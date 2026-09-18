С ними легко влюбиться и трудно забыть: главные разбиватели сердец среди знаков зодиака (РЕЙТИНГ)

Одни влюбляются осторожно, долго присматриваются и держатся за отношения до последнего. Другие умеют вспыхнуть мгновенно, увлечь за собой - а потом так же неожиданно понять, что им нужно совсем другое.

Конечно, один только знак зодиака не определяет, как человек ведёт себя в любви. Но у каждого знака есть свои характерные слабые места: кто-то боится скуки, кто-то слишком дорожит свободой, кто-то долго терпит, а затем закрывает дверь окончательно.

Мы составили условный рейтинг - от тех, кто чаще сам рискует получить разбитое сердце, до тех, кто способен невольно оставить после себя целую коллекцию романтических воспоминаний.

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12 место - Рак

Как он разбивает сердце: слишком долго не отпускает

Раки обычно не производят впечатление людей, которые легко играют чужими чувствами. Наоборот, им свойственно эмоционально привязываться, беречь привычную близость и долго надеяться, что отношения можно спасти.

Поэтому чаще Рак оказывается не тем, кто уходит первым, а тем, кто ещё долго переживает завершившуюся историю.

Но и у него есть свой способ причинить боль. Если Рак окончательно почувствует, что его не ценят или не слышат, он может закрыться настолько глубоко, что вернуть прежнюю близость уже не получится.

Слабое место Рака: он иногда слишком долго живёт надеждой, даже когда отношения уже изменились.

11 место - Рыбы

Как они разбивают сердце: создают прекрасную историю, в которую сами могут перестать верить

Рыбы легко романтизируют людей и отношения. Они способны увидеть в человеке не только то, какой он есть сейчас, но и то, каким он мог бы стать.

Именно поэтому начало отношений с Рыбами часто бывает особенно эмоциональным.

Но идеализация работает в обе стороны. Когда реальность начинает заметно расходиться с мечтой, Рыбы могут разочароваться и эмоционально отдалиться.

Чаще, однако, именно они оказываются теми, кто переживает разрыв особенно глубоко.

Слабое место Рыб: иногда они влюбляются не только в человека, но и в собственное представление о нём.

10 место - Телец

Как он разбивает сердце: терпит очень долго, а потом уходит окончательно

Телец редко бросает хорошие отношения из-за минутного раздражения.

Ему важны надёжность, предсказуемость и ощущение, что рядом есть человек, которому можно доверять.

Поэтому партнёр может долго считать, что всё в порядке, даже если Телец уже месяцами копит недовольство.

А потом наступает момент, когда решение принято.

И именно здесь Телец способен удивить: вернуть его бывает гораздо сложнее, чем ожидал другой человек.

Слабое место Тельца: он иногда слишком поздно говорит о том, что его давно не устраивает.

9 место - Скорпион

Как он разбивает сердце: захлопывает дверь после потери доверия

Скорпион редко относится к серьёзным отношениям поверхностно.

Он долго присматривается, проверяет человека и не сразу показывает, насколько глубоко вовлечён.

Но доверие для Скорпиона принципиально.

Если оно разрушено, человек, который ещё вчера казался невероятно эмоциональным и вовлечённым, может стать почти недоступным.

Это и бывает особенно болезненно для партнёра.

Слабое место Скорпиона: после серьёзного разочарования он может выбрать окончательность вместо второго шанса.

8 место - Козерог

Как он разбивает сердце: иногда выбирает жизненный план вместо отношений

Козерог не самый очевидный сердцеед.

Напротив, ему часто нужны понятные, устойчивые отношения, в которых можно видеть перспективу.

Но именно перспектива и становится ключевым словом.

Если Козерог понимает, что отношения не вписываются в его представления о будущем, он способен принять достаточно рациональное решение - даже если чувства ещё остались.

Для партнёра это может выглядеть холодно.

Слабое место Козерога: он иногда пытается решить эмоциональную проблему как практическую задачу.

7 место - Дева

Как она разбивает сердце: заставляет почувствовать, что до идеала всё время немного не хватает

Девы умеют видеть детали.

В отношениях это может быть огромным плюсом: они замечают, что нужно исправить, где помочь и как сделать жизнь комфортнее.

Но та же особенность способна превратиться в постоянную оценку.

Партнёру иногда начинает казаться, что он проходит бесконечную проверку на соответствие ожиданиям.

При этом Дева редко отказывается от отношений после первого конфликта. Обычно она долго пытается что-то исправить.

Слабое место Девы: желание улучшить отношения иногда звучит для другого человека как желание улучшить его самого.

