Одолжили им деньги? 4 знака зодиака, которым лучше напомнить о долге (и как лучше это сделать)

Одолжить приятелю несколько евро на кофе, такси или обед кажется мелочью. Неловкость начинается позже - когда проходит день, потом неделя, а человек ведёт себя так, будто никакого долга вообще не существовало.

Разумеется, знак зодиака не определяет финансовую порядочность человека. Но если смотреть на привычки через призму астрологических характеров, у некоторых знаков действительно можно найти любопытную особенность: они способны относиться к небольшим долгам значительно спокойнее, чем человек, который дал им деньги.

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Причём причины у всех разные.

Близнецы - «Я правда совсем забыл»

Близнецы редко строят коварный план оставить ваши пять евро себе. Гораздо вероятнее другое: между фразой «вечером переведу» и самим вечером в их жизни успело произойти слишком много всего.

Новое сообщение, звонок, встреча, идея, срочная задача - и маленький долг постепенно перемещается куда-то в самый дальний угол памяти.

Особенно легко Близнецы забывают о суммах, которые сами считают незначительными: кофе, билет, несколько евро за такси. Иногда они даже уверены, что подобные мелочи автоматически компенсируются в следующий раз.

Как напомнить: прямо и спокойно. Без намёков. Фраза «Ты, кажется, забыл перевести мне за такси» обычно работает гораздо лучше многозначительного молчания.

Лев - «Но я же столько раз платил за всех»

Со Львом ситуация немного сложнее.

Он действительно способен быть очень щедрым: пригласить друзей на ужин, купить дорогой подарок или первым заказать бутылку вина на весь стол. Поэтому несколько евро, которые вы дали ему неделю назад, могут просто не восприниматься как настоящий долг.

В голове Льва может существовать собственная бухгалтерия отношений: «В прошлый раз платил я, до этого тоже я - значит, мы примерно в расчёте».

Проблема возникает тогда, когда другой человек считает иначе.

Как напомнить: не превращать разговор в подсчёт того, кто кому сколько должен за последние три года. Лучше назвать конкретную сумму и конкретную ситуацию.

Стрелец - «Верну потом»

Стрелец обычно прекрасно помнит, что должен деньги. По крайней мере первые несколько часов.

Но перевод денег - занятие скучное. А жизнь вокруг гораздо интереснее.

Поэтому «скину вечером» превращается в «завтра утром», затем - в «когда увижу тебя в следующий раз», а потом Стрелец совершенно искренне начинает считать, что проще будет просто заплатить за вас при следующей встрече.

И иногда действительно платит.

Главная проблема здесь не жадность, а вечное откладывание бытовых мелочей, которые кажутся ему недостаточно важными.

Как напомнить: лучше сразу, пока ситуация свежа. Чем больше времени прошло, тем выше вероятность, что долг уже перешёл в категорию «когда-нибудь разберёмся».

Рыбы - «Мне казалось, мы уже квиты»

Рыбы нередко очень легко относятся к деньгам внутри близких отношений.

Сегодня они заплатили за ваш кофе, завтра вы купили им билет, через неделю кто-то заказал обед - и постепенно финансовая картина превращается в туман, в котором уже невозможно понять, кто кому что должен.

Причём Рыбы могут абсолютно искренне считать, что баланс давно восстановлен.

Если речь идёт о небольшой сумме, им иногда кажется странным вообще вести настолько точный подсчёт между близкими людьми.

Но человек, который дал деньги, может смотреть на ситуацию совершенно иначе.

Как напомнить: спокойно и без обвинений. Рыбы гораздо лучше реагируют на простое «Напомню про те деньги», чем на драматичное «Я вижу, ты совсем не собираешься возвращать долг».

А кто возвращает быстрее всех?

Любопытно, что отношение к небольшим долгам часто говорит не столько о деньгах, сколько о границах.

Для одного человека пять евро - мелочь, которую незачем учитывать. Для другого дело вообще не в сумме, а в принципе: если обещал вернуть - значит, должен вернуть.

Поэтому лучший финансовый совет здесь универсален для всех знаков зодиака: если сумма для вас важна, лучше договориться о возврате сразу. Даже самая крепкая дружба иногда неожиданно спотыкается именно о те несколько евро, которые один человек давно забыл, а другой - прекрасно помнит.