Овен, Телец и еще 3 знака, которые живут под диктовку внутреннего критика

Есть люди, которым трудно остановиться на результате «достаточно хорошо». Если можно сделать лучше, они переделают. Если что-то получилось неидеально, внутренний критик тут же найдет, к чему придраться. У некоторых знаков зодиака эта черта проявляется особенно ярко. Они привыкли ставить высокую планку и требовать от себя максимальной отдачи. В этом есть огромный плюс: именно такой подход нередко помогает добиваться серьезных результатов. Но есть и обратная сторона - постоянное напряжение и ощущение, что сделанного все равно недостаточно.

Овен

Овен привык быть первым - и уже само его положение в астрологическом цикле хорошо описывает этот характер. Под влиянием Марса он стремится побеждать, добиваться своего и не оставлять соперникам шансов обойти его. Работать спустя рукава этот знак просто не любит.

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Любая цель превращается для Овна в соревнование. Ему важно сделать все быстро, качественно и лучше остальных, а роль второго номера его откровенно раздражает. Огненная стихия только усиливает это стремление постоянно поднимать планку.

У Овна очень сильный дух соперничества. Он легко принимает вызов и сам провоцирует окружающих на своеобразное соревнование: получится ли у них сделать так же хорошо?

Правда, жизнь на максимальных оборотах имеет свою цену. Периодически Овен сталкивается с эмоциональным выгоранием, и тогда накопившееся раздражение может обрушиться на тех, кто окажется рядом. Но проходит время - и этот знак снова возвращается в строй, готовый двигаться дальше.

Телец

Телец способен превратить даже простую задачу в проект с бесконечными улучшениями. Делать что-то посредственно ему тяжело, а собственный результат он способен критиковать гораздо строже, чем это делают окружающие.

Представим башню из кубиков. Если Телец заметит, что она немного наклонена, он скорее разрушит конструкцию и начнет собирать ее заново, чем согласится оставить все как есть. И так может продолжаться до тех пор, пока результат не покажется ему действительно достойным.

Именно здесь скрывается главная проблема такого перфекционизма. Телец способен долго работать на пределе возможностей, постоянно что-то исправлять и улучшать, а затем все равно чувствовать, что до идеала еще далеко.

При этом именно эта основательность делает Тельцов надежными исполнителями и партнерами. Они выносливы, трудолюбивы и внимательно относятся к каждой задаче. Венера, управляющая этим знаком, словно добавляет стремление к качеству и гармонии, но иногда высокая внутренняя планка оборачивается усталостью и сильным напряжением.

Дева

Для Девы принцип «либо идеально, либо никак» подходит почти буквально. Этот знак привык замечать детали, которые другие легко пропускают, и предъявляет высокие требования прежде всего к себе.

Со стороны такая требовательность порой выглядит как придирчивость. Девы действительно могут обращать внимание на мелочи и указывать окружающим на ошибки. Но есть важный нюанс: к себе они применяют те же правила - а зачастую даже более строгие.

За внешней уверенностью в правильности собственных действий нередко скрывается сомнение в себе. Дева может постоянно думать, что сделала недостаточно хорошо или что где-то допустила ошибку.

Меркурий, управляющий этим знаком, усиливает склонность анализировать, проверять и просчитывать возможные риски. Дева предпочитает не надеяться на случай, а заранее проверить каждую деталь. Если в идеально выстроенной схеме вдруг обнаруживается отклонение, оставить его без внимания для такого человека практически невозможно.

Скорпион

Для Скорпиона компромисс иногда выглядит как отказ от собственных принципов. Этот знак редко выбирает середину и предпочитает идти до конца, особенно если речь идет о деле, которое действительно имеет для него значение.

Влияние Марса усиливает максималистские черты Скорпиона. Если задача взята в работу, посредственный результат его не устроит. Именно поэтому к Скорпиону часто обращаются тогда, когда требуется качество, выдержка и полная самоотдача.

Сила воли и умение добиваться поставленной цели становятся его главным преимуществом. Такой человек способен долго работать над собой, совершенствовать навыки и добиваться результата там, где другие уже готовы остановиться.

Но у этого подхода есть интересная особенность. Если Скорпион понимает, что не сможет выполнить задачу безупречно, он скорее найдет способ отказаться от нее, чем покажет окружающим результат, который сам считает недостаточно хорошим. Сохранить внутреннее ощущение контроля для него бывает важнее самого участия.

Козерог

Козерог редко соглашается на средний результат. Для него высокая планка - привычное состояние, а требования к себе легко распространяются и на окружающих.

Это один из самых выраженных трудоголиков и перфекционистов среди знаков зодиака. Козерог ценит дисциплину, ответственность и полную отдачу, поэтому от других людей нередко ждет того же, что требует от себя.

Особенно болезненно такой человек воспринимает собственные ошибки. Внешне Козерог может сохранять спокойствие и невозмутимость, но внутри переживать настоящий эмоциональный шторм.

Та же строгость становится проблемой в отношениях с окружающими. Козерог способен долго помнить чужие просчеты и с трудом прощает ошибки, если считает, что человек мог постараться сильнее.

Зато в работе на такого человека можно положиться. Дисциплинированного, ответственного и добросовестного сотрудника еще придется поискать. Главное - чтобы стремление к идеальному результату не превращалось в постоянную войну с самим собой.