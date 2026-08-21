21 августа 2026, 14:19

Почему один мужчина кажется идеальным, а другой - совсем не цепляет: подсказка есть в гороскопе

Почему один мужчина кажется идеальным, а другой - совсем не цепляет: подсказка есть в гороскопе

Иногда мужчина кажется идеальным буквально по всем пунктам: умный, надежный, успешный, заботливый. И все вроде бы правильно - только искры нет. А бывает наоборот: разум подсказывает держаться подальше, а притяжение почему-то невозможно игнорировать. В астрологии за эту загадочную сторону влечения часто предлагают посмотреть на Марс. В женской натальной карте его положение связывают с тем, какой тип мужской энергии кажется особенно привлекательным и какие качества партнера способны включить именно физическую симпатию.

Марс вообще отвечает за активность, напор, волю и способность действовать. А в женском гороскопе ему приписывают еще одну роль: он может подсказать, какой мужчина воспринимается как желанный на уровне инстинктов, а не рассуждений.

Именно поэтому образ «идеального мужа» из головы порой совершенно не совпадает с реальными предпочтениями. Можно мечтать о серьезном и состоятельном бизнесмене, а в итоге терять интерес к человеку, который идеально подходит под этот образ. Если же Марс требует приключений, свободы и ярких эмоций, спокойная жизнь по расписанию может оказаться совсем не тем, чего хочется на самом деле.

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Чтобы проверить свою позицию Марса, понадобится натальная карта, которую составляют по дате, месту и точному времени рождения. А дальше остается найти свой знак в списке.

Марс в Овне

Притягивают уверенные, самостоятельные и энергичные мужчины, которые знают, чего хотят, и не боятся об этом говорить. Вполне может понравиться спортивный типаж и человек с выраженным характером.

А вот чрезмерная застенчивость, мягкость и постоянные сомнения способны быстро погасить интерес. Здесь важны прямота и ощущение внутренней силы.

Марс в Тельце

В этом случае особенно привлекательны надежность, мужественность и физическая основательность. Условный элегантный бизнесмен может уступить бородатому мужчине в стиле канадского лесоруба - особенно если тот умеет работать руками.

Слишком чувствительные и склонные бесконечно анализировать собственные переживания мужчины, скорее всего, оставят равнодушной. Хочется простоты, устойчивости и ощущения настоящей силы.

Марс в Близнецах

Здесь внешность отходит на второй план. Гораздо важнее, что происходит у мужчины в голове.

Остроумие, интеллект, чувство юмора и умение поддержать разговор способны оказаться куда привлекательнее идеальной фигуры или впечатляющей карьеры. Главное - чтобы рядом не было скучно и чтобы никто не пытался ограничивать свободу.

Марс в Раке

Притягивают романтичные, заботливые и внимательные мужчины, способные создать ощущение тепла и безопасности. Такой партнер может быть настоящим рыцарем: защитить, поддержать, окружить заботой и в нужный момент укутать пледом.

А вот чрезмерная агрессивность и властность скорее испугают. Даже если за суровым характером скрывается желание защищать любимого человека.

Марс во Льве

Здесь сложно пройти мимо мужчины, который уверен в себе, умеет красиво ухаживать и не боится быть заметным. Харизма, смелость, благородство и щедрость работают практически безотказно.

Цветы, необычные свидания и яркие эмоции только усиливают впечатление. Даже ревность в разумных пределах может восприниматься скорее как доказательство заинтересованности.

Марс в Деве

Идеальный вариант - спокойный, добрый и умный мужчина, который не пытается постоянно производить впечатление и умеет разумно обращаться с деньгами. Такой человек может не устраивать фейерверков каждый вечер, зато на него можно рассчитывать.

Есть только одно жесткое условие: порядок. Грязные носки, использованные чайные пакетики и хроническая неаккуратность способны перечеркнуть все остальные достоинства.

Марс в Весах

Привлекают мужчины с хорошими манерами, вкусом и артистичной жилкой, но без лишней драматичности. Особенно ценится готовность разговаривать, учитывать мнение партнера и строить отношения на равных.

Грубость и демонстративная независимость здесь скорее отталкивают. А мужчина, который умеет брать ответственность, обсуждать планы и при этом хорошо одеваться, получает серьезное преимущество.

Марс в Скорпионе

Здесь вкус становится гораздо более загадочным. Притягивают мужчины с глубиной, чувственностью и некоторой таинственностью - те, кого невозможно понять после первого разговора.

Мрачноватая харизма, сильные эмоции и ощущение внутренней силы могут вызвать почти мгновенное притяжение. А вот пассивность, легкомысленность и неуверенность в себе оставят мало шансов.

Марс в Стрельце

Социальный статус и дорогая одежда здесь далеко не главное. Гораздо важнее энергичность, честность, интеллект и способность радоваться жизни.

Ухоженная борода и регулярные походы в барбершоп сами по себе не впечатлят. А вот мужчина, с которым можно смеяться, путешествовать, пробовать новое и просто хорошо проводить время, вполне способен стать тем самым.

Марс в Козероге

Здесь может особенно привлекать мужчина, который обладает властью, компетентностью и заметным социальным статусом. Начальник, преподаватель, успешный профессионал или известная публичная фигура - такие образы способны вызывать сильный интерес.

Амбициозность, ответственность и умение добиваться поставленных целей выглядят очень сексуально. А за восхищением силой часто стоит еще одна потребность - чувствовать рядом надежность и безопасность.

Марс в Водолее

Скука - главный враг. Привлечь может практически любой мужчина, если он необычный, самостоятельный и способен удивлять.

Это может быть комик, открывший отель на Шри-Ланке, или студент, мечтающий работать с пандами. Профессия и статус не так важны, если человек действительно интересный. А вот авторитарность, однообразие и бесконечные разговоры о серьезных проблемах способны убить симпатию практически мгновенно.

Марс в Рыбах

Здесь легко попасть под обаяние чувствительного и творческого мужчины. Талантливый художник, начинающий писатель или просто человек с богатым внутренним миром может оказаться гораздо привлекательнее успешного прагматика.

Особенно цепляют мягкость, эмоциональность и некоторая загадочность. Неуверенность или даже легкая беспомощность при этом могут восприниматься не как недостаток, а как трогательная черта.

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