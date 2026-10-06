6 октября 2026, 16:57 Зеленая лампа

«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына

«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына

6-летний Марк начал говорить всего полтора года назад. У него нарушения аутического спектра, задержка речи и интеллектуального развития.

Первые результаты дали сеансы АВА-терапии в сочетании с занятиями у аудиологопеда. Нельзя останавливаться.

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Стоимость годового курса комплексной терапии - ABA-терапии и занятий с аудиологопедом -  очень высокая - 7500 евро в год. Семье с тремя детьми нужна помощь.

В рамках акции «Зеленой лампы» в помощь Марку собрано 2609 евро. В том числе сделано 588 звонков на сумму 734 евро.

До нужной суммы не хватает 4891 евро. Акция помощи продолжается

Некоторое время назад мама Илона обратилась за помощью в Фонд детской больницы. 6-летнего Марка внесли в список ожидания, но предупредили, что очередь очень длинная…

К сожалению, в соответствии с порядком использования пожертвований BSF, помощь в оплате терапии предоставляется детям до 7 лет (не включая 7-й год). Поэтому мама Марка решилась просить помощи у «Зеленой лампы» и благотворительного фонда BeOpen.

Важен каждый звонок и каждый евро. От этого зависит судьба мальчика.

6-летний Марк обожает машинки, корабли и мультики про котов. Ему очень нравятся грузовики и большие фуры. Он любит собирать лего, качаться на качелях и смотреть мультфильмы. Дома у него три месяца назад появилась любимица - кошка Белла. Они большие друзья.

Вместе с мамой, папой и двумя сестричками Лаурой и Эвелиной он живет в Сигулде. Через год ему нужно идти в школу.

«Пока что у Марка пока нет интереса ни к буквам, ни к цифрам. Он часто ведет себя беспокойно или агрессивно. Когда нервничает, его трудно успокоить», - грустно рассказывает мама. - Но пока Марк маленький, можно что-то поменять. Наилучшие результаты для Марка дает сочетание АВА-терапии и занятий с аудиологопедом. Так, шаг за шагом, мы идем вперед. Нам нельзя останавливаться».

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Подробная история Марка - здесь.

Как помочь

Стоимость годового курса ABA-терапии, а также занятий с аудиологопедом и занятий по стимулированию интеллектуального развития составляет  7500 евро в год.

В рамках акции «Зеленой лампы» для Марка работает телефон помощи – 9000 63 84 (звонок - 1,42 евро). Благотворительный фонд BeOpen открыл специальный счет помощи. С этих денег не делаются никакие отчисления.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201

Konta nr.  LV18CBBR1123215500360

Bankas SWIFT: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Markam Indričam

Фонд BeOpen имеет статус -  Sabiedriskā labuma organizācija (SLO), это дает возможность благотворителям получать налоговые льготы по подоходному налогу.

Спасибо всем, кому небезразлична судьба мальчика!

Проект «Зеленая лампа» реализуется в сотрудничестве с благотворительным фондом BeOpen и при поддержке учредителя фонда BluOr Bank.

Если вам необходима помощь, вы можете связаться с нами по электронной  почте: zala.lampa@gmail.cominfo@beopen.lv
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