«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит ни слова. Нужна помощь для оплаты терапии

7-летняя Николь живет в своем, особенном, мире, куда трудно достучаться окружающим. Она совсем не говорит ни слова, не играет с другими детьми. Ее любимые занятия - пересыпать вещи из коробочки, перелистывать мультики на экране.

Мама Надежда и папа Юрий ее очень любят и главный вопрос, который их мучает - как помочь дочке и что с ней будет дальше. Скажет ли Николь слов «мама», сможет ли она заговорить, начать учиться, встроиться в общество, жить нормальной жизнью.

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За помощью к людям семья обратилась впервые. Они очень надеются, что постоянные занятия по АВА-терапии помогут дочери. Уже после пробных занятий есть небольшие позитивные результаты. Помощь нужна, чтобы оплатить годовой курс терапии стоимостью 5500 евро.

Для скромной семьи это непосильная сумма. Николь - младшая дочка из четверых детей. Кроме нее, в семье есть 24-летний Даниэль, 21-летняя Даниэла и 13-летняя Вера.

За день в рамках акции «Зеленой лампы» для Николь собрано 2063 евро. В том числе было сделано 478 звонков на сумму 597 евро. Спасибо всем! Акция помощи продолжается.

Стоимость годового курса АВА-терапии в даугавпилсском центре Valensija - 5500 евро. В рамках акции «Зеленой лампы» до 27 октября работает телефон помощи - 9 000 63 84. Стоимость звонка - 1,42 евро. Благотворительный фонд BeOpen открыл для Николь Качан специальный счет, с которого не делаются никакие отчисления (номер счета - в конце статьи).

Можно предполагать все, что угодно, но причины возникновения аутизма практически не установлены. И проявляется этот диагноз у всех по-разному.

С чего все началось в данном случае? На 38-й неделе беременности у будущей мамы воспалился аппендикс. Ей срочно сделали операцию, а через пару часов начались роды. В итоге мама с еще нерожденным ребенком перенесли два наркоза – спинальный и общий.

После рождения Николь врачи ничего настораживающего не обнаружили. И оценили состояние ребенка на 7/8 по шкале Апгара. Маму с дочкой благополучно выписали домой.

Сначала девочка развивалась нормально. Мама началась тревожиться, когда Николь так и не начала ползать до года. Речь тоже никак не проявлялась.

«Врачи говорили, что она у нас пышечка, поэтому ленивая. Подождите, мол, еще, все будет», - рассказывает Надежда.

Мама не понимала, что делать, как помочь ребенку. Она ходила с Николь на массаж и другие процедуры. Девочке проводили обследования, обращались к неврологу и детскому психиатру. Наконец примерно в 4 года Николь сделали ADOS-тест, который определил аутизм. А что с этим делать дальше, тоже никто не объяснил.

Николь ходит в специализированный детский сад, где с ней работает логопед. Но говорить она так и не начала. Если ей что-то нужно, ведет маму за руку и показывает жестами. Обслуживать себя девочка не умеет, на контакт идет трудно.

Выходить на улицу с Николь тоже сложно. По рассказам мамы, она может вырваться и сесть на землю прямо на пешеходном переходе. Одной маме с ней бывает не справиться, кто-то должен сопровождать. А на детскую площадку они приходят только, когда там никого нет. Тогда Николь может покататься с горки или на качелях.

«Николь будто живет в каком-то своем, особом, мире. До нее не достучаться. У нее бывают приступы самоагрессии, когда она бьет себя по голове или бьется головой. С другими детьми она не контачит, в детском садике всегда одна, в сторонке. Дома с ней занимаются сестричка Вера и старший брат Даниэль - она у них любимица», - рассказывает мама.

Игрушки Николь игнорирует, а если играет, то только вместе с мамой. Любимое ее занятие – высыпать маленькие предметы из коробки и пересыпать их обратно. Или наливать-выливать в стакан воду из-под крана. Это она может делать очень долго. Мультики девочка тоже не любит смотреть - ей больше нравится перелистывать их на экране. Сама обычно выбирает «Лунтика» или «Смешарики».

При этом Николь легко находит в телефоне сайт с мультфильмами или детскую песенку - и сама включает, хотя ей никто не показывал, как это делать

Живется им не просто. Семья имеет официальный статус малообеспеченной. Надежда оформлена ассистентом у дочки и практически все время проводит с Николь, которую нельзя оставить без присмотра. Она старается подрабатывать, где можно, моет полы в школе. Недавно Надежда пошла учиться на социального педагога – чтобы было больше возможностей помогать и своей дочери, и другим детям. А в свободную минутку Надя любит заниматься рукоделием – делает красивые букеты из бабочек, фигурки из гипса и другие поделки.

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Папа сейчас временно без работы из-за проблем со здоровьем. По профессии он сварщик. Дома все делает сам – чинит, ремонтирует. Вместе с ними живет и бабушка. А также в семье есть три кота и собака Черри.

13-летняя Вера учится в 7 классе и увлекается хип-хопом, уже выступала в Доме культуры. В ноябре она вместе со своим кружком танца поедет на конкурс в Ригу. Старшая дочка работает и живет отдельно.

С момента установления диагноза Надежда везде, где можно, искала информацию о том, как помочь ребенку с аутизмом и куда обратиться. В этом году социальная служба выделила для Николь 350 евро на оплату АВА. Это примерно 10 занятий. Но уже после этого появились маленькие улучшения. Например, Николь начала смотреть в глаза, не отводить взгляд. Специалисты рекомендуют Николь постоянно продолжать занятия, так как потенциал есть.

Мама очень надеется, что АВА-терапия поможет и Николь заговорит. А также на то, что занятия со специалистами помогут скорректировать поведение дочки. Поэтому она решилась впервые обратиться в «Зеленую лампу».

Как помочь

Стоимость годового курса АВА-терапии (дважды в неделю) в даугавпилсском центре Valensija для 7-летней Николь - 5500 евро.

В рамках акции «Зеленой лампы» до 27 октября работает телефон помощи - 9 000 63 84. Стоимость звонка - 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл для Николь Качан специальный счет, с которого не делаются никакие отчисления.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ. nr. 50008218201

Konta nr. LV41CBBR1123215501110

Bankas SWIFT: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Nikolei Kačanei

Фонд BeOpen имеет статус - Sabiedriskā labuma organizācija (SLO), это дает возможность благотворителям получать налоговые льготы по подоходному налогу.

Важен каждый звонок и каждый евро. Спасибо всем, кто не пройдет мимо.

Проект «Зеленая лампа» реализуется в сотрудничестве с благотворительным фондом BeOpen и при поддержке учредителя фонда BluOr Bank.

info@beopen.lv Если вам необходима помощь, вы можете связаться с нами по электронной почте: zala.lampa@gmail.com