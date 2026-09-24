Тед Банди, Джеффри Дамер и другие: какие знаки Зодиака чаще встречаются среди серийных убийц

Когда речь заходит о гороскопах, обычно хочется узнать о любви, характере, карьере или совместимости. Но астрология иногда берется за куда более мрачные темы. Например, пытается выяснить, какие знаки Зодиака чаще встречаются среди известных серийных убийц.

Именно такой рейтинг составили астрологи, сопоставив особенности разных знаков с биографиями знаменитых преступников. В список попали шесть знаков - от Козерога до Рыб. Правда, речь здесь именно об астрологической интерпретации, а не о научно доказанной связи между знаком Зодиака и склонностью к преступлениям.

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6 место - Козерог

Козерогам в этом рейтинге приписывают расчетливость, последовательность и стремление контролировать ситуацию. По мнению астролога Mysticsense Рэйчел Кубан, серийные убийцы-Козероги отличаются эффективностью и умением планировать свои действия.

Экстрасенс Айси Браун также считает, что некоторые преступники этого знака способны воспринимать свои действия как часть некой «сверхмиссии». «Для них убийство - это не просто убийство, - поясняет она. - Они убеждают себя в том, что действуют ради благого дела».

Среди известных преступников-Козерогов авторы рейтинга называют Василия Комарова, совершившего как минимум 33 убийства в Москве в 1921–1923 годах, и британского врача Гарольда Шипмана, которого связывают с гибелью более 200 пациентов.

5 место - Рак

Раков астрологи связывают прежде всего с сильной эмоциональностью. Рэйчел Кубан объясняет это влиянием Луны и считает, что представители знака могут быть особенно чувствительны к переменам настроения.

«Они подвержены эмоциональным взрывам и могут совершать насильственные преступления в состоянии аффекта», - говорит астролог. В рамках этой версии считается, что преступления Раков чаще происходят импульсивно, без длительной подготовки.

В качестве примеров приводятся Томми Линн Селлс, которому приписывают 22 убийства, и медсестра Дженин Джонс, осужденная за убийства детей, находившихся под ее присмотром.

4 место - Близнецы

Близнецам в астрологическом рейтинге досталась репутация людей, способных быстро подстраиваться под обстоятельства и легко завоевывать доверие окружающих. Рэйчел Кубан отдельно отмечает их харизму и обаяние, которые, по ее мнению, могут помогать преступникам скрывать истинные намерения.

Айси Браун описывает это еще жестче, говоря о способности вести совершенно разную жизнь в разных обстоятельствах. «Обычно это те, кто живут одной жизнью днем, а ночью - совершенно другой, - говорит она. - Поэтому, когда они возвращаются к обычной жизни, они могут притворяться, что они абсолютно нормальные, ничем не отличающиеся от остальных».

Среди известных серийных убийц-Близнецов авторы называют Ричарда Чейза, получившего прозвище «Вампир из Сакраменто», и Джеффри Дамера, признанного виновным в убийстве 17 человек.

3 место - Скорпион

Скорпиону в подобных астрологических трактовках традиционно достается особенно мрачный образ. Ему приписывают скрытность, мстительность и склонность к манипуляциям, а влияние Марса связывают с силой эмоций, действием и агрессией.

«Скорпионы известны своей манипулятивностью, мстительностью и всегда имеют туз в рукаве», - говорит Рэйчел Кубан. По словам Айси Браун, представители этого знака могут долго вынашивать планы, а решающим толчком становится желание отомстить.

В списке преступников-Скорпионов упоминаются Леонард Лейк, совершивший убийства вместе с сообщником, и Николай Джумагалиев, известный своими многочисленными преступлениями и каннибализмом.

2 место - Стрелец

Стрельцам досталась одна из самых неожиданных позиций рейтинга. В астрологии этот знак связывают со спонтанностью, любовью к риску и стремлением к приключениям.

Рэйчел Кубан считает, что представители такого типа могут меньше задумываться о последствиях своих поступков. Айси Браун и вовсе описывает возможное отношение к преступлению как к своеобразной игре или квесту.

В качестве примеров приводятся Ларри Эйлер, которому приписывают убийства 21 мужчины, и Тед Банди. Последний стал одним из самых известных серийных убийц XX века: благодаря харизме ему удавалось завоевывать доверие будущих жертв. Точное число его жертв остается предметом споров, а разные оценки насчитывают от нескольких десятков до 100 человек.

1 место - Рыбы

Первое место в этом астрологическом рейтинге занимают Рыбы. Авторы объясняют это сочетанием эмоциональности, переменчивости, способности адаптироваться и хорошей сообразительности.

Рэйчел Кубан считает, что именно гибкость может делать представителей этого знака особенно успешными в преступной деятельности. «Рыбы склонные принимать все близко к сердцу, что может привести к довольно опасным ситуациям, если у таких людей появляется идея убийства», - добавляет астролог.

В списке известных преступников-Рыб оказались сразу несколько громких имен: помещица Дарья Салтыкова, американские серийные убийцы Ричард Рамирес и Джон Уэйн Гейси, а также Эйлин Уорнос.

Истории этих людей действительно известны далеко за пределами криминальной хроники. Но связывать преступное поведение исключительно с датой рождения было бы слишком прямолинейно: приведенный рейтинг отражает взгляды астрологов, а не доказанную закономерность.