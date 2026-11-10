10 ноября 2026, 17:04

«Зеленая лампа»: 2,5-летней Софии из Вангажи нужна помощь для оплаты важной терапии

«Зеленая лампа»: 2,5-летней Софии из Вангажи нужна помощь для оплаты важной терапии

София - совсем еще крошка. Она ничего пока не знает о большом мире, который ее окружает. Все для нее сосредоточено в маминых руках и в любви всей ее большой семьи. Но у малышки есть свой особенный мир, в котором она замыкается. Очень важно - успеть найти ключик к этому миру, пока девочка совсем маленькая.

Диагноз Софии - аутизм. Ей нужен постоянный курс АВА-терапии. Это настоятельно рекомендуют врачи. А семье с четырьмя детьми нужна помощь для оплаты этого курса.

Читайте нас также

2-летней Софии очень нужны постоянные занятия по АВА-терапии. Годовой курс в рижском центре АВАistaba стоит 4000 евро. Телефон помощи - 9 000 63 84. Стоимость звонка - 1,42 евро. Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи (номер счета в конце статьи).

Семья живет в Вангажи, это Ропажский край, в съемной квартире. У мамы Виолы и папы Мартиньша растут четверо - 10-летняя Екатерина, 9-летний Руслан, 6-летняя Марианна и самая маленькая - София.

Папа занят в строительстве. Виола до рождения Софии работала сиделкой в пансионате. А сейчас ей более чем хватает забот дома.

Утро многодетной мамы начинается в 6 часов. Нужно всех поднять, собрать, накормить завтраком, старших отправить в школу. В детский сад 6-летнюю Марианну отвозит папа. Днем Виола занимается Софией, а также обедом и прочими домашними делами, которые никогда не заканчиваются. Дети возвращаются из школы, и мама помогает им делать уроки. Ну а папа в это время уходит гулять с младшей дочкой.

«Я сама из многодетной семьи и с юности мечтала о том, чтобы у меня было много детей, - рассказывает Виола. – И сейчас моя единственная мечта - чтобы все были здоровы. И, конечно, главное - хочется помочь нашей Софе, которую все мы очень сильно любим».

София родилась вовремя и совершенно здоровой. По шкале Апгара ей поставили 8/9 баллов. И развивалась она прекрасно. В 6 месяцев малышка улыбалась, гулила, играла с погремушками, рано начала говорить первые слова - «мама», «ням-ням» и другие. Родители нарадоваться не могли.

А потом ребенка словно подменили. Нарушения в развитии дочки мама заметила примерно в 8 месяцев.

София перестала отзываться на имя, не смотрела в глаза и словно замыкалась в своем мире. Речь совсем пропала. Игрушки ее больше не интересовали. Девочка пугалась громких звуков.  Много капризничала и кричала. Ползать она начала только в год, а ходить - в 1,4.

Виола - мама опытная, и она очень встревожилась. Прошли обследование у семейного врача, невролога, детского психиатра, сделали ADOS-тест.

В 2 года Софии поставили диагноз - детский аутизм и нарушения речи. И оформили инвалидность.

Для Виолы это стало шоком. Она призналась, что до этого никогда не сталкивалась с аутизмом. Мама начала искать информацию, но чем больше читала, тем тревожнее ей становилось.

Виола решила не терять ни минуты и делать все, что можно, чтобы помочь малышке. Им повезло попасть в программу «Agrīnā intervence» (комплекс медицинских и психологических мер для детей раннего возраста с нарушениями развития). Потом они начали искать возможности для занятий АВА-терапией.

АВА-терапия (прикладной анализ поведения, от англ. Applied Behavior Analysis) помогает детям с расстройствами аутистического спектра (РАС), разбивая сложные жизненные навыки на простые шаги. Развивает коммуникацию, бытовые навыки самообслуживания, учит взаимодействовать с другими  - смотреть в глаза, отзываться на имя, играть с детьми и понимать эмоции. И также, что очень важно, корректирует нежелательное поведение.

Конечно, каждый случай аутизма нуждается в индивидуальном подходе. Но чем раньше начинать занятия со специалистами, тем больше шансов на улучшения.

Девочка не любит общаться с посторонными людьми. В сентябре Виола попробовала водить Софию в детский сад - для социализации. Но ничего из этого не вышло. Малышка ходила в садик неделю, но ни с кем не общалась, все время плакала. У мамы разрывалось сердце.

