Когда между вами сотни километров: как каждый знак Зодиака переживает любовь на расстоянии

Любовь на расстоянии звучит романтично только в песнях и фильмах. В реальности это пропущенные звонки, разные графики, тоска по простым прикосновениям и вечный вопрос: «Когда мы увидимся снова?»

Одним людям такая форма отношений дается сравнительно легко. Им даже нравится сохранять часть личного пространства, строить собственную жизнь и радоваться редким встречам как маленькому празднику. Другим без ежедневного присутствия партнера становится трудно чувствовать саму связь.

Астрология, конечно, не может решить судьбу отношений. Но характерные черты знаков Зодиака иногда довольно точно подсказывают, что именно человеку тяжелее всего переносить в разлуке и что помогает ему сохранить близость.

Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Овен

Для Овна одна из главных проблем любви на расстоянии - отсутствие живой энергии отношений. Ему нужны спонтанность, прикосновения, совместные планы, возможность вдруг сказать: «Собирайся, мы куда-нибудь едем».

Когда все сводится к сообщениям и видеозвонкам, Овен может довольно быстро почувствовать, будто отношения остановились.

При этом расстояние вовсе не обязательно становится для него приговором. Овну гораздо легче ждать, если впереди есть конкретное событие: купленные билеты, дата встречи, совместный отпуск.

Что поможет: не превращать отношения в бесконечное ожидание. Чем больше у пары реальных планов, тем легче Овну сохранять чувство движения вперед.

Телец

Телец умеет быть удивительно терпеливым партнером. Если он действительно считает отношения серьезными, несколько сотен или даже тысяч километров сами по себе его не испугают.

Гораздо хуже для Тельца неопределенность. Ему трудно месяцами существовать в режиме: «Когда-нибудь мы обязательно будем вместе».

Он хочет понимать, ради чего терпит разлуку и есть ли у этой ситуации финальная точка.

Кроме того, Тельцу обычно очень важна физическая сторона любви - прикосновения, домашний уют, привычное присутствие другого человека рядом.

Что поможет: стабильность. Регулярное общение, заранее оговоренные встречи и понятный совместный план способны дать Тельцу то ощущение надежности, которого ему не хватает на расстоянии.

Близнецы

Если кому-то и помогают технологии, то Близнецам.

Сообщения утром, смешные фотографии днем, голосовые на ходу, видеозвонок вечером - все это позволяет им чувствовать, что партнер продолжает присутствовать в их жизни.

Близнецам даже может нравиться определенная свобода, которую дают отношения на расстоянии. У них остается время на друзей, работу, увлечения и собственные проекты.

Главная опасность возникает тогда, когда общение становится однообразным. Один и тот же вопрос «Как прошел день?» быстро превращается для Близнецов в рутину.

Что поможет: разнообразие. Смотреть одновременно фильм, играть онлайн, присылать неожиданные сообщения, обсуждать книги, планы и идеи - словом, постоянно находить новые темы для связи.

Рак

Раку расстояние нередко дается тяжелее, чем кажется окружающим.

Для него любовь состоит не только из признаний. Это маленькие бытовые вещи: вместе пить кофе, встречаться после работы, приготовить ужин, заснуть рядом.

Именно этой повседневной близости Раку обычно не хватает больше всего.

Если партнер начинает реже писать или звонить, Рак способен довольно быстро решить, что чувства ослабевают, даже если на самом деле человек просто занят.

Что поможет: маленькие постоянные ритуалы. Например, короткий звонок перед сном или сообщение утром. Для Рака регулярность часто важнее длинных романтических речей.

Лев

Лев может выдержать расстояние, но ему необходимо продолжать чувствовать, что он занимает особое место в жизни любимого человека.

Когда партнер далеко, Льву особенно нужны внимание, комплименты и эмоциональная вовлеченность.

Самое неприятное для него - ощущение, что отношения постепенно превращаются в формальность: пара сообщений в день и сухое «спокойной ночи».

Тогда расстояние начинает восприниматься уже не как физическое, а как эмоциональное.

Что поможет: не экономить на проявлениях чувств. Неожиданный подарок, длинное голосовое сообщение, красивое признание или запланированное онлайн-свидание могут значить для Льва гораздо больше, чем кажется.

Дева

Дева относится к тем знакам, которые способны довольно рационально организовать даже отношения на расстоянии.

Если нужно созваниваться в определенные дни, покупать билеты заранее и планировать отпуска за несколько месяцев - Дева справится.

Проблемы начинаются, когда партнер постоянно меняет договоренности, пропадает без объяснений или живет исключительно импульсами.

