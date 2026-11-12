12 ноября 2026, 16:58

«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии Софии не хватает 259 евро

«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии Софии не хватает 259 евро

У 2,5-летней Софии есть свой особенный мир, в котором она замыкается. Очень важно - успеть найти ключик к этому миру, пока девочка совсем маленькая.

Диагноз Софии - аутизм. Ей нужен постоянный курс АВА-терапии. Это настоятельно рекомендуют врачи. А семье с четырьмя детьми нужна помощь для оплаты этого курса.

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Годовой курс в рижском центре АВАistaba стоит 4000 евро.

В рамках акции «Зеленой лампы» собрано 3741 евро. В том числе сделано 418 звонков на сумму 522 евро. Сейчас не хватает 259 евро.

Телефон помощи - 9 000 63 84. Стоимость звонка - 1,42 евро. Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи (в конце статьи).

Семья живет в Вангажи, это Ропажский край, в съемной квартире. У мамы Виолы и папы Мартиньша растут четверо - 10-летняя Екатерина, 9-летний Руслан, 6-летняя Марианна и самая маленькая - София.

Папа занят в строительстве. Виола до рождения Софии работала сиделкой в пансионате. А сейчас ей более чем хватает забот дома.

Утро многодетной мамы начинается в 6 часов. Нужно всех поднять, собрать, накормить завтраком, старших отправить в школу. В детский сад 6-летнюю Марианну отвозит папа. Днем Виола занимается Софией, а также обедом и прочими домашними делами, которые никогда не заканчиваются. Дети возвращаются из школы, и мама помогает им делать уроки. Ну а папа в это время уходит гулять с младшей дочкой.

«Я сама из многодетной семьи и с юности мечтала о том, чтобы у меня было много детей, - рассказывает Виола. – И сейчас моя единственная мечта - чтобы все были здоровы. И, конечно, главное - хочется помочь нашей Софе, которую все мы очень сильно любим».

София родилась вовремя и совершенно здоровой. По шкале Апгара ей поставили 8/9 баллов. И развивалась она прекрасно. В 6 месяцев малышка улыбалась, гулила, играла с погремушками, рано начала говорить первые слова - «мама», «ням-ням» и другие. Родители нарадоваться не могли.

А потом ребенка словно подменили. Нарушения в развитии дочки мама заметила примерно в 8 месяцев.

София перестала отзываться на имя, не смотрела в глаза и словно замыкалась в своем мире. Речь совсем пропала. Игрушки ее больше не интересовали. Девочка пугалась громких звуков.  Много капризничала и кричала. Ползать она начала только в год, а ходить - в 1,4.

Виола - мама опытная, и она очень встревожилась. Прошли обследование у семейного врача, невролога, детского психиатра, сделали ADOS-тест.

В 2 года Софии поставили диагноз - детский аутизм и нарушения речи. И оформили инвалидность.

Для Виолы это стало шоком. Она призналась, что до этого никогда не сталкивалась с аутизмом. Мама начала искать информацию, но чем больше читала, тем тревожнее ей становилось.

Виола решила не терять ни минуты и делать все, что можно, чтобы помочь малышке. Им повезло попасть в программу «Agrīnā intervence» (комплекс медицинских и психологических мер для детей раннего возраста с нарушениями развития). Потом они начали искать возможности для занятий АВА-терапией.

 

АВА-терапия (прикладной анализ поведения, от англ. Applied Behavior Analysis) помогает детям с расстройствами аутистического спектра (РАС), разбивая сложные жизненные навыки на простые шаги. Развивает коммуникацию, бытовые навыки самообслуживания, учит взаимодействовать с другими  - смотреть в глаза, отзываться на имя, играть с детьми и понимать эмоции. И также, что очень важно, корректирует нежелательное поведение.

Конечно, каждый случай аутизма нуждается в индивидуальном подходе. Но чем раньше начинать занятия со специалистами, тем больше шансов на улучшения.

Девочка не любит общаться с посторонными людьми. В сентябре Виола попробовала водить Софию в детский сад - для социализации. Но ничего из этого не вышло. Малышка ходила в садик неделю, но ни с кем не общалась, все время плакала. У мамы разрывалось сердце.

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«Заглядываю в группу, там все дети сидят у стола, а моя стоит отдельно у окна», - вспоминает Виола. Пришлось забрать девочку и заниматься с ней дома.

Семья живет дружно. Виола и Мартиньш вместе 12 лет. Когда-то они познакомились на танцах и с тех пор не расстаются. Любят вместе гулять в лесу, летом ходить на карьер купаться. К дням рождениям, а их много, каждый готовит своими руками маленький подарочек имениннику. Старшая дочка сама делает цветы и красивые рисунки. Ей нравится рисовать и петь. Сын увлекается футболом. Вторая дочка занимается современными танцами. А все вместе дети любят снимать видео для ТикТока.

Еще в семье живет кошка Пулка. «Софа очень ее обожает. Может сесть с ней рядом и долго ее разглядывать. Ей вообще очень нравятся животные», - улыбается Виола.

Также малышка с удовольствием листает книжки с картинками, обожает качели. Может кататься хоть час, если на детской площадке никого нет. А вот детские песенки и кукол девочка не признает, играет в основном с веревочками, коробками, колесиками и детальками, которые можно подвигать.

София - очень ласковая девочка. «Правда, если ее позвать, то реагирует она с десятого раза, и в глаза никому не смотрит. Только мне и то несколько секунд. Но может подойти и обнять, прижаться, - рассказывает мама. – Мне до сих пор не хочется верить в диагноз дочки, очень трудно это принять. Но руки опускать нельзя. Чем больше нам удастся сделать сейчас, тем лучше для Софии».

Поэтому, ради дочки, мама переступила через все сомнения и обратилась за помощью.

Как помочь

2-летней Софии очень нужны постоянные занятия по АВА-терапии. Мама уже начала возить ее в рижский центр ABAistaba – хоть и далеко от дома, но там хорошие специалисты. Пока девочка еще совсем маленькая, можно очень многое скорректировать, развить необходимые социальные навыки, вызвать речь. Занятия нельзя прерывать. Малышка стоит в очереди на помощь от Фонда детской больницы, но ждать еще долго, а для Софии дорог каждый день.

Годовой курс АВА-терапии в рижском центре АВАistaba стоит 4000 евро. Это не считая расходов на дорогу.

В рамках акции «Зеленой лампы» для Софии неделю работает телефон помощи – 9 000 63 84. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи. С этих денег не делаются никакие отчисления.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ. nr. 50008218201

Konta Nr. LV83CBBR1123215501130

Bankas SWIFT: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Sofijai Kravalei

Фонд BeOpen имеет статус -  Sabiedriskā labuma organizācija (SLO), это дает возможность благотворителям получать налоговые льготы по подоходному налогу.

Важен каждый звонок и каждый евро. Спасибо всем, кто не пройдет мимо.

Проект «Зеленая лампа» реализуется в сотрудничестве с благотворительным фондом BeOpen и при поддержке учредителя фонда BluOr Bank.

Если вам необходима помощь, вы можете связаться с нами по электронной  почте: zala.lampa@gmail.cominfo@beopen.lv
.
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