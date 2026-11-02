2 ноября 2026, 16:58

«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро

«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро

Рита Амелия - милая, улыбчивая и очень подвижная девочка. Летом ей исполнилось 7 лет. Но девочка совсем не говорит и не умеет общаться. В 2,5 года ей поставили диагноз «детский аутизм» и СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности).

С тех пор жизнь мамы стала непрерывной борьбой за здоровье любимой дочки.

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«Знаете, я всегда мечтала родить дочку. Рита - любовь всей моей жизни. Только очень хочется, чтобы у нее появилась речь, она стала самостоятельной, могла найти свое место в жизни», - говорит мама Елена.

Сейчас Рита произносит только несколько слов, но общается жестами. Мама понимает ее без слов.

Рите нужен годовой курс АВА-терапии. Стоимость курса - 4160 евро

За шесть дней в рамках акции «Зеленой лампы» в помощь Рите Амелии собрано 3986 евро. В том числе было сделано 583 звонка на сумму 728 евро.

В данный момент не хватает 174 евро. До 3 ноября для девочки работает телефон помощи - 9 000 6384 (один звонок - 1,42 евро). Labdarības fonds BeOpen открыл счет помощи (в конце статьи).

Мы встретились с Ритой и ее мамой на игровой площадке в детском центре. И пока разговаривали, девочка без устали наворачивала круги на маленьком велосипеде, периодически подбегала к нам, проверяя – на месте ли мама. Они очень тесно привязаны друг к другу.

«У дочки - гиперактивность. Так как речь не развита, долгое время с ней ни о чем нельзя было договориться. Объсняешь - а она будто не слышит. Когда ей что-то нужно, она брала меня за руку и вела, а потом рукой махала в сторону нужного предмета. Я не сразу поняла, что она просто не понимала меня. Не умела вычленять знакомые слова из потока речи», - рассказывает мама.

 

Причины такого расстройства установить сложно. С самого рождения все шло нормально. Малышка развивалась идеально, но много плакала. Только примерно в полтора года мама начала понимать: что-то не так. Нет контакта. Дочка не смотрит в глаза. «Только мне удавалось поймать ее взгляд. Но, думаю, она выбрала меня для контакта как самого близкого человека», - вспоминает мама.

Начали делать обследования, но очереди были очень длинные. Например, к детскому психиатру они не могли попасть полгода. В 2,5 года Рите поставили диагноз – «детский аутизм» и СДВГ. А что с этим делать, никто не сказал.

Сейчас Рита ходит в специализированный детский садик в Иманте. Мама возит ее туда каждый день из Дарзциемса. На работу Елене нужно очень рано, и ей приходится брать дочку с собой, потом отвозить в садик и возвращаться в офис. И около часа дня забирать из садика - дольше девочка не выдерживает.

Работает мама в логистическом центре. «Я очень благодарна своему начальнику и коллегам – все с пониманием относятся к моей ситуации и всегда идут навстречу», - говорит Елена.

Через год Рите нужно идти в школу. Школа тоже специализированная, но уже ближе к дому.  Учиться она будет по 59 программе. Мама очень волнуется, как у девочки пойдет с учебой и как она адаптируется в классе. Из-за гиперактивности удержать ее на месте трудно - только сядет и сразу убегает. Ей сложно заниматься чем-то одним, она постоянно переключается на другое и третье.

Она очень любит машины и игрушечные машинки, велосипед и вообще все, что двигается. По характеру веселая, любит похохотать, понимает шутки. Но с посторонними людьми не идет на контакт.

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Дома у Риты есть любимая кукла - большая и красивая. С ней она часто играет, возит в колясочке, заботится. Мультфильмы она не любит -  за счет гиперактивности все кажется очень медленным. А вот детские песенки ей нравится слушать. Еще она научилась звонить маме по телефону - находит нужную кнопку и включает видеосвязь. Мама умеет понимать дочку без слов.

Рита с любимой куклой.

Рите Амелии очень повезло – до 7 лет Детский фонд  несколько раз оплачивал постоянные занятия АВА-терапией. Результаты стали появляться сразу.

«Во-первых, увеличился пассивный словарный запас, улучшились поведение и коммуникация, .дочка стала лучше понимать обращенную к ней речь. Мне кажется, занятия с хорошими АВА-терапевтами способны даже дикаря превратить в нормального человека. Важно заниматься постоянно, не делая перерывы. Но это сложно и дорого, если нет поддержки по госпрограмме. Самим такие большие суммы вытянуть нереально»,- грустно говорит Елена.

К сожалению, после 7 лет BSF больше не оплачивает терапию. Поэтому Елена решилась обратиться за помощью в «Зеленую лампу».

«Несмотря на все сложности, Рита - мой лучший дружочек, она мне верит и очень ласковая со мной. И я ее никогда не обманываю. Если что-то обещала, обязательно выполняю. Для себя мне ничего не надо. Главное - помочь дочке. Она смысл моей жизни», - говорит мама.

Как помочь

Рите Амелии очень нужен годовой курс АВА-терапии в Baltija/Lauvas школе, где она уже успешно занималась раньше. Это поможет девочке улучшить коммуникацию, исправить нежелательное поведение, лучше понимать речь. Стоимость всего курса - 4160 евро.

В рамках акции «Зеленой лампы» до 3 ноября работает телефон помощи - 90006384 (один звонок - 1,42 евро). Labdarības fonds BeOpen открыл специальный счет помощи Рите. С этих денег не делаются никакие отчисления.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ. nr. 50008218201

Konta nr. LV87CBBR1123215500670

Bankas SWIFT: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Ritai Amēlijai Popovai

Фонд BeOpen имеет статус -  Sabiedriskā labuma organizācija (SLO), это дает возможность благотворителям получать налоговые льготы по подоходному налогу.

Важен каждый звонок и каждый евро. Спасибо всем, кто не пройдет мимо.

Проект «Зеленая лампа» реализуется в сотрудничестве с благотворительным фондом BeOpen и при поддержке учредителя фонда BluOr Bank.

Если вам необходима помощь, вы можете связаться с нами по электронной  почте: zala.lampa@gmail.cominfo@beopen.lv
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