«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить

7-летняя Николь живет в своем, особенном, мире, куда трудно достучаться окружающим. Она совсем не говорит ни слова, не играет с другими детьми. Ее любимые занятия - пересыпать вещи из коробочки, перелистывать мультики на экране.

Мама Надежда и папа Юрий ее очень любят и главный вопрос, который их мучает - как помочь дочке и что с ней будет дальше. Скажет ли Николь слов «мама», сможет ли она заговорить, начать учиться, встроиться в общество, жить нормальной жизнью.

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За помощью к людям семья обратилась впервые. Они очень надеются, что постоянные занятия по АВА-терапии помогут дочери. Уже после первых пробных занятий есть позитивные результаты, пусть еще не слишком серьезные, но это уже маленький шаг вперед. Помощь нужна, чтобы оплатить годовой курс терапии для Николь в даугавпилсском центре Valensija стоимостью 5500 евро.

Для скромной семьи это непосильная сумма. Николь - младшая дочка из четверых детей. Кроме нее, в семье есть 24-летний Даниэль, 21-летняя Даниэла и 13-летняя Вера.

Стоимость годового курса АВА-терапии в даугавпилсском центре Valensija - 5500 евро. В рамках акции «Зеленой лампы» до 27 октября работает телефон помощи - 9 000 63 84. Стоимость звонка - 1,42 евро. Благотворительный фонд BeOpen открыл для Николь Качан специальный счет, с которого не делаются никакие отчисления (номер счета - в конце статьи).

Можно предполагать все, что угодно, но причины возникновения аутизма практически не установлены. И проявляется этот диагноз у всех по-разному.

С чего все началось в данном случае? На 38-й неделе беременности у будущей мамы воспалился аппендикс. Ей срочно сделали операцию, а через пару часов начались роды. В итоге мама с еще нерожденным ребенком перенесли два наркоза – спинальный и общий.

После рождения Николь врачи ничего настораживающего не обнаружили. И оценили состояние ребенка на 7/8 по шкале Апгара. Маму с дочкой благополучно выписали домой.

Сначала девочка развивалась нормально. Мама началась тревожиться, когда Николь так и не начала ползать до года. Речь тоже никак не проявлялась.

«Врачи говорили, что она у нас пышечка, поэтому ленивая. Подождите, мол, еще, все будет», - рассказывает Надежда.

Мама не понимала, что делать, как помочь ребенку. Она ходила с Николь на массаж и другие процедуры. Девочке проводили обследования, обращались к неврологу и детскому психиатру. Наконец примерно в 4 года Николь сделали ADOS-тест, который определил аутизм. А что с этим делать дальше, тоже никто не объяснил.

Николь ходит в специализированный детский сад, где с ней работает логопед. Но говорить она так и не начала. Если ей что-то нужно, ведет маму за руку и показывает жестами. Обслуживать себя девочка не умеет, на контакт идет трудно.

Выходить на улицу с Николь тоже сложно. По рассказам мамы, она может вырваться и сесть на землю прямо на пешеходном переходе. Одной маме с ней бывает не справиться, кто-то должен сопровождать. А на детскую площадку они приходят только, когда там никого нет. Тогда Николь может покататься с горки или на качелях.

«Николь будто живет в каком-то своем, особом, мире. До нее не достучаться. У нее бывают приступы самоагрессии, когда она бьет себя по голове или бьется головой. С другими детьми она не контачит, в детском садике всегда одна, в сторонке. Дома с ней занимаются сестричка Вера и старший брат Даниэль - она у них любимица», - рассказывает мама.

Игрушки Николь игнорирует, а если играет, то только вместе с мамой. Любимое ее занятие – высыпать маленькие предметы из коробки и пересыпать их обратно. Или наливать-выливать в стакан воду из-под крана. Это она может делать очень долго. Мультики девочка тоже не любит смотреть - ей больше нравится перелистывать их на экране. Сама обычно выбирает «Лунтика» или «Смешарики».

При этом Николь легко находит в телефоне сайт с мультфильмами или детскую песенку - и сама включает, хотя ей никто не показывал, как это делать

Живется им не просто. Семья имеет официальный статус малообеспеченной. Надежда оформлена ассистентом у дочки и практически все время проводит с Николь, которую нельзя оставить без присмотра. Она старается подрабатывать, где можно, моет полы в школе. Недавно Надежда пошла учиться на социального педагога – чтобы было больше возможностей помогать и своей дочери, и другим детям. А в свободную минутку Надя любит заниматься рукоделием – делает красивые букеты из бабочек, фигурки из гипса и другие поделки.

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Папа сейчас временно без работы из-за проблем со здоровьем. По профессии он сварщик. Дома все делает сам – чинит, ремонтирует. Вместе с ними живет и бабушка. А также в семье есть три кота и собака Черри.

13-летняя Вера учится в 7 классе и увлекается хип-хопом, уже выступала в Доме культуры. В ноябре она вместе со своим кружком танца поедет на конкурс в Ригу. Старшая дочка работает и живет отдельно.

С момента установления диагноза Надежда везде, где можно, искала информацию о том, как помочь ребенку с аутизмом и куда обратиться. Проблема в том, что такие родители, как правило, предоставлены сами себе.

В этом году социальная служба выделила для Николь 350 евро на оплату АВА. Это примерно 10 занятий. Но уже после этого, как говорит мама, появились маленькие улучшения. Например, Николь начала смотреть в глаза, не отводить взгляд. Специалисты рекомендуют Николь постоянно продолжать занятия, так как потенциал есть.

Мама очень надеется, что АВА-терапия поможет и Николь заговорит. А также на то, что занятия со специалистами помогут скорректировать поведение дочки. Поэтому она решилась впервые обратиться в «Зеленую лампу».

Как помочь

Стоимость годового курса АВА-терапии (дважды в неделю) в даугавпилсском центре Valensija для 7-летней Николь - 5500 евро.

В рамках акции «Зеленой лампы» до 27 октября работает телефон помощи - 9 000 63 84. Стоимость звонка - 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл для Николь Качан специальный счет, с которого не делаются никакие отчисления.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ. nr. 50008218201

Konta nr. LV41CBBR1123215501110

Bankas SWIFT: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Nikolei Kačanei

Фонд BeOpen имеет статус - Sabiedriskā labuma organizācija (SLO), это дает возможность благотворителям получать налоговые льготы по подоходному налогу.

Важен каждый звонок и каждый евро. Спасибо всем, кто не пройдет мимо.

Проект «Зеленая лампа» реализуется в сотрудничестве с благотворительным фондом BeOpen и при поддержке учредителя фонда BluOr Bank.

info@beopen.lv Если вам необходима помощь, вы можете связаться с нами по электронной почте: zala.lampa@gmail.com