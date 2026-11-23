Артис - обаятельный и любознательный мальчик. Ему все интересно, усидеть на одном месте трудно. Но, к сожалению, в свои 10 лет он умеет говорить только отдельные слова, не связывая их в предложения. С раннего детства Артису поставлен диагноз «детский аутизм».

Артису очень нужен годовой курс АВА-терапии в елгавском центре поддержки и развития «Kopā». Стоимость на год - 4160 евро.

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За шесть дней в рамках акции «Зеленой лампы» в помощь Артису собрано 2378 евро. В том числе сделано 332 звонка на сумму 414 евро. Спасибо!

До нужной суммы не хватает 1782 евро. Акция помощи продолжается

Для Артиса работает телефон помощи - 90006384 (один звонок - 1,42 евро). Благотворительнй фонд BeOpen открыл счет помощи (в конце статьи).

Артис родился настоящим богатырем - 5 кг и 56 см ростом. Малыш нормально развивался. К году начал говорить первые слова. Никаких тревожных признаков родители не замечали. В 1,5 года он активно лепетал на своем языке.

Но вскоре речь перестала развиваться. В детском саду Артис не контактировал с другими детьми, не реагировал на обращения. Уходил в свой особенный мир.

Мама заволновалась и обратилась к специалистам. Все обследования оказались в норме. Правда, детский логопед предположил, что есть аутические признаки. Но другие врачи посоветовали подождать.

В 3,5 года родители сами начали водить сына на занятия с логопедом и по системе Монтессори. Благодаря занятиям начались маленькие улучшения. Но появились проблемы с поведением. Словарный запас был очень ограниченным.

В 4 года Артису поставили диагноз - детский аутизм и нарушения речевого и интеллектуального развития.

За эти годы родители испробовали все, что было возможно. Занятия по программе Agrīnā intervence (раннее вмешательство - комплексная система медицинской, психологической и педагогической помощи, направленная на коррекцию нарушений развития у детей в первые годы жизни), занятия с логопедом, систему Tomatis и АВА-терапию.

Именно после курса АВА-терапии понемножку начались улучшения в поведении, отмечает мама. «Артис стал спокойнее, с ним легче общаться. Понемногу он начал говорить отдельные слова. Но трудности у него возникают именно с составлением связных фраз».

Сейчас Артис учится в специализированной школе. «Первый год было очень трудно из-за проблем с поведением, Но сейчас он привык. В классе 10 детей, но сын с ними по-прежнему не контактирует», - рассказывает мама. У Артиса есть интерес к цифрам и буквам, он любит считать, учится складывать слова в предложения, составляет паззлы. Недавно начал рисовать».

Так, шаг за шагом они двигаются вперед. И каждый маленький навык принимают как большую победу. Вся жизнь мамы Илзе и папы Леона подчинена интересам сына.

Артис очень живой и подвижный, ему трудно усидеть на месте. Он обожает машинки, особенно грузовики и тяжелую технику. Еще он легко находит на планшете то, что ему интересно посмотреть.

При этом Артису не нравятся места, где шумно и много людей. У него, как у каждого ребенка с аутическим спектром, есть свои ритуалы. Все должно идти по заранее заготовленному плану, без перемен и в определенное время.

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Мама читает ему детские книжки. Артис научился читать и сам. Но это механическое чтение, без понимания содержания. При этом у него отличная память, он уже может оставить короткое предложение из трех слов. Например, «я хочу в магазин». Но это уже маленький прогресс. Поэтому занятия АВА-терапией нужно постоянно продолжать.

Илзе с Леоном вместе уже 15 лет, и они одна команда. Все стараются делать вместе. Илзе по профессии - повар, Леон работает в охране. Они стараются подменять друг друга, чтобы забирать сына из школы в 14.30 и быть с ним дома. График их смен всегда висит на дверце холодильника.

Когда в семье все построено на том, чтобы помочь своему особенному ребенку, жизнь тоже становится особенной. Приходят какие-то новые смыслы. И понимание абсолютной любви, без которой ничего не получится.

«Мы с мужем - очень домашние люди. Любим природу, стараемся выезжать за город - «проветрить голову» и не бываем в больших и шумных компаниях, - говорит Илзе. - Наша большая мечта - чтобы Артис стал самостоятельным. И смог в будущем адаптироваться в обществе. Это самый больной вопрос. Мы готовы все для этого делать. Сейчас мы для сына как хранители, которые всегда рядом».

Как помочь

Артису очень нужен годовой курс АВА-терапии в елгавском центре поддержки и развития «Kopā». Стоимость на год - 4160 евро.

Именно АВА-терапия помогает Артису контролировать эмоции и поведение, лучше взаимодействовать с окружающими и понимать речь. Семье сложно справиться со всеми расходами, которые необходимы для реабилитации сына.

В рамках акции «Зеленой лампы» для Артиса неделю работает телефон помощи - 90006384. Стоимость звонка - 1,42 евро.

Благотворительнй фонд BeOpen открыл специальный счет помощи для Артиса. С этих денег не делаются никакие отчисления.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ. nr. 50008218201

Konta nr. LV28CBBR1123215501150

Bankas SWIFT: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Artim Miglānam

Фонд BeOpen имеет статус - Sabiedriskā labuma organizācija (SLO), это дает возможность благотворителям получать налоговые льготы по подоходному налогу.

Важен каждый звонок и каждый евро. Спасибо всем, кто не пройдет мимо.

Проект «Зеленая лампа» реализуется в сотрудничестве с благотворительным фондом BeOpen и при поддержке учредителя фонда BluOr Bank.

info@beopen.lv Если вам необходима помощь, вы можете связаться с нами по электронной почте: zala.lampa@gmail.com