Читайте Mixer
«Зеленая лампа»: 2,5-летней Софии из Вангажи нужна помощь для оплаты важной терапии

Вишнёвая помада оказалась слишком тёмной: три способа носить один оттенок
«Зеленая лампа»: 2,5-летней Софии из Вангажи нужна помощь для оплаты важной терапии

Надоела обычная куриная грудка? Попробуйте приготовить ее в сливочном…
«Зеленая лампа»: 2,5-летней Софии из Вангажи нужна помощь для оплаты важной терапии

Игра слов: юмор, который превращает обычный текст в лингвистическую ловушку
«Зеленая лампа»: 2,5-летней Софии из Вангажи нужна помощь для оплаты важной терапии

Школьная арифметика для взрослых: два квадрата в скобках и деление на четыре

«Заглядываю в группу, там все дети сидят у стола, а моя стоит отдельно у окна», - вспоминает Виола. Пришлось забрать девочку и заниматься с ней дома.

Семья живет дружно. Виола и Мартиньш вместе 12 лет. Когда-то они познакомились на танцах и с тех пор не расстаются. Любят вместе гулять в лесу, летом ходить на карьер купаться. К дням рождениям, а их много, каждый готовит своими руками маленький подарочек имениннику. Старшая дочка сама делает цветы и красивые рисунки. Ей нравится рисовать и петь. Сын увлекается футболом. Вторая дочка занимается современными танцами. А все вместе дети любят снимать видео для ТикТока.

Еще в семье живет кошка Пулка. «Софа очень ее обожает. Может сесть с ней рядом и долго ее разглядывать. Ей вообще очень нравятся животные», - улыбается Виола.

Также малышка с удовольствием листает книжки с картинками, обожает качели. Может кататься хоть час, если на детской площадке никого нет. А вот детские песенки и кукол девочка не признает, играет в основном с веревочками, коробками, колесиками и детальками, которые можно подвигать.

София - очень ласковая девочка. «Правда, если ее позвать, то реагирует она с десятого раза, и в глаза никому не смотрит. Только мне и то несколько секунд. Но может подойти и обнять, прижаться, - рассказывает мама. – Мне до сих пор не хочется верить в диагноз дочки, очень трудно это принять. Но руки опускать нельзя. Чем больше нам удастся сделать сейчас, тем лучше для Софии».

Поэтому, ради дочки, мама переступила через все сомнения и обратилась за помощью.

Как помочь

 

2-летней Софии очень нужны постоянные занятия по АВА-терапии. Мама уже начала возить ее в рижский центр ABAistaba – хоть и далеко от дома, но там хорошие специалисты. Пока девочка еще совсем маленькая, можно очень многое скорректировать, развить необходимые социальные навыки, вызвать речь. Занятия нельзя прерывать. Малышка стоит в очереди на помощь от Фонда детской больницы, но ждать еще долго, а для Софии дорог каждый день.

Годовой курс АВА-терапии в рижском центре АВАistaba стоит 4000 евро. Это не считая расходов на дорогу.

В рамках акции «Зеленой лампы» для Софии неделю работает телефон помощи – 9 000 63 84. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи. С этих денег не делаются никакие отчисления.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ. nr. 50008218201

Konta Nr. LV83CBBR1123215501130

Bankas SWIFT: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Sofijai Kravalei

Фонд BeOpen имеет статус -  Sabiedriskā labuma organizācija (SLO), это дает возможность благотворителям получать налоговые льготы по подоходному налогу.

Важен каждый звонок и каждый евро. Спасибо всем, кто не пройдет мимо.

Проект «Зеленая лампа» реализуется в сотрудничестве с благотворительным фондом BeOpen и при поддержке учредителя фонда BluOr Bank.

Если вам необходима помощь, вы можете связаться с нами по электронной  почте: zala.lampa@gmail.cominfo@beopen.lv
.
Присоединяйтесь к странице проекта на Facebook, чтобы быть в курсе, кому в реальном времени нужна помощь. Каждую неделю мы публикуем новые истории и каждый день - отчеты.
google news Подпишитесь на нас
«Зеленая лампа»: 2,5-летней Софии из Вангажи нужна помощь для оплаты важной терапии

Надоела обычная куриная грудка? Попробуйте приготовить ее в сливочном…
«Зеленая лампа»: 2,5-летней Софии из Вангажи нужна помощь для оплаты важной терапии

