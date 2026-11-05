5 ноября 2026, 13:27

«Зеленая лампа»: на оплату реабилитации 6-летнего Тима не хватает еще 900 евро

«Зеленая лампа»: на оплату реабилитации 6-летнего Тима не хватает еще 900 евро

Тим - симпатичный и живой мальчик. Но с ним очень непросто. Он подвижный и шумный, с трудом сидит на месте. Тим не говорит. Точнее, у него свой язык, общается отдельными звуками. Диагноз Тима - «аутизм».

У него - свои ритуалы, как обычно, бывает у аутистов - машинки расставляет рядами, книжки раскладывает по линеечке. Мультфильмы он смотрит по кругу, а любимые у него - «Синий трактор», «Колобок» и «Ну, погоди!».

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У Тима есть два старших брата - 15-летний Давид и 16-летний Максим и сестра Рената. Без их помощи мама Катя не справилась бы. Чтобы мы могли спокойно поговорить, старших братьев пришлось привлечь на помощь.

Врачи рекомендуют Тиму постоянные занятия АВА-терапией. Эта методика корректирует поведение, помогает социализации, развивает речь. Стоимость годового курса АВА-терапии - 4320 евро.

За два дня в рамках акции «Зеленой лампы» собрано 3382 евро. В том числе сделано 316 звонков на сумму 395 евро.

Сейчас не хватает 938 евро.Телефон помощи - 9000 63 84 (один звонок - 1,42 евро). Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи (внизу статьи).

Как все началось

Еще во время беременности маму предупредили, что у ребенка на 50 процентов высокая вероятность отклонений в развитии. Но роды прошли нормально. И поначалу ребенок развивался в соответствии со своим возрастом. В 11 месяцев малыш сделал первые шаги, в год начал осознанно говорить - «мама», «папа» и другие слова. Родители уже радовались, что беду пронесло.

В 1,5 года Тим пошел в детский сад. «И вот тут его будто подменили. Забираю его из садика, а он повиснет на шее и молчит. И много плачет, особенно по ночам, - вспоминает Екатерина. – Сын стал инертным, перестал реагировать на окружающее. Я не знала, что делать, начала искать информацию, где только можно, ходить по врачам».

В 3,5 года Тиму поставили диагноз «аутизм» и отставание в развитии. И дали инвалидность.

«Мы с мужем, конечно, были в шоке. Долго не могли принять это. Но потом я сказала себе: если не смирюсь с диагнозом, то не смогу помочь своему ребенку, - рассказыввет мама. – А муж принял это совсем недавно».

И она начала действовать. Тим посещал специалистов, дневные стационары, АВА-терапию, занимался по программе Agrīnā intervence (Раннее вмешательство - комплекс терапевтических услуг, направленных на диагностику и устранение нарушений развития у ребенка). Правда, попали они туда только в 5 лет.

Все, что можно, семья старалась оплачивать сама. Но сейчас стало все сложнее.

Екатерина призналась, что очень долго собиралась с силами, прежде чем обратиться за помощью в «Зеленую лампу». Это очень непросто, но приходится делать ради своего ребенка.

«Мне больше по душе помогать кому-то самой. Мы с мужем оба работаем и всегда стараемся обходиться своими силами. Один год терапии нам помогал оплачивать Фонд Детской больницы, но пришлось ждать в очереди три года. Сейчас поддержка закончилась. Самим не потянуть - в семье четверо детей. А Тиму очень нужны занятия с АВА-терапевтом».

Семья живет под Елгавой. «В нашем крае, вблизи от дома, нет нужных специалистов. Недавно открылись занятия в соседней Элее, но есть сложности с тем, как туда добираться – транспорт от нас  в Элею не ходит. Поэтому Тим раз в неделю посещает Центр поддержки и развития «KOPĀ» в Елгаве.

«Там с Тимом работает очень хороший специалист, к ней трудно попасть, - рассказывает мама. – С ним вообще очень трудно, мало кому удается найти подход, если он не хочет заниматься. Начинаются истерики».

Периодически у Тима происходят «откаты». «Он почти совсем не болеет, но иногда внезапно температура поднимается до 40 градусов, держится пару дней, и после этого пропадают ранее достигнутые навыки. И приходится начинать все сначала», - рассказывает мама.

Бывает, у нее просто руки опускаются. Дома Тиму нужно постоянное внимание, оставить его одного нельзя ни на минуту. На улице он может вырвать руку и убежать. Гулять ему нравится только по уже освоенным маршрутам. «В Елгаве у него есть своя «тропа», - грустно улыбается Екатерина. - А летом мы с ним ездим на море».

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Но занятия со специалистами приносят свои результаты. С Тимом уже можно ходить вместе в большой магазин. Мама даже научила его самостоятельно пробивать чек. Он спокойно ездит на транспорте. Если раньше, Тим, как правило, смотрел в никуда и зависал в своем мире, то сейчас начал смотреть в глаза. Он стал лучше понимать речь, общается жестами и отдельными звуками.

Сама Екатерина и папа Валерий работают в Риге, каждое утро ездят из Елгавского края в Вецмилгравис. Трудно представить, как они это выдерживают.

«Привыкли уже – выезжаем в 6 утра, и к 8 мы на работе. Старшим мальчикам приходится справляться самостоятельно со многими обязанностями. Они молодцы, много помогают. Сами собирают Тима в детский сад, который, как и их школа, находится в 8 километрах от дома. Пришлось договориться с соседом, он их отвозит утром, а потом забирает», - рассказывает Екатерина.

Она считает, что надо не опускать руки, а делать то, что нужно. Никто другой за нее это не сделает. У нее много упорства. И совсем нет времени на себя. На вопрос «Как вы отдыхаете? Чем поддерживаете себя?» Катя смеется: «Отдыхаю на работе. А если серьезно, работа нелегкая, но там переключаюсь от повседневных проблем. В общем, прихожу в себя».

Так, день за днем, идет жизнь мамы четверых детей – в делах, заботах и волнениях. Без перерывов на отдых, в режиме нон-стоп. Жалеть себя некогда, а силы дает материнская любовь.

Как помочь

Тиму очень нужны постоянные занятия АВА-терапией. Эта методика корректирует поведение, помогает социализации и контакту с окружающим миром, развивает речь.

Стоимость годового курса АВА-терапии в елгавском Центре поддержки и развития «KOPĀ»  - 4320 евро.

В рамках акции «Зеленой лампы» для Тима подключен на неделю телефон помощи – 9000 63 84. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл специальный счет помощи. С этих денег не делаются никакие отчисления.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ. nr. 50008218201

Konta nr. LV07CBBR1123215501140

Bankas SWIFT: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Timam Mizinam

Фонд BeOpen имеет статус -  Sabiedriskā labuma organizācija (SLO), это дает возможность благотворителям получать налоговые льготы по подоходному налогу.

Важен каждый звонок и каждый евро. Спасибо всем, кто не пройдет мимо.

Проект «Зеленая лампа» реализуется в сотрудничестве с благотворительным фондом BeOpen и при поддержке учредителя фонда BluOr Bank.

Если вам необходима помощь, вы можете связаться с нами по электронной  почте: zala.lampa@gmail.cominfo@beopen.lv
.
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«Зеленая лампа»: на оплату реабилитации 6-летнего Тима не хватает еще 900 евро

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