Лев поёт, Телец ест, Близнецы болтают: кто вы после выпивки

За столом быстро выясняется, кто пришёл разговаривать, кто танцевать, а кто собирался посидеть полчаса и теперь выбирает музыку. Самый тихий человек вдруг оказывается прекрасным рассказчиком. Тот, кто на работе руководит целым отделом, весь вечер обсуждает десерты. А по кому-то вообще трудно понять, что он выпил: тот же спокойный голос, та же собранность и аккуратно повешенный на спинку стула пиджак.

Собрали двенадцать таких характеров. Здесь можно узнать себя, друзей и того самого гостя, без которого не обходится ни один праздник. Конечно, знак зодиака не определяет реакцию на алкоголь, а внешняя собранность не означает трезвости. У каждого своё представление о хорошем вечере, и в компании эти различия особенно заметны.

Овен

Овен быстро решает, что компания слишком долго сидит на месте. Ему хочется чего-нибудь общего: выбрать песню, затеять игру, собрать всех для фотографии. Если на празднике появилась идея, которую остальные ещё не успели обдумать, он уже выясняет, кто участвует.

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Ему важно, чтобы остальные сразу подхватили его идею. Обычная викторина становится соревнованием, выбор музыки вызывает горячий спор, а в танцах ему непременно нужен партнёр с таким же настроением. При этом Овен вполне может забыть, из-за чего спорил, раньше, чем собеседник закончит приводить аргументы. Вечер для него удался, когда было весело вместе. Поэтому отказ участвовать он порой принимает слишком близко к сердцу, хотя человеку просто хорошо на своём стуле.

Телец

Тельцу для хорошего вечера важны удобное место, вкусная еда и люди, с которыми можно спокойно разговаривать. Он не торопится перемещаться по залу, зато первым замечает удачную закуску и предлагает попробовать её соседям. Постепенно вокруг него собирается небольшая компания, которой тоже никуда не хочется уходить.

После выпивки его любовь к комфорту становится ещё очевиднее. Слишком громкая музыка мешает, холодный сквозняк раздражает, а неожиданное предложение всем куда-нибудь поехать вызывает искреннее недоумение. Телец только устроился. Зато именно он способен превратить обычный стол в самое приятное место на празднике: подвинет блюдо, освободит место опоздавшему, вспомнит, кому обещали оставить десерт. Забота у него получается без торжественных объявлений.

Близнецы

Близнецы успевают поговорить почти со всеми, включая людей, которых увидели впервые. У одного узнают про переезд, с другим обсуждают фильм, третьему находят собеседника с таким же увлечением. К середине вечера они уже понимают, у кого из гостей больше всего общего.

Темы меняются быстрее, чем заканчиваются истории. Близнецы могут увлечься вопросом, а затем отвлечься на знакомое имя за соседним столом. Это легко принять за невнимательность, хотя интерес был вполне искренним. Просто вокруг слишком много всего занимательного. Их сильная сторона в такой компании особенно заметна: рядом с ними редко приходится мучительно придумывать, о чём заговорить. Но длинный разговор наедине лучше оставить для более спокойной встречи.

Рак

Рак постепенно перестаёт следить за тем, всем ли удобно, и позволяет другим позаботиться о себе. Может с удовольствием принять предложенную порцию, пересесть поближе к дорогому человеку, задержаться в объятиях при встрече. На людях он не всегда показывает, насколько ему нужны такие простые проявления тепла.

Разговоры становятся личнее. Вспоминаются общие поездки, семейные праздники, давняя поддержка, за которую он так и не поблагодарил как следует. Рак хорошо помнит детали, и благодаря ему у обычной истории обнаруживается трогательное продолжение. Правда, не всякой компании хочется такой близости. Если гости настроены только шутить, он может почувствовать себя лишним. Ему приятнее несколько внимательных собеседников, чем целый зал людей, которые слушают вполуха.

Лев

Льву нравится, когда компания реагирует на него: смеётся над историей, подпевает, просит рассказать ещё. После выпивки он охотнее оказывается в центре внимания и меньше сомневается, уместно ли сейчас проявить себя. Даже знакомый случай в его исполнении приобретает подробности, которых никто раньше не слышал.

При этом Лев способен щедро делиться вниманием. Он похвалит хозяйку, представит новичка, напомнит всем о чужом успехе. Ему хочется, чтобы вечер получился заметным и запомнился. Сложности начинаются, если настроение компании меняется, а он этого не замечает. Гости уже спокойно беседуют между собой, но Лев всё ещё пытается их развлекать. Не потому, что ему нечего сказать тихо: просто бурная реакция кажется самым понятным подтверждением, что всем хорошо.

Дева

У Девы становится меньше желания смягчать каждое наблюдение. Она наконец говорит, какой ресторан переоценён, почему фильм её разочаровал и что в организации вечера можно было сделать удобнее. При этом критика бывает настолько точной и смешной, что остальные с удовольствием подхватывают разговор.

Дело не обязательно заканчивается замечаниями. Когда Дева убеждается, что от неё никто не ждёт безупречного поведения, обнаруживается совсем другая сторона: азарт, самоирония, готовность танцевать без особого умения. Близких это удивляет меньше, чем коллег. Им давно известно, как она умеет шутить и дурачиться среди своих. Самая приятная для Девы компания та, в которой можно перестать быть человеком, постоянно замечающим недочёты, и ничего от этого не испортится.

