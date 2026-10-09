«Зеленая лампа»: для 6-летнего Марка полностью собрана нужная сумма

Хорошая новость! Для 6-летнего Марка полностью собрана сумма, необходимая на оплату годового курса реабилитации. И даже больше.

Марк начал говорить всего полтора года назад. У него нарушения аутического спектра, задержка речи и интеллектуального развития. Первые результаты дали сеансы АВА-терапии в сочетании с занятиями у аудиологопеда. Поэтому нельзя останавливаться. Но стоимость годового курса комплексной терапии - ABA-терапии и занятий с аудиологопедом - очень высокая - 7500 евро. Для семьи с тремя детьми это непосильная сумма.

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В рамках акции «Зеленой лампы» в помощь Марку собрано 10 133 евро.

В том числе сделано 735 звонков на сумму 918 евро.

Все пожертвованные деньги, собранные на счету Марка, открытом в Благотворительном фонде BeOpen, без каких-либо отчислений, будут направлены на оплату реабилитации мальчика.

Благодарим каждого, кто помогал собрать средства, за вашу отзывчивость и неравнодушие! Благодаря вам, наш мир становится немножко лучше, а людям, попавшим в трудные ситации, становится легче жить.

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Подробная история Марка - здесь.

Проект «Зеленая лампа» реализуется в сотрудничестве с благотворительным фондом BeOpen и при поддержке учредителя фонда BluOr Bank.

info@beopen.lv Если вам необходима помощь, вы можете связаться с нами по электронной почте: zala.lampa@gmail.com