«Особенные» фигуристы тренера Ольги Нечаевой привезли из Словакии «золото» и «серебро»

Стартовал новый соревновательный сезон 2026/2027. И команда наших маленьких «особенных» фигуристов из клуба Tvizzls вместе с тренером Ольгой Нечаевой отправилась в Словакию, в город Прешов на престижный международный турнир, организованный движением Special Olympics Slovakia специально для особенных спортсменов.

Турнир посвящен легендарному тренеру по фигурному катанию Хильде Мудре, которая стала настоящим символом эпохи в фигурном катании. При жизни она стояла у истоков зарождения Специальной Олимпиады в Словакии, и этот турнир в Прешове - красивое продолжение ее дела, объединяющее инклюзию, спорт и искреннюю радость.

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Эти соревнования имеют статус открытого Чемпионата Словакии Специальной Олимпиады по фигурному катанию.

На лед вышли фигуристы из 6 европейских стран. В Прешов приехали делегации и команды из Словакии, Австрии, Чехии, Германии, Болгарии и Латвии. Спортсмены продемонстрировали свои навыки в одиночном и парном катании разного уровня сложности.

В команде клуба Tvizzls на этот раз было 6 участников - Аня Саакова, Валерия Лебедева, Марсель Дрешманис, Марк Ванагс, Даниэль Сергеев и дебютант соревнований Марк-Адриан Бобров.

Все выступали по разным уровням. Латвию представляла также пара маленьких фигуристов из другого клуба, которые очень хорошо себя показали.

«Все наши ребята очень старались и выступили замечательно. Даниэль Сергеев (3 уровень) приехал с травмой ноги и мог бы не выходить на лед. Но он вышел, исполнил свой великолепный танец под музыку Майкла Джексона и получил золотую медаль.

Валерия Лебедева (2 уровень) и дебютант Марк-Адриан Бобров (нулевой уровень) завоевали серебро, Аня Саакова (1 уровень) получила бронзу.

Марк Ванагс занял 4-е место. Он большой молодец, очень технично и красиво выступил, выполнил всю программу отлично. И не поболся конкурировать с другими участвниками в своей группе, которые были старше по возрасту и опытнее.

Ольга Нечаева еще раз благодарит всех друзей «Зеленой лампы», благодаря которым недавно во время акции помощи для Марка были собраны средства, чтобы он мог поехать на эти соревнования вместе с бабушкой и младшим братиком.

«У Марка очень непростая ситуация. Его мама была в группе латвийцев, пропавших без вести в Непале. Раньше Ольга всегда ездила с Марком на все соревнования. И в этот раз все мы будто чувствовали ее духовное присутствие. А для ее сыновей эта поездка стала просто очень важной душевной терапией», - рассказала Ольга.

Тренер Нечаева подчеркнула, что в группе маленьких спортсменов замечательные родители. «Это команда людей, без которых я бы не справилась», - сказала тренер.

Ольга - настоящий мастер и чудесный педагог. Она ставит на коньки практически всех желающих, даже с самыми тяжелыми диагнозами. И такие занятия идут на пользу здоровью.

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«Наш клуб растет, и я вижу счастье в глазах наших ребят, а это важнее даже самых дорогих медалей», - подчеркивает тренер Нечаева.

Ольга ждет на своих занятиях новых ребят и рада всем. Она просит родителей «особенных» детей не бояться пробовать: «Детям надо дать шанс. Это и терапия, и реабилитация. Приходите в клуб!»

Напомним, что дети с диагнозами занимаются у Ольги Нечаевой бесплатно.

Для тех, кто хочет поддержать клуб и это доброе дело, напоминаем, что благотворительный фонд BeOpen открыл постоянный счет в помощь детям с инвалидностью, которые занимаются фигурным катанием:

Labdarības fonds BeOpen

Reģ. nr. 50008218201,

Konta nr. LV78 CBBR 1123 2155 00250

Banka: BluOr Bank AS

SWIFT: CBBRLV22

Mērķis – Daiļslidošana bērniem ar invaliditāti

С этих денег не делаются никакие отчисления, они полностью иду на оплату льда и других важных для занятий вещей.