Весы

Весы становятся щедрее на симпатию. Охотнее делают комплименты, внимательнее слушают, находят приятные слова даже для человека, с которым раньше едва здоровались. Рядом с ними легко почувствовать, что знакомство складывается особенно удачно.

Именно здесь иногда возникает недоразумение. Собеседник уже замечает признаки особого интереса, а Весы просто рады хорошей компании. Им нравится нравиться, но это не всегда означает намерение продолжить общение вдвоём. За вечер они могут с одинаковым увлечением обсуждать книги с одним гостем и выбирать музыку с другим. Если весь вечер Весы так же тепло общались с другими, один красивый комплимент ещё ничего не обещает.

Скорпион

Скорпион не обязательно становится громче. Скорее, внимательнее выбирает, с кем провести оставшуюся часть вечера. Общий разговор ему быстро наскучивает, если все повторяют безопасные шутки и привычные истории. Зато интересному собеседнику он способен уделить столько внимания, что шумная компания останется почти незамеченной.

Разговор с ним постепенно делается прямее. Скорпион спрашивает о том, что остальные обходят стороной, замечает несоответствия, может признаться в собственном промахе без попытки представить его в выгодном свете. Такая откровенность сближает, пока она взаимна. Но если человек рассчитывал лишь приятно поболтать, такой разговор начнёт утомлять. Скорпиону бывает трудно вовремя заметить, что для него беседа только стала интересной, а другой уже хочет вернуться к общему столу.

Стрелец

У Стрельца быстро появляются планы на следующие встречи. Совместный завтрак, концерт, поездка на выходные: хорошая компания кажется достаточным основанием, чтобы всё это состоялось. Он щедро приглашает, знакомит людей и искренне удивляется, почему они не встретились раньше.

В этот момент Стрелец действительно представляет, как замечательно все проведут время. Только позднее выясняется, что свободные дни не совпадают, билеты дороговаты, а часть гостей вообще живёт в другом городе. Это не делает вчерашнюю радость притворной. Просто увлечение возможностью у него возникает раньше, чем привычка проверить расписание. С ним вечер легко заканчивается ощущением, что впереди много интересного. Остаётся выбрать из десятка предложений хотя бы одно, которое получится осуществить.

Козерог

По Козерогу труднее всего заметить, что он выпил. Голос спокойный, движения сдержанные, вещи на своих местах. Он помнит, где оставил пальто, кому принадлежит забытая сумка и во сколько собирался уехать. Пока остальные становятся заметно шумнее, Козерог выглядит почти так же, как в начале вечера.

Даже расслабляется он без показательных перемен. Может чаще улыбаться, позволить себе сухую шутку, чуть дольше обычного сидеть с компанией. Но искать в нём внезапно другого человека бесполезно: привычка сохранять собранность остаётся частью его манеры держаться. Со стороны кажется, что всё по-прежнему под контролем. Именно поэтому его участие в общем веселье иногда недооценивают: Козерогу вовсе не обязательно громко смеяться и танцевать на виду у всех, чтобы хорошо провести время.

Водолей

Водолей способен начать самый неожиданный разговор вечера и обсуждать его с совершенно серьёзным видом. Пока гости выбирают музыку, он уже увлёк нескольких человек спором о том, как изменится дружба через пятьдесят лет. Причём у каждого, кто подошёл послушать, найдётся собственная версия.

Ему нравится свобода мысли, которая возникает в неформальной компании. Можно высказать странное предположение, не готовить доказательства заранее и вместе придумать то, о чём в обычный день никто бы не заговорил. Правда, увлечение идеей порой оказывается сильнее внимания к слушателям. Половина компании уже потеряла нить, а Водолей только добрался до самого интересного. Зато рядом с человеком, который подхватывает его ход мысли, он готов просидеть за разговором весь вечер.

Рыбы

Рыбы особенно откликаются на настроение вечера. Любимая песня становится поводом замолчать и послушать, красивый тост трогает, чужой смех легко заражает. Им не нужно постоянно что-то организовывать, чтобы почувствовать себя частью компании. Достаточно, чтобы происходящее совпало с их настроением.

При этом впечатление от встречи может заметно измениться из-за одной детали. Чьё-то резкое замечание надолго испортит удовольствие, а несколько добрых слов сделают обычный вечер особенным. Рыбы порой запоминают не содержание разговора, а то, насколько хорошо им было рядом с человеком. Поэтому утренние впечатления бывают романтичнее самого знакомства. Приятная музыка, внимание и общая лёгкость складываются в чувство близости, которому ещё предстоит проверка обычной встречей.

У каждого свой вечер

После хорошего вечера у каждого остаётся своя история. Один наконец наговорился, другой натанцевался, третий познакомился с человеком, которого теперь хочется увидеть снова. А кто-то просто вкусно поел, посмеялся и вполне доволен, хотя в общих фотографиях почти не появился.

Обсуждать всё это на следующий день бывает не менее весело. Особенно когда выясняется, что совместную поездку помнят трое, билеты уже посмотрел один, а остальные считали, что просто поддерживают разговор. Знакомые люди умеют удивлять даже после многих лет дружбы. Иногда для этого достаточно собрать их за одним столом.