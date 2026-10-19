«Зеленая лампа»: для 7-летнего Паула Ружелло полностью собрана нужная сумма.

Хорошая новость! Для Паула Ружелло полностью собрана нужная сумма. И даже больше. Огромное спасибо всем, кто помогал мальчику!

Диагнозы 7-летнего Паула Ружелло из Бауски - «потеря слуха» и «аутизм». Для оплаты годового курса АВА-терапии, очень ему необходимой, нужно 5760 евро.

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За неделю во время акции «Зеленой лампы», собрано 6787 евро. В том числе сделано 1063 звонка на сумму 1328 евро.

Вся сумма, собранная на счету, открытом для Паула в Благотворительном фонде BeOpen, полностью, без каких-либо отчислений, будет направлена на оплату реабилитации мальчика. Благодаря вам, ему на целый год обеспечены постоянные занятия АВА-терапией (три раза в неделю) в елгавском центре.

Мы надеемся, что это поможет Паулу научиться общаться и стать более самостоятельным.

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Огромное спасибо всем, кто принял участие в судьбе мальчика!

Подробная информация о Пауле и его семье - здесь.

Фонд BeOpen имеет статус - Sabiedriskā labuma organizācija (SLO), это дает возможность благотворителям получать налоговые льготы по подоходному налогу.

Проект «Зеленая лампа» реализуется в сотрудничестве с благотворительным фондом BeOpen и при поддержке учредителя фонда BluOr Bank.

info@beopen.lv Если вам необходима помощь, вы можете связаться с нами по электронной почте: zala.lampa@gmail.com