 2018 году Дебби Франк предсказала серьезные перемены в жизни младшего сына Дианы. «Гарри не будет разрешено жить за границей в качестве члена королевской семьи, но я вижу международный переезд», - говорила она.

Спустя два года герцог и герцогиня Сассекские отказались от исполнения королевских обязанностей и переехали в США. Этот шаг сопровождался громким скандалом и стал одним из самых заметных событий в современной истории британской монархии.

В начале 2026 года астролог вновь обратилась к будущему Гарри. По ее словам, год должен был принести ему мотивацию, новые проекты и возможности для реализации амбиций. «Гарри вступает в 2026 год, полный мотивации, чтобы воплотить свои цели и амбиции в жизнь», - заявила Франк.

В сентябре Сассекские удивили поклонников новостью о возвращении в Великобританию после шести лет жизни в Калифорнии. По сообщениям, супруги обосновались неподалеку от Лондона, а их дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, начали учиться в местной британской школе. При этом Гарри и Меган, как утверждают источники, не собираются возвращаться к королевским обязанностям и намерены сосредоточиться на собственных проектах и благотворительности.

Почему примирение братьев все еще под вопросом

В прогнозе Франк отдельное место заняли отношения Гарри со старшим братом. Астролог предполагала, что новолуние 16 мая станет важным моментом, который потребует осторожности и может повлиять на их общение.

«Сможет ли он найти способ наладить отношения в июне?» - задавалась вопросом Дебби.

Однако заметных признаков примирения братьев пока нет. Отношения Гарри с отцом, королем Карлом III, по сообщениям, постепенно улучшаются: в июле они встретились наедине в Хайгроуве. Утверждалось также, что король впервые более чем за четыре года увидел Арчи и Лилибет.

С Уильямом ситуация остается сложнее. Братья по-прежнему не поддерживают связь, а принц Уэльский не демонстрирует публичной готовности сделать первый шаг навстречу Гарри. Семейный разлад, который продолжается уже несколько лет, пока далек от разрешения.

Для Меган Маркл год оказался сложнее, чем ожидалось

Дебби Франк предсказывала Меган активное начало года и новые возможности для развития. «Меган готова к взлету в январе. Все идет полным ходом и с энтузиазмом, вплоть до полнолуния 1 февраля, которое освещает ее Солнце в знаке Льва, поэтому она полна планов быть в первом ряду», - говорила астролог.

При этом Франк допускала, что герцогиня может столкнуться с разногласиями и разочарованием. Последующие события оказались для ее проектов непростыми: в январе появилась информация об отмене шоу «С любовью, Меган» на Netflix, а интерес к бренду As ever, по сообщениям, снизился. Новый фильм Меган также не оправдал ожиданий в прокате, а ее возможное участие в сериале «Джентльмены» так и не состоялось.

Тем не менее астролог не считает, что трудности должны перечеркнуть перспективы герцогини. По ее прогнозу, 2026 год может стать для Меган временем творческого поиска, новых начинаний и укрепления собственных позиций.

«2026 год станет для нее годом творчества с интересными возможностями расправить крылья в новых направлениях. Шансы проявить себя в новых начинаниях. Осенний расцвет сделает ее занятой как никогда, и она будет создавать свою собственную нишу в качестве ведущей фигуры на мировой арене», - заявила Франк.

Сбудется ли эта часть прогноза, пока неизвестно. Возможно, Меган действительно удастся найти новые направления для работы и вернуть внимание публики.

Уильяму предсказали большую ответственность

Для принца Уильяма астролог подготовила прогноз, связанный с его будущей ролью в монархии. По словам Франк, в 2026 году он должен был проявить себя как человек, способный сочетать ответственность с чуткостью к окружающим.

«Он проявит себя с лучшей стороны и покажет, что эмпатия - его суперсила как будущего короля», - утверждала Дебби.

В этом году Уильям действительно столкнулся с дополнительной нагрузкой. Из-за состояния здоровья Карла III ему приходится брать на себя больше обязанностей. Кроме того, принц участвует в подготовке старшего сына, принца Джорджа, к учебе в Итоне.

Впрочем, возросшая ответственность Уильяма объясняется вполне конкретными обстоятельствами. Совпадение событий с астрологическим прогнозом само по себе не доказывает, что будущее можно предсказать по звездам.

Кейт Миддлтон постепенно возвращается в центр внимания

Для принцессы Уэльской Дебби Франк предсказала год достижений, роста авторитета и укрепления положения в королевской семье. Астролог ожидала, что к маю Кейт станет одной из ключевых фигур монархии и будет увереннее чувствовать себя в публичной роли.

«К маю она становится ведущей фигурой королевской семьи, объединяя сердца и умы. В течение года она растет в авторитете и уверенности, движимая своим Солнцем в Козероге», - говорила Франк.

В 2026 году Кэтрин действительно постепенно вернулась к исполнению обязанностей после борьбы с онкологическим заболеванием. Ее публичные появления вновь стали регулярнее. В июне принцесса впервые за три года посетила скачки Royal Ascot, а также совершила зарубежную поездку в Италию.

При этом восстановление требует времени. Астролог отмечала, что Кейт временами будет испытывать напряжение, хотя любовь публики и поддержка семьи помогут ей справляться с нагрузкой.

История прогнозов Дебби Франк показывает, насколько легко сопоставить уже произошедшие события с ранее озвученными ожиданиями. Некоторые совпадения действительно выглядят любопытно, другие допускают разные трактовки. Но для поклонников британской королевской семьи главное сейчас не звезды, а то, смогут ли Гарри и Уильям восстановить отношения и какие новые перемены ждут монархию в ближайшие месяцы.