23 сентября 2026, 16:59

«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться

«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться

В сентябре 7-летний Матвей пошел в первый класс. Он симпатичный, живой и веселый. Ему очень хочется общаться с другими детьми, но он не умеет. Матвей совсем не говорит, вместо слов у него - междометия. Диагноз мальчика - нарушения развития и речи.

Семье с двумя детьми нужна помощь для оплаты АВА-терапии, которая Матвею реально помогает. Стоимость годового курса – 4160 евро. 

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За день в помощь Матвею собрано 990 евро. В том числе сделано 298 звонков на сумму 372 евро

В рамках акции «Зеленой лампы» для Матвея работает благотворительный телефон - 9000 6384. Стоимость звонка - 1,42 евро. Благотворительный фонд BeOpen открыл личный счет помощи для Матвея Михальченко. С этих денег не берутся проценты или комиссионные.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201

Konta nr. LV12CBBR11232155 01050

Bankas SWIFT: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Matvejam Mihalčenko

С чего все началось

Беременность у мамы Анны проходила с осложнениями. Кроме того, она совпала с тяжелым периодом в жизни Анны - очень сильно болела ее мама, а потом умерла. У старшей дочки в это время были психолдогические проблемы в школе, и ее пришлось срочно переводить в другое учебное заведение - это тоже стало стрессовой ситуацией.

Родился малыш раньше срока - в 7,5 месяцев, очень слабенький, весом 2900 г.  Из-за осложнений маме пришлось делать кесарево сечение. Три дня мальчик лежал в специальном боксе, инкубаторе для новорожденных. Потом все более-менее наладилось, и через неделю Анну с ребенком отпустили домой.

Врачи предупредили, что может быть отставание в развитии, и малышу нужна постоянная реабилитация. Анна как ответственная мама сразу же записалась в очереди ко всем возможным специалистам - физиотерапевту, массажисту и другим. И начала возить сына на занятия и процедуры практически с самого рождения.

Физически Матвей развивался нормально, довольно рано начал ползать, в 1,5 года пошел самостоятельно. Но вот по умственному развитию он отставал от своего возраста. Кроме того, у малыша совсем не развивалась речь.

Он и сейчас, в 7 лет, говорит, в основном, междометиями и звуками. «У него свой язык, - грустно констатирует Анна. – В основном в его речи – ой, эх, да-да, нет, би-би, вау-вау… Очень ждем, когда же он наконец скажет первые полноценные слова».

Естественно, что и с другими детьми Матвей совсем не умеет общаться, хотя ему очень хочется. Он не может им ничего сказать, и дети не принимают его в свою игру.

Если дома Матвей хочет что-то спросить или чего-то добиться, он берет родителей за руку и указывает на желаемое - либо жестом, либо на своем языке.

Любимые игрушки Матвея – экскаваторы с ковшами, разные машинки, имеющие отношение к строительству, ему нравится строить что-то из песка. Он любит помогать маме на кухне, например, отбивать молоточком мясо. А вот рисует пока что только простыми линиями.

Матвей – ребенок с характером, упрямый, подвижный, озорной. Но совсем не агрессивный, ласковый. В семье его все очень любят.

Матвей с сестрой Эмилией.

Родители перепробовали многие методики и занятия с разными специалистами, в том числе и с логопедом и по системе Tomatis. Но больше всего Матвею помогла АВА-терапия. Конкретно – занятия с АВА-терапевтом Викторией Задорожной, куда они начали ходить дважды в неделю.

«Нам повезло. Виктория, первая из всех специалистов, нашла к Матвею индивидуальный подход, смогла мотивировать его к учебе. Он начал запоминать буквы и цифры, учится произносить слова, правильно выговаривать  звуки. Это очень важно, потому что сын пошел в первый класс Рижской 3-й начальной школы. Учиться он будет по 59 программе. И мы очень волнуемся», - рассказывает мама.

Матвей с папой.

«С мужем Олегом мы вместе уже 20 лет, - улыбается Анна. – Познакомились когда-то в интернете, еще на сайте One.lv. Он электрокрановщик и много работает, чтобы обеспечивать семью и реабилитации сына».

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В семье растет и 16-летняя Эмилия, которая осенью пойдет в 9-й класс.

Живут они скромно, в небольшой 2-комнатной квартире в Задвинье, вместе с 85-летним папой Петерисом. Не понятно, как они впятером там помещаются, но все у них проходит дружно.

В свободное время любят все вместе куда-то поехать - в прошлом году, например, много путешествовали по замкам Латвии. Правда, все поездки семья старается планировать в радиусе 100 километров, так как Матвей устает от длинных расстояний.

Кроме того, что приходится все время возить сына на реабилитации и много заниматься с ним дома, Анна работает сиделкой у пожилых людей. Времени ни на что не остается, но без этого им не справиться с расходами. Кроме того, она видит в этой работе свое призвание - помогать людям.

Вообще у Анны - высшее образование, она менеджер, но работать по специальности сейчас не может. В данный момент она еще и пошла учиться на соцработника.

За помощью в «Зеленую лампу» Анна рискнула обратиться ради сына. Занятия по АВА-терапии приносят очень хорошие результаты и прекращать их нельзя. Это шанс для 7-летнего Матвея начать говорить, воспринимать информацию, нормально учиться в школе, контролировать эмоции, наладить контакты со сверстниками. Если это не сделать сейчас, потом будет намного сложнее.

Наша поддержка поможет реально изменить жизнь мальчика в лучшую сторону.

Как помочь

7-летнему Матвею нужен постоянный курс АВА-терапии дважды в неделю. Стоимость годового курса – 4160 евро.

В рамках акции «Зеленой лампы» для Матвея до 29 сентября работает благотворительный телефон - 9000 6384. Стоимость звонка - 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл личный счет помощи для Матвея Михальченко.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201

Konta nr. LV12CBBR11232155 01050

Bankas SWIFT: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Matvejam Mihalčenko

Фонд не делает никаких отчислений с поступивших на счет пожертвований.

Каждый звонок и каждый пожертвованный евро важны. Спасибо всем, кому небезразлична судьба мальчиков.

Фонд BeOpen имеет статус Общественно-полезной организации (Sabiedriskā labuma organizācija - SLO), это дает благотворителям возможность получать налоговые льготы по подоходному налогу.

Проект «Зеленая лампа» реализуется в сотрудничестве с благотворительным фондом BeOpen и при поддержке учредителя фонда BluOr Bank.

Если вам необходима помощь, вы можете связаться с нами по электронной  почте: zala.lampa@gmail.cominfo@beopen.lv
.
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