В чём каждый знак зодиака бывает лицемерен, даже не замечая этого

Лицемерие редко выглядит как сознательная ложь. Гораздо чаще это маленький внутренний двойной стандарт: мы требуем от других того, чего сами не всегда способны дать, осуждаем качества, которые проявляем иначе, или находим красивое объяснение собственным поступкам, но гораздо менее красивое - чужим.

Именно поэтому заметить такие противоречия в себе особенно трудно. У каждого знака зодиака есть своя «слепая зона» - место, где принципы неожиданно начинают работать немного по-разному для себя и для остальных.

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Овен - «Говорите прямо!» - но только если правда ему понравится

Овен ценит открытость и терпеть не может намёков, недомолвок и пассивной агрессии. Он первым скажет: «Если есть проблема - скажи мне в лицо».

Но когда кто-то действительно говорит ему неприятную правду, реакция может оказаться совсем не такой спокойной. Особенно если замечание касается его решений, компетентности или поведения.

Сам Овен считает свою резкость честностью, а чужую резкость иногда воспринимает как нападение.

Что стоит заметить: прямота остаётся прямотой независимо от того, кто её проявляет. Если вы хотите честности от людей, приходится оставлять им право говорить и то, что вам не понравится.

Телец - осуждает чужое упрямство, называя своё принципиальностью

Телец может искренне удивляться: почему человек не способен уступить, изменить мнение или попробовать другой вариант?

При этом собственное нежелание отступать он воспринимает совершенно иначе: как верность себе, здравый смысл и умение не поддаваться давлению.

Разница между «я знаю, чего хочу» и «он просто упёрся» иногда определяется только тем, на чьей стороне находится Телец.

Что стоит заметить: принципиальность хороша до тех пор, пока не превращается в автоматическое сопротивление всему, что нарушает привычный порядок.

Близнецы - требуют определённости, оставляя себе право передумать

Близнецы прекрасно понимают, что люди меняются. Сегодня можно хотеть одного, завтра другого, а через неделю вообще посмотреть на ситуацию иначе. Для себя они считают такую гибкость естественной.

Но неопределённость другого человека способна раздражать их удивительно сильно. Особенно в отношениях: «Так ты определись наконец, чего хочешь».

Парадокс в том, что свободу менять мнение Близнецы охотно оставляют себе, но не всегда готовы предоставить её окружающим.

Что стоит заметить: если переменчивость - признак живого ума, она не перестаёт им быть только потому, что передумал кто-то другой.

Рак - ждёт чуткости, но считает, что близкие сами должны всё понять

Рак тонко чувствует интонации, настроение и эмоциональные изменения. Поэтому ему особенно обидно, когда другие не замечают его состояния.

«Неужели непонятно, что мне плохо?» - думает он, одновременно отвечая на вопросы привычным: «Всё нормально».

Получается странное противоречие: от окружающих требуется почти телепатическая чуткость, тогда как сам Рак не всегда даёт им информацию, необходимую для понимания ситуации.

Что стоит заметить: близость не означает чтение мыслей. Иногда честно сказать «мне сейчас нужна поддержка» - гораздо зрелее, чем ждать, кто первым догадается.

Лев - хочет признания, но подозрительно относится к тем, кто тоже его хочет

Лев редко видит что-то плохое в желании быть замеченным. Ему приятно получать комплименты, признание и чувствовать, что его вклад оценили.

Но человек, который слишком явно добивается внимания, может вызвать у Льва раздражение: «Ну зачем так демонстративно?»

Собственную потребность в признании Лев воспринимает как естественное следствие своих достоинств. Чужая иногда кажется ему тщеславием.

Что стоит заметить: желание быть увиденным есть почти у каждого. Другому человеку аплодисменты могут быть нужны ничуть не меньше, чем вам.

Дева - требует терпимости к своим недостаткам, но мгновенно замечает чужие

Дева прекрасно знает, насколько несовершенна. Более того, часто она сама критикует себя сильнее, чем кто-либо другой.

Но именно поэтому возникает ловушка: свои ошибки Дева объясняет усталостью, обстоятельствами, высокой нагрузкой или тем, что «я и так стараюсь». Чужая ошибка порой выглядит гораздо проще: невнимательность, лень, безответственность.

Особенно легко забыть, что у другого человека тоже есть обстоятельства, которых Дева просто не видит.

Что стоит заметить: попробуйте давать окружающим хотя бы половину тех оправданий, которые находите для собственных промахов.

Весы - не любят конфликты, но иногда сами создают их своим молчанием

Весы искренне ценят мирные отношения и могут осуждать людей, которые постоянно выясняют отношения, спорят или устраивают сцены.

