Осторожно, это может быть флирт: 5 знаков зодиака, которые очаровывают между делом

Есть люди, которым вообще не приходится стараться, чтобы привлечь внимание. Они могут просто поддержать разговор, улыбнуться или бросить короткий взгляд - и собеседник уже начинает гадать, была ли в этом какая-то особая интонация.

Астрологи считают, что особенно легко искусство флирта дается пяти знакам зодиака. Кто-то действует открыто и уверенно, кто-то предпочитает тонкие намеки, а кому-то достаточно нескольких минут приятного разговора, чтобы между людьми возникла искра.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Овны не привыкли долго раздумывать, если кто-то им понравился. Уверенность в себе помогает им легко делать первый шаг, а прямолинейность и энергичность быстро привлекают внимание.

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Их флирт больше похож на азартную игру: живой разговор, шутки, спонтанные реплики и ощущение, что между собеседниками вот-вот начнется что-то интересное. Даже обычная беседа с Овном легко превращается в маленькое приключение.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецам, кажется, вообще не нужно учиться флиртовать. Они легко поддерживают разговор, быстро считывают реакцию собеседника и умеют менять манеру общения буквально на ходу.

С одним человеком Близнецы могут включить иронию и интеллектуальные шутки, с другим - перейти к легкому кокетству. Их сильная сторона - умение находить индивидуальный подход и заинтересовывать не одной внешностью, а прежде всего разговором.

Лев (23 июля - 22 августа)

Лев любит внимание и прекрасно знает, как его использовать. В арсенале этого знака - эффектные комплименты, красивые жесты и харизма, которую трудно не заметить.

Флирт Львов редко остается незамеченным. Они умеют сделать так, чтобы человек рядом почувствовал себя особенным, хотя иногда за желанием впечатлить скрывается вполне земная потребность в признании. Впрочем, если человек действительно заинтересовал Льва, внимания ему точно хватит.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весам покровительствует Венера, так что в астрологической картине мира любовь к красоте, приятному общению и искусству обольщения им буквально предписана.

При этом Весы редко действуют напором. Их стиль - мягкий взгляд, хорошие манеры, уместный комплимент и умение почувствовать настроение собеседника. Рядом с ними легко расслабиться, а их ненавязчивое внимание может восприниматься гораздо сильнее, чем откровенный флирт.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Для Стрельца флирт часто начинается с простого интересного разговора. Этот знак любит новые знакомства, свободу и ощущение небольшого приключения, которое может начаться совершенно неожиданно.

Стрельцы легко располагают к себе благодаря открытости и хорошему чувству юмора. Им нравится, когда собеседник умеет поддержать живой диалог и пошутить в ответ. И даже если за симпатией не последуют отношения, разговор со Стрельцом вполне может запомниться надолго.