Сначала Лев, потом Рыбы: почему ближайшие две недели могут оказаться неожиданно переменчивыми

12 августа произошло полное солнечное затмение, и в астрологии с этого момента начался так называемый коридор затмений. Он продлится до 28 августа, когда произойдет частичное лунное затмение в Рыбах. Считается, что в этот период события могут развиваться менее предсказуемо, а то, что долго оставалось незамеченным, - неожиданно выйти на первый план.

Сам термин «коридор затмений» относится именно к астрологии, а не к астрономии. Так называют промежуток между двумя затмениями, которые обычно разделяет около двух недель. Астрологи связывают его с переменами, неожиданной информацией и пересмотром привычных представлений.

Когда привычный план вдруг перестает работать

Если в последние дни планы начали складываться совсем не так, как хотелось, с точки зрения астрологии это вполне вписывается в атмосферу периода. Коридор затмений считается временем, когда обстоятельства могут быстро меняться, а первоначальный сценарий - терять актуальность.

Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Впрочем, речь не обязательно о неприятных событиях. Иногда неожиданность просто показывает то, чего раньше не удавалось разглядеть. Это может быть новая идея, забытый талант, важное чувство или понимание отношений с другим человеком.

Солнечное затмение в Льве задало первую тему

Первой точкой этого периода стало солнечное затмение 12 августа, совпавшее с новолунием в Льве. В астрологии этот знак связывают с творчеством, уверенностью, самовыражением и желанием занимать заметное место в собственной жизни.

Отсюда и главные вопросы первой половины коридора: чего на самом деле хочется? Какую роль приходится играть каждый день? И кто принимает решения - самостоятельно или под влиянием чужих ожиданий?

У Льва есть и другая сторона. Потребность в признании, стремление конкурировать, вопросы статуса и желание контролировать происходящее могут стать заметнее обычного. Иногда это касается отношений, иногда работы или любых ситуаций, где приходится выбирать между собственным решением и ожиданиями окружающих.

На поверхность могут выйти старые эмоции

Период затмений в астрологической традиции часто связывают с так называемой теневой стороной личности. Проще говоря, внимание может неожиданно переключиться на то, что долго удавалось откладывать.

Старые привычки, неприятные эмоции, отношения, которые больше не приносят пользы, или даже собственные амбиции, которые раньше было страшно признать, могут потребовать внимания. Не всегда комфортно. Зато иногда именно так становится понятнее, что пора оставить в прошлом.

28 августа акцент сместится с внешнего на внутреннее

Второе затмение произойдет 28 августа - на этот раз лунное и в Рыбах. Если Лев связан с желанием проявить себя, то Рыбы в астрологии ассоциируются с интуицией, эмоциями, воображением и внутренним миром.

Поэтому ближе к концу коридора внимание может сместиться внутрь. У кого-то усилится интерес к творчеству, у кого-то появится желание побыть в тишине, а идеи могут приходить в самые неожиданные моменты - во время прогулки, перед сном или посреди совершенно обычного дня.

Полезно записывать такие мысли, даже если сначала они кажутся странными или незавершенными. Их смысл иногда становится понятен только спустя время.

Лунное затмение в астрологии также связывают с завершением определенного этапа. В Рыбах это может символически касаться ситуации, которая давно забирает силы или не позволяет эмоционально поставить точку.

Но красивой картинке лучше не верить сразу

У Рыб есть не только интуитивная, но и мечтательная сторона. Именно поэтому в конце коридора затмений особенно легко принять желаемое за действительное.

Новый знакомый кажется идеальным? Предложение звучит слишком заманчиво? Кто-то подозрительно точно говорит то, что хочется услышать? Лучше не торопиться с выводами и оставить место для здорового скептицизма.

Это касается и попыток спрятаться от собственных эмоций. Отдохнуть и отключиться от суеты - нормально. А вот часами листать социальные сети только для того, чтобы не думать о происходящем, - совсем другая история.

Как пережить эти две недели спокойнее

Главный совет астрологов на период до 28 августа - не пытаться контролировать каждую мелочь. Если обстоятельства меняются, первоначальный план можно скорректировать. Не обязательно принимать окончательное решение сразу.

Полезно оставлять пространство для паузы и наблюдений. Записи тоже могут пригодиться: мысли и эмоции, которые сейчас кажутся разрозненными, позже способны сложиться в более понятную картину.

Астрологи также предлагают вспомнить, что происходило примерно 21 августа 2017 года - тогда в знаке Льва прошло последнее полное солнечное затмение. Это не означает, что события должны повториться один в один. Скорее, некоторые старые темы могут проявиться снова, но уже совершенно в другом контексте.

До 28 августа лучше внимательнее присматриваться к происходящему и не цепляться за единственный сценарий. Иногда перемена начинается именно в тот момент, когда становится очевидно: прежний план больше не работает.