Игра слов: юмор, который превращает обычный текст в лингвистическую ловушку

В мире

Последнее платье принцессы Дианы впервые представили публике на выставке в США
ВИДЕО
10 ноября, 15:50
Меган Маркл отказалась от речи в Европарламенте на фоне скандала вокруг отца: принц Гарри выступил один
10 ноября, 14:00
Под Германией пробуждается древний вулкан: учёные обнаружили более тысячи подземных толчков - есть ли опасность для Европы?
Покупатель сравнивает телевизоры 2026 года перед распродажей
10 ноября, 12:30 12:30
Телевизоры 2026 года: за какие новые функции стоит платить на распродаже
Последнее платье принцессы Дианы впервые представили публике на выставке в США
10 ноября, 11:28 11:28
Эстония возьмет на себя 80% расходов на отопление, а что предложит Латвия?
Последнее платье принцессы Дианы впервые представили публике на выставке в США
10 ноября, 10:58 10:58
«Я действительно ему верю»: Трамп прокомментировал роман Дженсена Хуанга с китаянкой
Последнее платье принцессы Дианы впервые представили публике на выставке в США
10 ноября, 10:28 10:28
В самой богатой стране ЕС работникам обещают до 4600 евро, но желающих все равно не хватает
Последнее платье принцессы Дианы впервые представили публике на выставке в США
10 ноября, 08:58 08:58
Почему супруги Макрон вновь обратились в суд из-за скандальных заявлений о первой леди Франции
Последнее платье принцессы Дианы впервые представили публике на выставке в США
9 ноября, 21:10 21:10
Земля нагревается быстрее прогнозов: ученые предупреждают о новых климатических рекордах
Последнее платье принцессы Дианы впервые представили публике на выставке в США
9 ноября, 20:40 20:40
FDA бьет тревогу: популярные препараты для похудения могут вызвать редкую форму слепоты
Последнее платье принцессы Дианы впервые представили публике на выставке в США
9 ноября, 20:05 20:05
Португалия и Испания готовятся к шторму «Чарльз»: ветер может усилиться до 120 км/ч
Последнее платье принцессы Дианы впервые представили публике на выставке в США
9 ноября, 17:35 17:35
Последнее платье принцессы Дианы впервые представили публике на выставке в США

Латвия

В Латвию придут заморозки и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде до конца недели
10 ноября, 14:55
«Мы идём по тонкому льду»: Кулбергс рассказал неприятную правду о бюджете Латвии - экономить предлагают даже на пособиях
10 ноября, 11:58
Латвия может стать самой быстрорастущей экономикой Балтии, но есть один неприятный нюанс
В Латвию придут заморозки и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде до конца недели
10 ноября, 09:59 09:59
Латвия больше не готова платить за Rail Baltica: денег не хватает даже при помощи ЕС
В Латвию придут заморозки и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде до конца недели
10 ноября, 09:28 09:28
Пиратские сайты могут начать блокировать быстрее: чего добиваются представители отрасли в Латвии
В Латвию придут заморозки и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде до конца недели
10 ноября, 08:29 08:29
В 2027 году жители Латвии останутся без дополнительных длинных выходных
В Латвию придут заморозки и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде до конца недели
10 ноября, 07:59 07:59
Синоптики рассказали, какой будет погода в Латвии 10 ноября
В Латвию придут заморозки и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде до конца недели
9 ноября, 23:27 23:27
«Зеленая лампа»: маме четверых детей из Вангажи нужна помощь для лечения 2,5-летней дочки Софии
В Латвию придут заморозки и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде до конца недели
9 ноября, 19:40 19:40
В Германии пропала жительница Даугавпилса: полиция просит помощи в поисках
В Латвию придут заморозки и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде до конца недели
9 ноября, 19:05 19:05
airBaltic заключила новое соглашение с Lufthansa Group об аренде самолетов
В Латвию придут заморозки и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде до конца недели
9 ноября, 18:05 18:05
Резонансное дело в Земгале: бабушке-убийце младенца сократили срок заключения вдвое
В Латвию придут заморозки и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде до конца недели
9 ноября, 15:29 15:29
В Латвию придут заморозки и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде до конца недели

ЧП

От подростков до пенсионера: в Латвии задержали 11 «денежных мулов», работавших на мошенников
ВИДЕО
10 ноября, 13:23
Массовая авария в Болгарии: в густом тумане столкнулись около 70 автомобилей, погибли не менее 12 человек
От подростков до пенсионера: в Латвии задержали 11 «денежных мулов», работавших на мошенников
9 ноября, 08:28
Соседи рассказали о жизни мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова
От подростков до пенсионера: в Латвии задержали 11 «денежных мулов», работавших на мошенников
8 ноября, 19:47
Новая железнодорожная катастрофа: в Египте столкнулись два пассажирских поезда, погибли семь человек
8 ноября, 12:20
У берегов Сенегала перевернулась лодка с мигрантами: более 20 погибших
3 ноября, 09:27
Возле Саласпилса столкнулись два грузовика: дорогу залило топливом из поврежденного бака
2 ноября, 18:57
В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице
ФОТО
2 ноября, 10:28
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
28 октября, 17:59
От подростков до пенсионера: в Латвии задержали 11 «денежных мулов», работавших на мошенников

