Сегодня готовы на все, завтра передумали: 5 знаков Зодиака, чьи обещания ничего не гарантируют

Есть люди, которые искренне обещают помочь, поддержать или взяться за новое дело, но спустя несколько дней словно забывают о своих словах. Иногда дело в излишнем оптимизме, иногда - в страхе кого-то разочаровать, а порой просто в нежелании отказываться от собственной свободы.
Близнецы: сегодня одно, завтра другое
Близнецы умеют располагать к себе людей. Они легко поддерживают разговор, увлеченно рассказывают о новых идеях и быстро загораются интересными предложениями. Но именно в этом и кроется проблема: в порыве энтузиазма они порой обещают больше, чем способны сделать.
Интересы Близнецов меняются быстро. То, что еще вчера казалось им важным, сегодня может уступить место совершенно другой затее. При этом они не обязательно хотят кого-то обмануть - просто искренний порыв не всегда превращается в конкретное действие.
Стрелец: оптимизм вместо расчета
Стрельцы любят свободу, движение и новые впечатления. Они легко знакомятся с людьми и умеют вдохновлять окружающих, особенно когда сами увлечены какой-то идеей. Однако их энтузиазм иногда мешает трезво оценить собственные возможности.
Желая произвести впечатление или порадовать другого человека, Стрелец может пообещать слишком многое. Первые трудности быстро возвращают его с небес на землю, а вместе с ними иногда исчезает и желание доводить начатое до конца. Неудивительно, что окружающие порой воспринимают такое поведение как легкомыслие.
Рыбы: обещают, чтобы никого не обидеть
Рыбы склонны жить мечтами и нередко воспринимают мир через собственные эмоции. Им бывает непросто отстаивать личные границы, особенно если отказ может расстроить близкого человека. В результате вместо честного «не получится» они предпочитают обнадежить собеседника.
Проблемы начинаются позже. Когда приходит время выполнять обещанное, Рыбы могут растеряться, переоценить свои силы или столкнуться с эмоциями, которые мешают действовать. Иногда они откладывают неприятный разговор, надеясь, что ситуация разрешится сама собой. Но для окружающих такое молчание выглядит как непостоянство.
Весы: лишь бы никто не расстроился
Весы стремятся к гармонии и стараются поддерживать хорошие отношения с окружающими. Открытые конфликты даются им непросто, поэтому в напряженной ситуации они могут сказать именно то, что от них хотят услышать. Даже если сами еще не уверены, что смогут выполнить обещание.
Позже начинаются сомнения. Весы колеблются, пересматривают решения и могут переносить сроки, пытаясь найти выход, который устроит всех. Желание никого не обидеть в итоге оборачивается разочарованием - причем не только для тех, кто ждет помощи, но и для самих Весов.
Водолей: свобода дороже обязательств
Водолеи ценят независимость и любят искать нестандартные решения. Когда их захватывает новая идея, они способны с большим воодушевлением обещать окружающим участие и поддержку. Но первоначальный запал может быстро пройти.
Если обязательства начинают казаться Водолею ограничением свободы, он рискует потерять к ним интерес. Иногда представитель этого знака предпочитает замкнуться в себе, вместо того чтобы объяснить, почему передумал. Собственные чувства и убеждения для него могут оказаться важнее чужих ожиданий.
Впрочем, астрологические характеристики не определяют характер человека раз и навсегда. На способность держать слово влияют воспитание, жизненный опыт и личная ответственность. А самое надежное подтверждение обещаний - все-таки поступки, а не дата рождения.