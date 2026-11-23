Когда мы включали первую «Зеленую лампу» в ноябре 2015 года, мало кто верил, что этот благотворительный журналистский проект вообще состоится. Конечно, коллеги и друзья поддержали сразу и безоговорочно. Но было очень много тех, кто давал этой идее месяц-два, скептически говоря: «Ну, посмотрим…».

Но «Зеленая лампа» выходила каждый вторник - неизменно на сайте Mixnews.lv. И с тех пор прошло 11 лет.

Благотворительных проектов в мире очень много, но такой, как «Зеленая лампа» - единственный. У нас не было и нет никакой господдержки, мы даже не организация и никогда не сотрудничали ни с какими политическими структурами и не собираемся этого делать. Но всегда, с первого дня, нас окружали люди. Потрясающие люди.

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Они, не афишируя себя и часто не называя даже имен, просто приходили и помогали. Они вели вместе с нами эфиры и рассказывали о личном и самом главном. Они помогали устраивать благотворительне концерты и выставки, «сладкие» ярмарки и веселые праздники для детей. Они и сейчас поддерживают, делают перепосты и звонки на телефон помощи, пишут много добрых слов. Значит, это важно.

И мы видим, как открываются сердца - в наше смутное время это бесценно.

«Зеленая лампа» - это история о том, как обычные люди спасают других обычных людей. И все они живут рядом с нами. В каждой акции еженедельно появляется реальная история ребенка и его родителей, которым именно сейчас очень нужна помощь. Мы знакомимся с каждой семьей лично и за эти годы побывали во всех уголках Латвии. Многие истории переворачивают сердце. И они нам показывают, что такое мужество и бескорыстная любовь.

Это невероятно сложно – просить помощи, родителям приходится переступать через себя. Помогать гораздо легче и приятнее. Причем, не каким-то абстрактным рыбкам в мировом океане, а живым конкретным людям, живущим рядом – вот они, их имена и фотографии на страницах «Зеленой лампы».

Отчеты о собранных средствах и количестве звонков на страницах «Зеленой лампы» публикуются каждый день. Для каждого ребенка благотворительный фонд BeOpen, с которым мы сотрудничаем уже годы, проверив медицинские документы, открывает специальный счет, и никакие отчисления с поступивших денег не делаются - это важно. С этого счета потом напрямую ведется оплата операций, реабилитаций и лекарств.

Мы бесконечно рады, что «Зеленая лампа» стала мостиком между теми, кому нужна помощь, и теми, кто хочет помогать, стала голосом уставших и отчаявшихся родителей.

Вы даже их не знаете лично, но они запомнят вашу протянутую руку на всю жизнь. Благодаря вашей поддержке, высыхают слезы мам, дети получают шанс на выздоровление, а у многих просто меняется судьба. За 11 лет их были сотни и сотни, и мы видели немало маленьких и больших чудес, о которых нужно рассказывать отдельно. Об этом можно написать роман. И мы обязательно о них расскажем.

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А сейчас еще раз говорим сердечное спасибо всем нашим друзьям и коллегам из латвийских СМИ – за бесценную поддержку. И всем-всем тысячам друзей «Зеленой лампы» - за то, что вы с нами. За то, что протягиваете руку помощи и согреваете сердца, хотя многим и самим живется не сладко.

Это вы – настоящее сокровище нашей страны. В небесной канцелярии все записывается, и пусть вами сделанное добро вернется к вам стократно.

Телефон помощи «Зеленой лампы» - по-прежнему 9000 63 84 (1,42 евро за звонок). Каждую неделю он переключается на очередного ребенка, которому нужна помощь. И она приходит, благодаря вам.

Вы всегда можете найти «Зеленую лампу» здесь и здесь - все статьи за 11 лет.

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