Бизнес

Покупатель сравнивает технику и условия рассрочки перед праздничной покупкой
3 ноября, 17:35
Рассрочка 0% может оказаться дороже: что проверить до 20 ноября
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 октября, 14:13 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии

Культура

Pink Floyd анонсировал особое переиздание культового альбома Animals: что в него войдет
10 ноября, 16:30
В новой книге Дастина Хоффмана раскрывается, почему он «чуть не отказался» от роли в фильме «Человек дождя» , за которую получил «Оскар»
Pink Floyd анонсировал особое переиздание культового альбома Animals: что в него войдет
10 ноября, 15:56
«Нет культуры - нет будущего»: работники культуры вышли на протест в центре Риги из-за низких зарплат
Pink Floyd анонсировал особое переиздание культового альбома Animals: что в него войдет
10 ноября, 15:09
Дэниел Рэдклифф объяснил, почему не собирается смотреть нового «Гарри Поттера» и не хочет давать советы своему преемнику
ФОТОВИДЕО
10 ноября, 14:40
По стопам Терминатора: 29-летний сын Шварценеггера вошёл в пятёрку лучших на турнире по бодибилдингу
10 ноября, 12:58
Впервые в истории Букеровскую премию получил писатель-фантаст - ему 81 год
8 ноября, 18:20
Новый Джеймс Бонд: Роберт Паттинсон и Николас Холт неожиданно вступили в борьбу за роль агента 007
6 ноября, 20:58
Голос, который невозможно забыть: спустя 38 лет вышли неизвестные концертные записи Джорджа Майкла
6 ноября, 13:35
Pink Floyd анонсировал особое переиздание культового альбома Animals: что в него войдет

Mixer

18 фотографий, на которые хочется смотреть бесконечно: перфекционисты будут в восторге
10 ноября, 16:58
Рояль, барабаны или арфа? Тест из 9 инструментов раскроет вашу натуру, даже если вы сами пока не разобрались
18 фотографий, на которые хочется смотреть бесконечно: перфекционисты будут в восторге
10 ноября, 16:16
Вишнёвая помада оказалась слишком тёмной: три способа носить один оттенок
18 фотографий, на которые хочется смотреть бесконечно: перфекционисты будут в восторге
10 ноября, 15:59
Надоела обычная куриная грудка? Попробуйте приготовить ее в сливочном соусе с чесноком
10 ноября, 15:27
Игра слов: юмор, который превращает обычный текст в лингвистическую ловушку
10 ноября, 15:15
Школьная арифметика для взрослых: два квадрата в скобках и деление на четыре
10 ноября, 14:58
Тест на душевный комфорт: выберите одно из 9 растений и узнайте, где заканчивается ваше терпение
10 ноября, 14:28
Мясные треугольники из лаваша с сыром: хрустящая корочка и сочная начинка
10 ноября, 13:56
18 фотографий, на которые хочется смотреть бесконечно: перфекционисты будут в восторге

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро
10 ноября, 17:04
«Зеленая лампа»: 2,5-летней Софии из Вангажи нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро
9 ноября, 23:27
«Зеленая лампа»: маме четверых детей из Вангажи нужна помощь для лечения 2,5-летней дочки Софии
«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро
6 ноября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Тима за три дня полностью собрана нужная сумма
5 ноября, 13:27
«Зеленая лампа»: на оплату реабилитации 6-летнего Тима не хватает еще 900 евро
4 ноября, 11:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
3 ноября, 10:33
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма
2 ноября, 23:59
«Зеленая лампа»: Маме четверых детей из Елгавы нужна помощь для лечения 6-летнего сына Тима
2 ноября, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро

Спорт

«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
8 ноября, 21:00
Сборная Латвии по хоккею выиграла Кубок Германии, разгромив Австрию со счетом 6:2
«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
8 ноября, 19:40
Тренера сборной Египта уволили после драки его жен
«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
8 ноября, 16:58
Авиакомпания сообщила, что убирает из салонов кресло 7C в честь Роналду. Но журналисты обнаружили подвох
8 ноября, 14:18
Латвийские стрелки стали чемпионами мира: золото завоевано в Катаре
7 ноября, 11:39
Латвийская звезда NBA Кристапс Порзиньгис решил временно уйти из баскетбола
6 ноября, 08:37
Роналду ушёл из сборной Португалии, даже не предупредив главного тренера: Жезуш узнал о решении из других источников
5 ноября, 20:30
53 красные карточки за один матч: в Бразилии установлен мировой футбольный рекорд
ВИДЕО
5 ноября, 14:57
«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас