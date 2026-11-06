6 ноября 2026, 12:28

«Зеленая лампа»: для 6-летнего Тима за три дня полностью собрана нужная сумма

«Зеленая лампа»: для 6-летнего Тима за три дня полностью собрана нужная сумма

Отличная новость! Для 6-летнего Тима из Елгавы за три дня полностью собрана нужная на реабилитацию сумму. И даже немного больше Огромное спасибо всем, кто помогал!

Диагноз Тима - «аутизм». Он не говорит, общается отдельными звуками. Он подвижный и шумный, с трудом сидит на месте. У мальчика - свои ритуалы, как обычно, бывает у аутистов - машинки расставляет рядами, книжки раскладывает по линеечке.

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Врачи настоятельно рекомендуют Тиму постоянные занятия АВА-терапией. Эта методика корректирует поведение, помогает социализации. Стоимость годового курса АВА-терапии - 4320 евро.

За три дня в рамках акции «Зеленой лампы» собрано 4535 евро. В том числе сделано 398 звонков на сумму 497 евро.

Все средства, поступившие на счет в благотворительном фонде BeOpen, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату реабилитации Тима в елгавском Центре поддержки и развития «KOPĀ».

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Фонд BeOpen имеет статус -  Sabiedriskā labuma organizācija (SLO), это дает возможность благотворителям получать льготы по подоходному налогу.

Огромная благодарность от мамы Тима тем, кто принял участие в судьбе ее сына!

Проект «Зеленая лампа» реализуется в сотрудничестве с благотворительным фондом BeOpen и при поддержке учредителя фонда BluOr Bank.

Если вам необходима помощь, вы можете связаться с нами по электронной  почте: zala.lampa@gmail.cominfo@beopen.lv
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