Работа, деньги и любовь: кому звезды приготовили приятные сюрпризы до конца сентября

Сентябрь для некоторых знаков зодиака закончится гораздо интереснее, чем начинался. Во второй половине месяца обстоятельства могут неожиданно повернуться в их пользу: появятся перспективные предложения, деньги, новые знакомства и давно ожидаемые перемены. Особенно важно не упустить момент. Там, где раньше приходилось долго ждать или прикладывать массу усилий, ситуация способна сдвинуться буквально за несколько шагов. Иногда достаточно вовремя сказать «да» новому предложению или просто перестать держаться за привычный сценарий.

До конца сентября сразу пять знаков окажутся в особенно выгодном положении. У каждого - своя зона везения.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Для Тельцов сентябрь постепенно превращается в награду за работу, которую пришлось проделать в последние месяцы. Особенно заметный результат может проявиться ближе к концу месяца - прежде всего в карьере и финансах.

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В этот период возможно предложение, которое поможет улучшить материальное положение или открыть дорогу к более перспективной должности. Не исключен и дополнительный источник дохода. А какой-то старый денежный вопрос наконец удастся закрыть.

Личная жизнь тоже не останется без приятных событий. Свободных Тельцов ждут романтические встречи и интересные знакомства, а в уже существующих отношениях может появиться повод отправиться в совместное путешествие.

Лев (23 июля - 22 августа)

Львам в конце сентября будет трудно остаться незамеченными - и это как раз тот случай, когда внимание окружающих окажется кстати. Уверенность, инициативность и умение убеждать помогут получить то, ради чего раньше приходилось прикладывать гораздо больше усилий.

На работе может появиться проект, где удастся проявить лидерские качества и показать себя с лучшей стороны. Вторая половина месяца особенно подходит для переговоров, важных встреч и начинаний, в которых большое значение имеет первое впечатление.

В любви тоже намечается приятное оживление. Партнер способен устроить сюрприз, а одинокие Львы могут неожиданно обнаружить, что интерес к ним проявляют сразу несколько потенциальных избранников.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весам конец сентября способен вернуть давно забытое ощущение: наконец-то все начинает складываться. Особенно заметные перемены могут произойти в профессиональной сфере, где неожиданное предложение способно серьезно повлиять на дальнейшие планы.

К новым возможностям лучше присматриваться внимательнее. Среди них может оказаться вариант, который расширит круг задач, изменит карьерный вектор или поможет выйти на совершенно другой уровень.

Приятные сюрпризы возможны и в личной жизни. Свободные Весы могут познакомиться с человеком, который сразу привлечет внимание, а в парах станет больше тепла, близости и взаимопонимания.

Главное - не пройти мимо удачного совпадения. Иногда перемены начинаются с одного небольшого шага.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Для Скорпионов конец сентября станет временем, когда хаоса вокруг станет заметно меньше. Ситуации, которые еще недавно казались запутанными, начнут обретать более понятные очертания, а принимать решения станет проще.

Особенно много хороших новостей может прийти из финансовой сферы. Это может быть выплата, возвращенный долг, выгодная сделка или предложение, которое принесет больше денег, чем ожидалось.

Личная жизнь тоже способна преподнести сюрприз. Одинокие Скорпионы могут встретить человека, который вызовет сильный интерес практически сразу. В существующих отношениях, напротив, на первый план выйдут серьезные разговоры о будущем и общих планах.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Козероги в конце сентября окажутся среди главных любимчиков Фортуны. Терпение и привычка методично идти к цели наконец начнут приносить ощутимую отдачу.

Главный бонус - работа и карьера. Возможен переход на более высокую должность, интересный проект или новые обязанности, которые сначала покажутся просто дополнительной нагрузкой, но впоследствии могут открыть путь к серьезным профессиональным достижениям.

В личной жизни все будет спокойнее, но от этого не менее приятно. Отношения могут перейти на более серьезный этап, а свободные Козероги способны неожиданно понять, что человек, которого они долго считали просто другом, испытывает к ним совсем не дружеские чувства.