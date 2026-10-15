15 октября 2026, 16:58

«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии

«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии

Диагнозы маленького Паула Ружелло из Бауски - «потеря слуха» и «аутизм».

Для оплаты годового курса АВА-терапии, которая очень нужна Паулу, нужно 5760 евро. За день, в рамках акции «Зеленой лампы», собрано 3814 евро. В том числе сделано 678  звонков на сумму 962 евро.

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Телефон помощи - 9 000 63 84. Стоимость звонка - 1,42 евро. Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи Паулу (номер счета - в конце статьи).

Начало акции помощи Паулу практически совпало с его днем рождения. Мальчику исполнилось 7 лет. И мы очень надемся, что акция «Зеленой лампы» пройдет успешно, и это станет подарком Паулу. 

Это замечательная, но не совсем обычная семья. Мы побывали у них в гостях. В съемной квартире под Бауской живут мама, папа и четверо детей - 16-летний Давид, 10-летняя Элиса, 7-летний Паул и 5-месячная Эвелина. Живется им тяжелее, чем многим другим в аналогичной ситуации. Оба родителя имеют нарушения слуха - мама Байба совсем не слышащая, папа Эдгар - слабослышащий из-за родовой травмы. Рядом живет бабушка Лига, которая всегда готова прийти на помощь своим родным.

У двух старших детей и у маленькой Эвелины со слухом все в порядке. А вот у Паула с раннего детства констатировали «сенсоневральную тугоухость 5-й степени», он практически не слышит.

Несколько лет назад ему сделали операцию, вживили в голову кохлеарные импланты, но после этого, попав в мир непривычных звуков, мальчик стал очень нервный. Дети с аутизмом боятся громких звуков. Через некоторое время слуховой процессор решили временно отключить.

«Теперь Паул опять живет в своей тишине, - рассказывает бабушка. – Надеемся, что когда он подрастет, можно будет включить импланты снова, и он станет слышать».

До 7 месяцев Паул развивался как обычный нормотипичный ребенок - был веселый, живой, гулил и радовался родителям. А потом неожиданно все изменилось - малыш почти перестал двигаться, не хотел ни сидеть, ни ползать, все время тихо лежал и ни на что не реагировал. Ни игрушки, ни какие-то предметы его больше не интересовали.

Бабушка и родители прошли с мальчиком все возможные диагностики, включая генетическую проверку – никаких нарушений не было выявлено.

В 2 года Паулу поставили диагноз «детский аутизм». А также у него диагностирована задержка речи и развития.

С 4 лет Паул начал посещать АВА-терапию. В оплате занятий частично помогал Фонд детской больницы. Но 11 октября Паулу исполнилось 7, и, по правилам фонда, помощь прекращается. А останавливаться ни в коем случае нельзя. Благодаря занятиям со специалистами у Паула понемногу происходят улучшения.

«Именно после АВА-терапии начали проявляться позитивные изменения – пусть небольшие, но это шаг вперед. Так, шаг за шагом, мы двигаемся дальше», - рассказывает Лига.

Паул на занятиях со специалистом АВА-терапии.

Сейчас Паул снова начал интересоваться игрушками. Но самый большой интерес у него  вызывают разные всякие трубы, ленты, палочки и деревянные предметы. И главное - он уже начал интересоваться занятиями. Сейчас важно научить мальчика навыкам самообслуживания - есть ложкой и одеваться самостоятельно.

Специалисты отмечают, что, благодаря терапии, Паул стал более открытым, уже начинает смотреть в глаза, что очень важно на этих занятиях, поскольку он не слышит, и единственным способом взаимодействия с ним является зрительный контакт и упрощенный язык жестов.

«У Паула совсем нет чувства страха, - рассказывает бабушка. - С 2 лет он лазает по подоконника, высовывается из окон, бегает по горкам и забирается на возвышенные места.  Он любит качели и аттракционы. И за ним надо следить постоянно. Паул – мальчик с характером, обмануть его нельзя, он четко чувствует неправду, и делает по-своему. И людей он тоже очень чувствует».

Бабушка Лига с внуками

Ситуация осложняется тем, что в самой Бауске и окрестностях нет возможности пройти ABA-терапию, поэтому приходится дважды в неделю возить Паула в Елгаву, в Центр поддержки и развития «KOPĀ», а это 54 километра в одну сторону.

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В этом году Паул дважды в неделю будет также посещать детский сад для детей с нарушениями слуха «Дзинтариньш» в Риге - так что придется бабушке возить его из Бауски и туда, а это около 140 км в обе стороны. Бабушка будет ассистентом Паула в детском саду.

Семья с четырьмя детьми снимает квартиру в Бауском районе, а бабушка Лига живет в соседнем подъезде и может приходить на помощь в любое время. Она 27 лет проработала мастером по маникюру, и очень любит свою профессию. А сейчас ее главное занятие - внуки.

Старший Давид учится в техникуме. 10-летняя Элиса успешно занимается пением, участвует в конкурсах. Самая маленькая, 5-месячная Эвелина, тоже поет и гулит по-своему и радуется жизни. Мама Байба сидит с ней дома, а папа Эдгар работает укладчиком брусчатки, он специалист высокой квалификации и практически ежедневно ездит на работу в Ригу.

В этой семье все очень дружные и трогательно заботятся друг о друге. Папа всю жизнь увлекается футболом, и его большая мечта - научить этому младшего сына и играть вместе с ним. Пока что это не реально, но он надеется, что терапия поможет.

Очень большая мечта всей семьи - помочь Паулу выйти из его «зазеркалья», научиться общаться и стать самостоятельным. «Нам нельзя опускать руки, как бы ни было тяжело, - говорит Лига. - Очень трудно просить помощи, но я верю в лучшее. Мы от всего сердца благодарны всем, кто сможет поддержать нашего Паула».

Как помочь

Паул с бабушкой Лигой

Паулу нужны постоянные занятия АВА-терапией (три раза в неделю). Годовой курс - 5760 евро. Дорожные расходы на поездки из Бауски в Елгаву и Ригу семья оплачивает сама.

В рамках акции «Зеленой лампы» работает телефон помощи - 9 000 63 84. Стоимость звонка – 1,42 евро. Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи Паулу - с этих денег не делаются никакие отчисления.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ. nr. 50008218201

Konta nr. LV62CBBR1123215501120

Bankas SWIFT: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Paulam Ružello

Фонд BeOpen имеет статус -  Sabiedriskā labuma organizācija (SLO), это дает возможность благотворителям получать налоговые льготы по подоходному налогу.

Спасибо всем, кому небезразлична судьба мальчика!

Проект «Зеленая лампа» реализуется в сотрудничестве с благотворительным фондом BeOpen и при поддержке учредителя фонда BluOr Bank.

Если вам необходима помощь, вы можете связаться с нами по электронной  почте: zala.lampa@gmail.cominfo@beopen.lv
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