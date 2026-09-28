28 сентября 2026, 23:58

«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии

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«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии

В сентябре Марку исполнилось 6 лет. Вместе с мамой, папой и двумя сестричками он живет в Сигулде. Марк - живой, непоседливый и симпатичный мальчик, обожает машины, корабли и мультики про котов.

А вот говорить Марк начал всего полтора года назад. У него нарушения аутического спектра, задержка речи и интеллектуального развития.

До этого мальчик не говорил вообще. Первые результаты дали сеансы АВА-терапии в сочетании с занятиями у аудиологопеда. «Я сначала даже сама не очень верила, что это поможет, - говорит мама Илона. - Но зимой мы пошли на АВА-терапию впервые, а уже весной у Марка появились первые слова, а затем и фразы. Хотя он все еще говорит не очень понятно, но прогресс есть. Нам нельзя останавлиаться».

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Конечно, тут играет роль и комплексный подход в реабилитации, и упорство родителей, которые начали делать все возможное сразу, как только узнали о диагнозе сына.

А проявилось это примерно в 1,5 года. До этого мальчик развивался нормально, и у мамы не было причин для волнения. «Сын уже научился говорить первые слова – «мама, папа, котик». А потом, в 1,5 года, будто пошел регресс. Связная речь не проявлялась, на предметы он показывал пальчиком. Но врачи не видели оснований переживать - еще слишком маленький.

«Потом у Марка стало проявляться агрессивное поведение. Когда ему что-то не нравилось, швырял вещи и кричал. С другими детьми он общаться не умел», - рассказывает мама.

Родители начали обследовать ребенка, побывали у невролога, детского психиатра. ADOS-тест показал наличие аутического спектра.

«В тот момент мы ничего про аутизм не знали, никогда не сталкивались с этим диагнозом. Нужно было что-то делать, и я начала искать информацию везде, где можно», - говорит мама.

С 2 лет Марка начали водить к эрготерапевту, аудиологопеду, физиотерапевту и на занятия в сигулдский центр «Cerības spārni». Марк начал посещать специализированную группу детского сада «Pasaciņas», где с ним занимаются по 56-57 программам.

Пока мы разговаривали с мамой Илоной, Марк не выпускал из рук свои любимые машинки и катал их по зеленой траве у дома.  Марк - добрый мальчик, мы принесли ему конфеты, а он тут же начал угощать нас. Но общаться с ним непросто.

Растить особенного ребенка - это постоянные страхи, стрессы, усталость, напряжение… Часто – бессилие. Но и невероятная любовь, без которой просто не выстоять и не справиться. В этой ситуации маме важно - не терять надежды, не выгореть эмоционально. Конечно, помогает семья. А с семьей Марку повезло. Его все очень любят.

Каспар и Илона вместе давно. И они – одна команда. Каспар работает водителем. Илона по профессии - бухгалтер. Несколько дней в неделю ездит в офис, но в основном работает удаленно, так как с Марком нужно много заниматься, возить его на занятия и к врачам.

В семье растут еще две старшие дочки – 15-летняя Лаура и 18-летняя Эвелина, обе обожают братика. Все вместе они борются с трудностями, вместе отмечают праздники, вместе любят ездить на море. В их доме теплая атмосфера и уют. И одна общая большая мечта – помочь маленькому Марку, сделать все, чтобы он стал более самостоятельным, смог учиться в школе и в будущем найти свое место в жизни.

Мама очень волнуется, так как через год сыну нужно идти в школу.

«У Марка пока нет интереса ни к буквам, ни к цифрам. У него  отставание по интеллектуальному развитию. Он часто ведет себя беспокойно, непредсказуемо или агрессивно, не любит указаний, делает то, что сам хочет. Когда нервничает, его трудно успокоить», - грустно говорит Илона.

Когда мама нашла платные занятия по АВА-терапии и начала возить туда Марка раз в неделю, это сразу стало давать результаты. Марк стал менее нервный и понемногу начал говорить – сначала слова, потом фразы. Хоть и не совсем ясные, но это большой шаг вперед и шанс, что в дальнейшем мальчик начнет говорить лучше.

«Наилучшие результаты для Марка дает сочетание АВА-терапии и занятий с аудиологопедом», - делится Илона.

В Ригу возить ребенка на терапию далеко и тяжело, Марк плохо переносит долгие поездки. К счастью, недавно специалисты по АВА-терапии начали работать в Сигулде. А также Марку нужны постоянные занятия по интеллектуальному развитию, с эрготерапевтом, психологом и песочная терапия.

Реабилитация «особенных детей» для родителей становится беспрерывной работой без права на выходные и отпуск. И постоянной статьей расходов - все средства в семье уходят на оплату медицинских мероприятий. А ведь еще есть старшие дети.

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Такие семьи ежедневно борются с реальностью высоких цен на терапию и реабилитацию. Им очень нужна поддержка, и это не просто цифры на счете, а шанс, что их ребенок начнет общаться, заведет друзей, сможет адаптироваться в социуме…

Любимые игрушки Марка - машинки. Ему очень нравятся грузовики и большие фуры. А также корабли. Он обожает собирать лего, качаться на качелях и смотреть мультфильмы. Дома у него три месяца назад появилась любимица – кошка Белла. Они большие друзья.

«Пока Марк маленький, можно что-то поменять, - говорит Илона. –  И шаг за шагом мы идем вперед. Конечно, все это огромный труд. Но нельзя останавливаться».

В этой непростой борьбе семье Марка нужна поддержка.

Как помочь

Врачи единодушно рекомендуют Марку продолжить занятия по ABA-терапии. Стоимость годового курса ABA-терапии, а также занятий с аудиологопедом и занятий по стимулированию интеллектуального развития составляет

                     7500 евро в год

Для семьи это огромная сумма. Некоторое время назад Илона обратилась за помощью в Фонд детской больницы. Марка внесли в список ожидания, но предупредили, что очередь очень длинная…

К сожалению, в соответствии с порядком использования пожертвований Фонда детской больницы, помощь в оплате посещения терапевтических сеансов от Фонда детской больницы предоставляется детям до 7 лет (не включая 7-й год). Поэтому мама просит помощи у «Зеленой лампы» и благотворительного фонда BeOpen.

Важен каждый звонок и каждый евро. От этого зависит судьба мальчика.

В рамках акции «Зеленой лампы» для Марка работает телефон помощи – 9000 63 84. Стоимость звонка – 1,42 евро. Благотворительный фонд BeOpen открыл специальный счет помощи. С этих денег не делаются никакие отчисления.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201

Konta nr.  LV18CBBR1123215500360

Bankas SWIFT: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Markam Indričam

Фонд BeOpen имеет статус Общественно-полезной организации (Sabiedriskā labuma organizācija - SLO), это дает благотворителям возможность получать налоговые льготы по подоходному налогу.

Каждый звонок и каждый пожертвованный евро важны. Спасибо всем, кому небезразлична судьба мальчиков.

Проект «Зеленая лампа» реализуется в сотрудничестве с благотворительным фондом BeOpen и при поддержке учредителя фонда BluOr Bank.

Если вам необходима помощь, вы можете связаться с нами по электронной  почте: zala.lampa@gmail.cominfo@beopen.lv
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Присоединяйтесь к странице проекта на Facebook, чтобы быть в курсе, кому в реальном времени нужна помощь. Каждую неделю мы публикуем новые истории и каждый день - отчеты.
google news Подпишитесь на нас
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