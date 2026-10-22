«Зеленая лампа»: за два дня для Николь из Даугавпилса полностью собрана нужная сумма. Спасибо всем!

Это не просто хорошая, а прекрасная новость! Сумма, необходимая для оплаты годового курса АВА-терапии для 7-летней Николь, полностью собрана за два дня.

Николь живет в своем, особенном, мире, куда трудно достучаться окружающим. Ее диагноз - аутизм. Она совсем не говорит ни слова, не играет с другими детьми. За помощью к людям скромная семья из Даугавпилса обратилась впервые. Николь очень нужен годовой курс АВА-терапии, стоимость которого - 5500 евро. И это непосильная сумма для родителей девочки.

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За два дня в рамках акции «Зеленой лампы» на счет, открытый для Николь в благотворительном фонде BeOpen, поступило 7883 евро.

В том числе было сделано 1286 звонков на сумму 1607 евро.

Все собранные средства пойдут на оплату годового курса АВА-терапии (дважды в неделю) в даугавпилсском центре Valensija. То, что собрано сверх указанной суммы, пойдет на оплату дополнительной реабилитации Николь и занятий с аудиологопедом. Напомним, что с денег, поступивших на счет девочки, не делаются никакие отчисления.

Огромное спасибо всем, кто помогал Николь! Это очень важно сейчас для нее. Занятия со специалистами помогут скорректировать социальное поведение и наладить контакт с окружающим миром. Мама верит, что Николь сможет сказать свои первые слова. Пусть так и будет.

Мама Николь просила передать всем ее неизмеримую благодарность:

- Я долго подбирала слова, потому что слезы благодарности мешают мне их найти… Когда я начала собирать средства на занятия для моей доченьки Николь, я очень переживала, получится ли… Надеялась, верила и боялась одновременно.

Я долго пыталась справиться своими силами. Создавала букеты, фигурки, свечи и старалась продавать свои работы, чтобы хоть понемногу приближаться к нашей цели. Вкладывала своё время, силы и душу в каждую работу, потому что за всем этим стояла моя самая большая мечта - помочь дочери. Я не сдавалась и продолжала искать возможности, как бы трудно ни было.

И сегодня я хочу сказать огромное спасибо каждому человеку, который откликнулся, сделал пожертвование, поделился нашей историей или поддержал нас добрым словом.

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Вы даже не представляете, сколько надежды вы подарили нашей семье. За каждой суммой стоит ваше доброе сердце, ваше желание помочь и вера в то, что Николь заслуживает возможности развиваться и получать необходимую помощь. Для меня важен каждый евро, каждый репост и каждое доброе слово. Неважно, большая это сумма или маленькая. За каждым вкладом стоит человек, который не прошел мимо чужой беды.

Отдельное огромное спасибо фонду BeOpen и «Зеленой лампе» - за ваше время, силы и неравнодушие. За то, что нашли возможность приехать к нам домой, и помогаете нашей семье на этом непростом пути. Для меня очень ценно, что вы не просто рассказываете нашу историю, а лично участвуете в ней.

Сейчас я смотрю на эти цифры, и у меня текут слезы. Слезы благодарности, надежды и огромного облегчения. Спасибо каждому, кто стал частью нашей истории. Спасибо, что подарили нам надежду и помогли поверить, что вместе мы сможем больше!

С любовью и бесконечной благодарностью,

мама Николь. ❤️

Проект «Зеленая лампа» реализуется в сотрудничестве с благотворительным фондом BeOpen и при поддержке учредителя фонда BluOr Bank.

info@beopen.lv Если вам необходима помощь, вы можете связаться с нами по электронной почте: zala.lampa@gmail.com