Что каждому знаку зодиака стоит разрешить себе в эти выходные

Субботу и воскресенье легко целиком потратить на подготовку к понедельнику. Купить продукты, закончить стирку, разобрать накопившиеся дела, помочь близким. Всё это действительно нужно, но к концу выходных может оказаться, что до собственных желаний снова не дошло. Даже прогулку приходится совмещать с тремя поручениями.

В эти выходные, 10 и 11 октября, попробуем заранее оставить время для того, что обычно откладывается первым. В этой подборке у каждого знака зодиака своё предложение: побыть начинающим, отказаться от лишней встречи, позвать того, по кому соскучились. Выбирайте по узнаваемости: подходящая идея может найтись и под чужим знаком.

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Овен: провести час без личного рекорда

Овен даже в выходные нередко оценивает день по результатам. На прогулке хочется пройти побольше, на тренировке превзойти прошлый результат, в новом занятии побыстрее освоить сложное. Само удовольствие незаметно отходит на второй план: уже важнее, насколько хорошо всё получилось. К вечеру воскресенья появляется вполне заслуженная усталость, хотя перед выходными хотелось прежде всего немного развеяться.

В субботу или воскресенье выберитесь на прогулку без заданного расстояния и темпа. Сворачивайте туда, где интересно. Можно остановиться у воды и просидеть там половину отведённого времени. Если захочется вернуться раньше, прогулка от этого не станет неудачной. Позвольте себе закончить её, пока ещё есть силы и желание заняться чем-нибудь ещё.

Телец: выйти из дома без списка поручений

Телец ценит удобство и часто старается устроить дела так, чтобы потом ничто не отвлекало. Но подготовка к отдыху легко занимает оба выходных дня. По дороге в парк нужно заскочить в магазин, возле кафе забрать заказ, на обратном пути купить кое-что на неделю. В результате даже на прогулке приходится нести пакеты и поглядывать на часы, чтобы успеть до закрытия магазина.

Оставьте в планах на эти выходные хотя бы одну прогулку без поручений. Не берите с собой вещи, которые нужно куда-то сдать или передать, и заранее отделите необходимые покупки от этого маршрута. Зайдите в кафе, если захотите, посидите на скамейке, рассмотрите знакомую улицу. В этот раз можно вернуться домой без покупок и выполненных поручений.

Близнецы: посмотреть один фильм целиком

Близнецам легко найти что-нибудь интересное, гораздо труднее задержаться на этом достаточно долго. Фильм прерывается ради переписки, переписка ведёт к новой ссылке, затем хочется проверить, что ещё появилось. Оба дня получаются насыщенными, но ни одному занятию не достаётся полного внимания. К сюжету приходится то и дело возвращаться, вспоминая, на чём остановились.

В один из вечеров посмотрите фильм, до которого давно не доходили руки, и на время сеанса уберите телефон. Пусть эти полтора-два часа будут заняты одной историей. Не нужно параллельно искать сведения об актёрах, разбирать фотографии или отвечать на несрочные сообщения. Дайте себе возможность увлечься настолько, чтобы не замечать, сколько минут прошло.

Рак: сесть за стол, который накрыл кто-то другой

Рак часто отвечает за ту часть семейных выходных, которая почти не видна со стороны. Нужно придумать еду, учесть пожелания, вспомнить, чего не хватает, а потом убрать. Остальные действительно отдыхают, пока самый заботливый человек продолжает следить, всем ли хорошо. Причём помощь может не облегчать задачу, если каждое действие всё равно приходится объяснять и проверять.

Договоритесь с кем-то из взрослых домашних, что обед в субботу или воскресенье он организует полностью, включая выбор еды и уборку. Оставьте ему возможность сделать всё по-своему. Даже если обед окажется гораздо проще привычного, за стол можно прийти без предварительной смены на кухне. И после еды не вскакивать первым, чтобы немедленно вернуть всё на места.

Лев: побыть новичком и слепить неровную чашу

Льву хочется, чтобы даже первая попытка выглядела достойно. Поэтому новое увлечение может остаться в планах: первый рисунок выйдет детским, первые движения будут неловкими, а чашу придётся лепить совсем не такую, как у мастера. Жалко тратить свободное время на заведомо скромный результат. Но так на выходные снова выбираются только занятия, в которых уже можно быть уверенным.

Попробуйте на этих выходных разовое занятие лепкой, где разрешено ничего не уметь. Сделайте чашу с неровным краем и остановитесь, когда она вам понравится, даже если до образца далеко. Показывать её кому-либо необязательно. В этот раз можно увлечься раньше, чем появится умение, которым хочется похвастаться.

Дева: начать оба утра с приятного

Дева обычно знает, как обеспечить себе спокойные выходные: сначала закончить все необходимые дела. Трудность в том, что по мере выполнения дел обнаруживаются новые. Разобрали одну полку, пора заняться второй; купили продукты, пора готовить; навели порядок, нашлось, что улучшить. Приятное переносится с субботы на воскресенье, а потом и на следующую неделю.

Попробуйте оба утра начать с того, что нравится. После завтрака проведите час за книгой, рукоделием или пазлом, который давно хочется собрать. К домашним делам переходите после. Поначалу может мешать ощущение, что вы начали не с того. Но читать можно и в квартире, где ещё не навели идеальный порядок. Иначе до книги опять дойдёт очередь только поздним вечером.