6 место - Весы

Как они разбивают сердце: слишком долго оставляют человека в неопределённости

Весы умеют нравиться.

Они обаятельны, внимательны к реакции окружающих и редко хотят причинять кому-то боль намеренно.

Парадокс в том, что именно нежелание ранить другого может затянуть ситуацию.

Весы способны долго сомневаться: продолжать отношения или завершить, дать ещё один шанс или признать, что чувства изменились.

Для партнёра эта неопределённость иногда оказывается болезненнее честного разрыва.

Слабое место Весов: им трудно принимать решения, после которых кто-то обязательно останется недоволен.

5 место - Овен

Как он разбивает сердце: принимает решение быстрее, чем другой успевает подготовиться

Овен любит ясность и движение.

Если отношения его вдохновляют, он способен очень активно в них включиться.

Но если Овен чувствует, что всё зашло в тупик, он редко захочет ещё несколько месяцев обсуждать одно и то же.

Иногда партнёру кажется, что разрыв произошёл неожиданно, хотя Овен внутри себя уже давно поставил точку.

Слабое место Овна: его решительность может выглядеть как эмоциональная резкость.

4 место - Водолей

Как он разбивает сердце: внезапно становится эмоционально недоступным

Водолей способен быть очень преданным человеком, но ему чрезвычайно важно сохранять внутреннюю автономию.

Если отношения начинают казаться слишком контролирующими, тяжёлыми или эмоционально требовательными, он может отойти в сторону.

Причём не обязательно со скандалом.

Иногда самая болезненная особенность Водолея - именно дистанция.

Человек рядом ещё пытается понять, что произошло, а Водолей уже переживает ситуацию преимущественно внутри себя.

Слабое место Водолея: вместо сложного разговора он иногда выбирает отстранение.

3 место - Лев

Как он разбивает сердце: даёт почувствовать себя единственным - а затем переключает внимание

Лев обычно хорошо знает, какое впечатление производит на людей.

Харизма, щедрость, эмоциональность и умение красиво ухаживать делают его особенно заметным в романтических историях.

Но Лев также любит внимание.

Пока отношения его вдохновляют, партнёр действительно может чувствовать себя главным человеком в комнате.

Если же интерес ослабевает, контраст оказывается особенно болезненным.

Слабое место Льва: его яркость легко принять за обещание вечной интенсивности.

2 место - Стрелец

Как он разбивает сердце: выбирает свободу именно тогда, когда отношения становятся серьёзнее

Стрелец способен страстно влюбляться и очень искренне наслаждаться отношениями.

Но одна из важнейших вещей для него - ощущение свободы.

Пока любовь воспринимается как приключение, всё прекрасно.

Проблемы начинаются, когда отношения превращаются в набор обязанностей, ожиданий и ограничений.

Тогда Стрелец способен неожиданно задаться вопросом: не потерял ли он самого себя?

И иногда ответ приводит его к двери.

Слабое место Стрельца: ему трудно различать настоящие ограничения и естественную ответственность, которая появляется в близких отношениях.

1 место - Близнецы

Как они разбивают сердце: меняют направление раньше, чем другой человек успевает понять, что произошло

Первое место достаётся Близнецам - не потому, что они обязательно неверны или неспособны на глубокую любовь.

Их главная особенность - потребность в интеллектуальном и эмоциональном движении.

Близнецам интересно узнавать человека, разговаривать, открывать новые стороны отношений.

Но если связь начинает ощущаться полностью предсказуемой, интерес может ослабнуть.

Сложность в том, что окружающим не всегда легко понять, когда именно это произошло.

Ещё недавно Близнецы были полностью вовлечены - а сегодня словно уже мысленно находятся где-то дальше.

Слабое место Близнецов: они иногда быстрее признают собственные изменившиеся чувства, чем другой человек успевает адаптироваться к переменам.

Кто действительно самый опасный разбиватель сердец

На практике универсального ответа нет.

Для одного человека сложнее всего пережить внезапную холодность Водолея.

Для другого - свободу Стрельца.

Третий годами будет вспоминать яркого Льва.

А кому-то особенно тяжело после отношений с Тельцом, который долго терпел, а однажды просто решил больше не возвращаться.

Поэтому, возможно, важнее не вопрос «какой знак чаще разбивает сердца?»

А другой:

какой способ любить - и расставаться - тяжелее всего именно для вас?

И здесь ответ уже зависит не столько от гороскопа, сколько от того, чего мы сами больше всего боимся в отношениях: потери доверия, неопределённости, скуки, одиночества или ощущения, что нас перестали выбирать.