«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма

В сентябре 7-летний Матвей пошел в первый класс. Ему очень хочется общаться с другими детьми, но пока что он совсем не говорит, вместо слов у него - междометия. Диагноз мальчика - нарушения развития и речи.

Матвею нужны постоянные курсы АВА-терапии, которая ему реально помогает. Стоимость годового курса – 4160 евро.

Читайте нас также Google News Facebook

В рамках акции «Зеленой лампы» в помощь Матвею за неделю cобрано 4513 евро. В том числе сделано 734 звонка на сумму 917 евро.

Огромное спасибо всем, кто помогал! Собранные средства полностью пойдут на оплату годового курса АВА-терапии. Мы верим, что занятия помогут и Матвей начнет говорить.

Напоминаем, что благотворительный фонд BeOpen не делает никаких отчислений с денег на счету, открытом специально для Матвея.

Подробная история Матвея - здесь.

Читайте

Фонд BeOpen имеет статус Общественно-полезной организации (Sabiedriskā labuma organizācija - SLO), это дает благотворителям возможность получать налоговые льготы по подоходному налогу.

Проект «Зеленая лампа» выходит на сайтах mixnews.lv и lat.mixnews.lv и реализуется в сотрудничестве с благотворительным фондом BeOpen при поддержке учредителя фонда BluOr Bank.

info@beopen.lv Если вам необходима помощь, вы можете связаться с нами по электронной почте: zala.lampa@gmail.com