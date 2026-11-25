Когда в семье все построено на том, чтобы помочь своему особенному ребенку, жизнь тоже становится особенной. Приходят какие-то новые смыслы. И понимание абсолютной любви, без которой ничего не получится.

Артис Мигланс с мамой и папой живет в Елгаве. Это обаятельный и любознательный мальчик. Но, к сожалению, в свои 10 лет он умеет говорить только отдельные слова, не связывая их в предложения. С раннего детства ему поставлен диагноз - аутизм.

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Артису очень нужен годовой курс АВА-терапии в елгавском центре поддержки и развития «Kopā». Стоимость на год - 4160 евро.

За неделю в рамках акции «Зеленой лампы» в помощь Артису собрано 2854 евро. В том числе сделано 485 звонков на сумму 606 евро. Спасибо!

До нужной суммы не хватает 1306 евро. Акция помощи продолжается

Для Артиса работает телефон помощи - 90006384 (один звонок - 1,42 евро). Благотворительнй фонд BeOpen открыл счет помощи (в конце статьи).

Артис родился настоящим богатырем - 5 кг и 56 см ростом. Малыш нормально развивался. К году начал говорить первые слова. В 1,5 года активно лепетал на своем языке.

Но вскоре речь перестала развиваться. В детском саду Артис не контактировал с другими детьми, не реагировал на обращения. Уходил в свой особенный мир.

Мама заволновалась и обратилась к специалистам. Все обследования оказались в норме. Врачи советовали подождать.

В 4 года Артису поставили диагноз - детский аутизм и нарушения речевого и интеллектуального развития.

За эти годы родители испробовали все, что было возможно. Занятия по программе Agrīnā intervence и с логопедом, систему Tomatis и АВА-терапию.

Именно после курса АВА-терапии понемножку начались улучшения в поведении, отмечает мама. «Артис стал спокойнее, с ним легче общаться. Понемногу он начал говорить отдельные слова. Но трудности у него возникают именно с составлением связных фраз».

Сейчас Артис учится в специализированной школе. «В классе 10 детей, но сын с ними по-прежнему не контактирует, - рассказывает мама. - У Артиса есть интерес к цифрам и буквам, он любит считать, учится складывать слова в предложения, составляет паззлы. Недавно начал рисовать».

Так, шаг за шагом они двигаются вперед. И каждый маленький навык принимают как большую победу. Вся жизнь мамы Илзе и папы Леона подчинена интересам сына.

Артис очень подвижный, ему трудно усидеть на месте. Он обожает машинки, легко находит на планшете то, что ему интересно посмотреть. При этом Артису не нравятся места, где шумно и много людей. У него, как у каждого ребенка с аутическим спектром, есть свои ритуалы. Все должно идти по заранее заготовленному плану, без перемен и в определенное время.

Мама читает ему детские книжки. Артис научился читать и сам. Но это механическое чтение, без понимания содержания. Но сейчас он уже может оставить короткое предложение из трех слов. Например, «я хочу в магазин». Но это уже маленький прогресс. Поэтому занятия АВА-терапией нужно постоянно продолжать.

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Илзе с Леоном вместе уже 15 лет, и они одна команда. Все стараются делать вместе. Илзе по профессии - повар, Леон работает в охране. Они стараются подменять друг друга, чтобы забирать сына из школы в 14.30 и быть с ним дома.

«Мы с мужем - очень домашние люди. Любим природу, стараемся выезжать за город - «проветрить голову» и не бываем в шумных компаниях, - говорит Илзе. - Наша большая мечта - чтобы Артис стал самостоятельным. И смог в будущем адаптироваться в обществе. Это самый больной вопрос. Мы готовы все для этого делать. Сейчас мы для сына как хранители, которые всегда рядом».

Как помочь

Артису очень нужен годовой курс АВА-терапии в елгавском центре поддержки и развития «Kopā». Стоимость на год - 4160 евро.

Именно АВА-терапия помогает Артису контролировать эмоции и поведение, понимать речь. Семье сложно справиться со всеми расходами, которые необходимы для реабилитации сына.

В рамках акции «Зеленой лампы» для Артиса неделю работает телефон помощи - 90006384. Стоимость звонка - 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл специальный счет помощи для Артиса. С этих денег не делаются никакие отчисления.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ. nr. 50008218201

Konta nr. LV28CBBR1123215501150

Bankas SWIFT: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Artim Miglānam

Фонд BeOpen имеет статус - Sabiedriskā labuma organizācija (SLO), это дает возможность благотворителям получать налоговые льготы по подоходному налогу.

Важен каждый звонок и каждый евро. Спасибо всем, кто помогает.

Проект «Зеленая лампа» реализуется в сотрудничестве с благотворительным фондом BeOpen и при поддержке учредителя фонда BluOr Bank.

info@beopen.lv Если вам необходима помощь, вы можете связаться с нами по электронной почте: zala.lampa@gmail.com