Поэтому они предпочитают промолчать, сгладить, согласиться - даже когда внутри совершенно не согласны.

Проблема в том, что накопленное раздражение никуда не исчезает. Оно проявляется холодностью, дистанцией, уклончивыми ответами или внезапным решением прекратить отношения.

И тогда человек напротив может даже не понимать, когда всё пошло не так.

Что стоит заметить: отсутствие открытого конфликта ещё не означает гармонию. Иногда честный неудобный разговор гораздо миролюбивее долгого молчания.

Скорпион - требует абсолютной честности, сохраняя собственные тайны

Скорпион особенно болезненно относится к скрытности. Он замечает недосказанность, чувствует перемены в поведении и может долго выяснять, что от него утаивают.

Но собственную закрытость считает совершенно оправданной.

«Я просто не обязан всё рассказывать» - вполне логичная позиция. Вот только человеку рядом Скорпион не всегда предоставляет такое же право на личную территорию.

Получается двойной стандарт: мои секреты - границы, твои секреты - повод насторожиться.

Что стоит заметить: доверие не равно полной прозрачности. Даже очень близкий человек имеет право на мысли, которые принадлежат только ему.

Стрелец - проповедует свободу, пока чужая свобода не мешает его планам

Стрелец не любит ограничения. Он защищает право человека путешествовать, экспериментировать, менять решения, работу, окружение и вообще жить так, как хочется.

Но иногда выясняется, что эта философия прекрасно работает до тех пор, пока свободный выбор другого человека совпадает с желаниями самого Стрельца.

Если партнёр, друг или коллега внезапно выбирает собственный маршрут, великодушное «каждый волен делать что хочет» может быстро смениться раздражением.

Что стоит заметить: настоящая свобода начинается именно там, где чужой выбор перестаёт быть удобным для вас.

Козерог - презирает оправдания, но своим всегда находит разумное объяснение

Козерог уважает ответственность. «Сказал - сделай» для него не просто выражение, а практически жизненный принцип.

Поэтому чужие опоздания, сорванные обещания и невыполненные обязанности могут раздражать его особенно сильно.

Однако когда обязательства нарушает сам Козерог, причина обычно кажется ему объективной: работа, обстоятельства, более важная задача, необходимость принять рациональное решение.

И всё это действительно может быть правдой. Проблема лишь в том, что у других людей тоже бывают причины.

Что стоит заметить: ответственность не означает отсутствие обстоятельств. Но либо обстоятельства учитываются для всех, либо ни для кого.

Водолей - гордится независимостью от чужого мнения, но хочет, чтобы признали его правоту

Водолей любит считать себя человеком, которому не особенно важно общественное одобрение. Он готов идти против большинства, защищать непопулярную идею и жить не так, как «положено».

Но попробуйте не просто позволить ему быть другим, а всерьёз не согласиться с его взглядами.

Иногда оказывается, что Водолею не столько безразлично мнение окружающих, сколько важно доказать, что именно его независимый взгляд оказался самым разумным.

Что стоит заметить: свобода мысли включает право другого человека посмотреть на вашу блестящую аргументацию - и всё равно сказать: «Не согласен».

Рыбы - прощают себе эмоциональность, но могут уставать от чужой

Рыбы считают чувствительность важной частью человеческой природы. Они понимают, что нельзя постоянно быть рациональным, собранным и сильным.

Но когда чужие переживания становятся слишком долгими, тяжёлыми или требуют постоянного внимания, Рыбы сами могут начать внутренне раздражаться: «Ну сколько можно об этом думать?»

Свои эмоции кажутся глубокими и сложными, потому что Рыбы знают всю их предысторию. Чужие иногда выглядят чрезмерными просто потому, что эта предыстория им неизвестна.

Что стоит заметить: чужая боль редко кажется человеку «слишком большой», когда он находится внутри неё.

Мы замечаем противоречия других гораздо быстрее своих

Наверное, самый универсальный двойной стандарт не зависит от знака зодиака: собственное поведение мы оцениваем с учётом обстоятельств, а чужое - по тому, что видим со стороны.

Мы знаем, почему сами сорвались, промолчали, передумали, опоздали или закрылись. Но редко знаем всю историю человека напротив.

Поэтому вопрос здесь не столько в лицемерии, сколько в способности иногда поменяться местами. И спросить себя: если бы точно так же поступил другой человек, нашёл бы я для него такое же убедительное объяснение, какое сейчас нахожу для себя?

Ответ иногда оказывается неожиданным.