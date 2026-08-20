Доверьте макияж месяцу рождения: какой образ выпал именно вам

В TikTok снова придумали способ доверить судьбе то, что обычно решается перед зеркалом. Новый тренд предлагает выбирать макияж не по настроению, цвету глаз или совету визажиста, а… по месяцу рождения.

Идея неожиданно оказалась вирусной: один из роликов на эту тему собрал более 10 миллионов просмотров и свыше миллиона лайков. Причина понятна - это не столько инструкция по красоте, сколько игра и повод попробовать образ, на который вы сами, возможно, никогда бы не решились.

Авторы тренда смешивают сразу несколько источников вдохновения: время года, знаки зодиака, характер месяца и даже камни рождения. Получаются 12 очень разных образов - от шоколадных теней января до ледяного сияния декабря.

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Разумеется, воспринимать это как строгий бьюти-закон не стоит. Но если давно хотелось выйти из привычной схемы «тушь, румяна, блеск», месяц рождения вполне может подкинуть неожиданную идею.

Январь - кофейные и шоколадные оттенки

Январю достался один из самых носибельных вариантов: глубокие коричневые тени, мягкая растушёвка и тёплые натуральные оттенки.

В этом образе соединяются сдержанность Козерога и любовь к простым, но выразительным решениям. Такой макияж легко сделать и дневным, и вечерним.

Что попробовать: шоколадные тени или коричневый карандаш вместо привычного чёрного.

Февраль - аметистовый акцент

Камень февраля - аметист, поэтому главными становятся сиреневые, лавандовые и холодные фиолетовые оттенки.

Образ выглядит чуть необычно, но не обязательно превращать его в сложный арт-макияж. Даже тонкая фиолетовая стрелка уже делает привычный образ интереснее.

Что попробовать: лавандовые тени, сливовая тушь или аметистовый карандаш.

Март - свежий румянец

Март ассоциируется с первой весной, поэтому его макияж - живой, лёгкий и немного кокетливый.

Главный герой здесь не тени и не помада, а румяна. Эффект должен быть таким, словно вы только что вернулись с прогулки.

Что попробовать: растушевать румяна чуть выше обычного - к вискам и внешним уголкам глаз.

Апрель - смелая графика

Апрелю достался более уверенный и заметный образ. Здесь хорошо работают чёткие линии, насыщенные тёплые оттенки и выразительные глаза.

Овен добавляет характер, а Телец - любовь к хорошо продуманным деталям.

Что попробовать: графичную стрелку или один яркий акцент на глазах.

Май - розовое сияние

Май - цветение, солнце и настроение «хочется выглядеть свежо». Поэтому ему подходит сияющий розовый макияж.

Нежные румяна, влажный блеск на губах и подсвеченная кожа выглядят романтично, но не слишком нарядно.

Что попробовать: розовый кремовый хайлайтер или блеск для губ с влажным финишем.

Июнь - голубые тени из 90-х

Один из самых весёлых вариантов списка. Июню предлагают вернуть голубые и небесно-синие тени - тот самый оттенок, который многие помнят по макияжу 1990-х.

Сегодня его можно носить гораздо тоньше: прозрачным слоем, стрелкой или небольшим цветовым акцентом.

Что попробовать: небесно-голубой карандаш вдоль линии ресниц.

Июль - золотой час

Июльский макияж вдохновлён тёплым вечерним солнцем.

Золотистые тени, бронзирующие оттенки и сияющая кожа создают эффект того самого «золотого часа», когда всё вокруг выглядит немного красивее.

Что попробовать: золотистый хайлайтер или тёплый бронзер.

Август - скульптурный и эффектный

Августу достался самый уверенный образ: подчёркнутые скулы, выразительные глаза и чуть больше драматичности.

Здесь легко увидеть влияние Льва - знака, который не особенно любит оставаться незамеченным.

Что попробовать: бронзер и мягкое скульптурирование вместо сложного полного контуринга.

Сентябрь - аккуратный минимализм

После яркого лета сентябрь словно предлагает привести косметичку в порядок и оставить только самое необходимое.

Макияж почти незаметный: ровный тон, аккуратные брови, немного туши и натуральные губы.

Это тот случай, когда всё выглядит просто, но очень продуманно.

Что попробовать: заменить плотный тон на лёгкий BB-крем или тинт.

Октябрь - бордо и тёплая осень

Октябрьский образ будто собран из осенней палитры: коричневые, винные, ягодные и глубокие розовые оттенки.

Можно добавить немного романтики - всё-таки большая часть месяца проходит под знаком Весов, которыми в астрологии управляет Венера.

Что попробовать: бордовую помаду или винный карандаш для губ.

Ноябрь - тёмная женственность

Самый загадочный вариант. Ноябрь предлагает более глубокие оттенки, выразительные ресницы и немного драматизма.

Это не обязательно должен быть тяжёлый вечерний макияж. Иногда достаточно затемнить линию ресниц и выбрать ягодную помаду.

Что попробовать: сливовый, винный или тёмно-коричневый акцент.

Декабрь - ледяное сияние

Финал года получает самый праздничный вариант.

Серебристые тени, холодный шиммер и блеск напоминают кристаллы льда и праздничные огни. Выглядит эффектно, но при желании такой макияж легко сделать совсем деликатным.

Что попробовать: серебристый акцент во внутреннем уголке глаза или немного холодного шиммера на веках.

Не инструкция, а повод попробовать новое

Самое интересное в этом тренде даже не вопрос, насколько «точно» месяц рождения угадал ваш стиль. Его прелесть в другом: он предлагает на минуту забыть о привычном макияже и примерить другой образ.

Если февраль заставит вас впервые купить фиолетовый карандаш, июнь - вспомнить про голубые тени, а октябрь - решиться на винную помаду, значит тренд уже сработал.

А если выпавший вам вариант совсем не понравился - всегда можно посмотреть, что досталось соседнему месяцу. В конце концов, косметичка проверять дату рождения не будет.