Для Девы это быстро становится источником тревоги.

Что поможет: четкие договоренности. Кто когда звонит, когда следующая встреча, как пара принимает важные решения. Немного структуры здесь способно сохранить очень много нервов.

Весы

Весам особенно тяжело без ощущения, что они живут с партнером одной жизнью.

Им нравится вместе ходить в кафе, кино, гости, обсуждать впечатления сразу после события. На расстоянии эта совместная социальная жизнь практически исчезает.

При этом Весы способны довольно долго поддерживать отношения, если сохраняется романтика.

Главная опасность - постепенно привыкнуть делать все отдельно.

Что поможет: создавать общие впечатления даже на расстоянии. Смотреть один фильм одновременно, заказать друг другу ужин, устроить видеосвидание или планировать будущую поездку.

Скорпион

Для Скорпиона главная тема отношений на расстоянии - доверие.

Если оно есть, этот знак способен проявлять огромную преданность и выдерживать очень долгую разлуку.

Но стоит возникнуть подозрениям, и расстояние превращается в идеальную почву для тревожных фантазий: почему человек не отвечает, кто был рядом, почему изменился тон сообщения?

Попытки контролировать партнера обычно только усугубляют ситуацию.

Что поможет: максимальная ясность. Лучше заранее договориться о границах и ожиданиях, чем пытаться угадывать мысли друг друга через тысячи километров.

Стрелец

Стрелец может оказаться одним из самых приспособленных к отношениям на расстоянии знаков.

Ему нравится самостоятельность, путешествия и ощущение, что любовь не лишает человека собственной жизни.

Более того, редкие встречи способны превратиться для Стрельца в настоящее приключение: новый город, совместная поездка, неожиданный уикенд.

Но есть и обратная сторона. Если отношения становятся исключительно ожиданием следующего звонка, Стрелец начинает чувствовать себя связанным.

Что поможет: сохранять две полноценные жизни, а не превращать разлуку в паузу. И обязательно иногда встречаться не дома, а в новом месте - Стрельцу особенно нравится ощущение общей истории и приключения.

Козерог

Козерог способен очень долго терпеть временные неудобства, если понимает их смысл.

Учеба в другом городе, контракт за границей, карьерный проект - если есть причина и конечная цель, расстояние воспринимается им как задача, которую нужно пережить.

Но бесконечная неопределенность раздражает Козерога гораздо сильнее самой разлуки.

Через некоторое время он обязательно захочет спросить: «Какой у нас план?»

Что поможет: конкретная перспектива. Не обязательно завтра съезжаться, но оба партнера должны примерно понимать, к чему движутся отношения.

Водолей

Водолей обычно переносит физическую дистанцию легче многих других знаков.

Ему действительно нужно личное пространство, поэтому возможность иметь собственный ритм жизни может даже казаться комфортной.

Он способен поддерживать близость через разговоры, идеи, юмор и постоянный обмен впечатлениями.

Однако именно здесь скрывается другая опасность: романтические отношения постепенно могут начать напоминать очень хорошую дружбу.

Что поможет: сознательно сохранять романтическую составляющую. Флиртовать, устраивать свидания, говорить о чувствах и планировать встречи, а не ограничиваться дружеским обменом новостями.

Рыбы

Рыбы способны превратить любовь на расстоянии почти в роман.

Они будут перечитывать сообщения, слушать «вашу» песню, представлять будущие встречи и хранить маленькие знаки внимания.

Иногда именно это помогает им переносить разлуку.

Но идеализация становится и слабым местом Рыб. Чем дольше партнер находится далеко, тем легче создать в воображении образ отношений, который уже немного отличается от реальности.

Что поможет: оставаться частью настоящей жизни друг друга. Говорить не только о любви и мечтах, но и о бытовых мелочах, проблемах, работе и обычных буднях.

Километры - еще не самое большое расстояние

Любовь на расстоянии редко рушится только потому, что между двумя людьми много километров. Гораздо опаснее другое расстояние - эмоциональное.

Когда люди перестают делиться повседневностью, откладывают разговоры, не строят совместных планов и постепенно привыкают жить так, будто партнера в их жизни почти нет, связь действительно начинает слабеть.

Поэтому независимо от знака Зодиака у отношений на расстоянии есть три особенно важных условия: доверие, регулярный контакт и понимание того, ради чего вы проходите этот период разлуки.

А астрология может подсказать лишь одну полезную вещь: кому-то особенно нужны слова, кому-то прикосновения, кому-то свобода, а кому-то четкая дата следующей встречи. И если партнеры знают эти потребности друг друга, даже сотни километров перестают казаться непреодолимыми.