Весы: отказаться от встречи, на которую не хочется

Суббота и воскресенье у Весов могут оказаться расписанными ещё до того, как они решат, чем сами хотели бы заняться. Одному человеку неудобно отказать, другого давно не видели, третий явно расстроится. Каждое приглашение по отдельности выглядит приятным, но вместе они оставляют слишком мало свободы. Особенно утомляет встреча, на которую согласились только ради чужого хорошего настроения.

Если встреча необязательная и её отмена никого не подведёт, предупредите заранее, что в этот раз не придёте. Короткого доброжелательного ответа достаточно, придумывать болезнь для убедительности не нужно. Освободившиеся часы не обязательно сразу занимать другими договорённостями. Как их провести, можно решить уже в выходные, по настроению.

Скорпион: первым позвать того, по кому соскучились

Скорпион может хотеть встречи и при этом ждать, что другой человек догадается об этом сам. В памяти остаётся, кто последним писал, кто предлагал увидеться и насколько охотно откликнулся собеседник. Осторожность понятна: никому не хочется чувствовать себя навязчивым. Но взаимное ожидание способно занять несколько выходных, хотя оба были бы рады провести время вместе.

Предложите встречу человеку, с которым давно хочется поговорить и с которым сохраняется взаимный интерес. Назовите конкретный день и простое занятие, например воскресную прогулку после обеда. Если время не подходит, дайте ему возможность предложить другое. Договориться можно заранее, пока суббота и воскресенье ещё не заняты другими планами.

Стрелец: не уезжать оттуда, где хорошо

Стрелец способен придумать столько занятий, что и двух свободных дней не хватило бы даже без дороги. Хочется увидеть новое место, заглянуть на выставку, успеть к друзьям. В каждой точке уже приходится думать о следующей. Самая досадная часть таких поездок случается, когда уходить ещё совсем не хочется, но дальше всё забронировано и обещано.

Выберите на эти выходные одну поездку, ради которой готовы оставить несколько часов свободными от других планов. Не назначайте сразу после неё встречу. Задержитесь за вторым чаем в понравившемся кафе или продлите прогулку ещё на полчаса. Если вам хорошо именно здесь, остальные интересные места можно посмотреть в другой раз.

Козерог: заняться тем, что ничего не приносит

Козерогу легче выделить время на увлечение, если от него есть ощутимый толк. Язык пригодится в поездке, курс даст новый навык, сделанную вещь можно продать. Постепенно даже любимое дело начинает требовать развития, регулярности и результата. В расписании появляется ещё одно обязательство, за невыполнение которого можно себя упрекнуть.

В субботу или воскресенье достаньте то, чем когда-то занимались просто из интереса: старые ноты, краски, коробку с моделью. Проведите за этим час без учебного плана и намерения непременно что-то закончить. Можно сыграть давно знакомую мелодию, которую разучили ещё много лет назад. Занятие, которое ничего не добавляет к вашим достижениям, всё равно может быть любимым.

Водолей: отложить чужую просьбу ради своих планов

Водолея легко увлечь чужой задачей. Помочь выбрать технику, разобраться с приложением, найти необычное решение кажется интереснее, чем заниматься собственными обычными делами. Просьба начинается с нескольких минут и постепенно занимает полдня. Отказать особенно трудно, когда ответ уже почти найден и хочется довести дело до конца.

Если в эти выходные вас попросят помочь с несрочным делом, предложите время, которое действительно вам удобно. Эти часы посвятите своему занятию. Например, послушайте целиком любимый альбом, не открывая одновременно чужую инструкцию. Быть человеком, который умеет помочь, не означает проводить за этим и субботу, и воскресенье.

Рыбы: осуществить одну маленькую задумку

Рыбам нетрудно представить приятные выходные в подробностях. В них найдётся место и рисованию, и новому блюду, и красивой прогулке. Но когда наступает суббота, оказывается, что для рисунка нужны хорошие материалы, для блюда не хватает одной специи, на прогулку лучше отправиться в другую погоду. Пока подходящие обстоятельства не складываются, время уходит на поиски новых идей.

Выберите одну задумку, которую в эти выходные можно попробовать с тем, что уже есть под рукой. Если давно хочется рисовать, возьмите обычный карандаш и изобразите растение на подоконнике. Покупку специального альбома оставьте на потом. За полчаса станет понятнее, нравится ли вам само занятие, и к вечеру воскресенья будет что вспомнить помимо подготовки к будущему.

На субботу и воскресенье всё равно останутся бытовые дела. Часть можно разделить с домашними, что-то спокойно подождёт, а без некоторых покупок и приготовлений действительно не обойтись. Но уже сейчас можно решить, в какое утро вы откроете книгу, когда отправитесь гулять или с кем хотите увидеться. Так вы заранее отведёте время на то, что нравится, и не придётся ждать, останутся ли на это силы в воскресенье вечером.

Необязательно делать оба дня необычными или заполнять их новыми впечатлениями. Возможно, к концу этих выходных больше всего порадует простой обед, который приготовил кто-то другой, неспешная прогулка или та самая неровная чаша. И в понедельник вы будете знать, что за субботу и воскресенье успели сделать что-то и для себя.