«Зеленая лампа»: для братиков Алекса и Маркуса собрано более 7 тысяч евро

Братикам Маркусу и Алексу Бемберисам нужны постоянные курсы АВА-терапии. У обоих - аутизм и нарушения речевого развития. Причина нарушений - редкое генетическое заболевание.

Старшему, Маркусу, уже 16 лет. По уровню развития он по-прежнему остается ребенком. Младшему, Алексу, - 8 лет. У него серьезные нарушения речи и проблемы с поведением.

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В рамках акции «Зеленой лампы» для Маркуса и Алекса собрано 7733 евро

В том числе было сделано 811 звонков на благотворительный телефон на сумму 1013 евро.

Все собранные деньги, зачисленные на счет, который открыл Благотворительный фонд BeOpen, пойдут напрямую на оплату курсов АВА-терапии обоим мальчикам. Никакие отчисления с денег на счету не делаются.

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Фонд BeOpen имеет статус Общественно-полезной организации (Sabiedriskā labuma organizācija - SLO), это дает благотворителям возможность получать налоговые льготы по подоходному налогу.

Большое спасибо всем, кто помог Маркусу и Алексу!

Подробная история мальчиков - ЗДЕСЬ.

Проект «Зеленая лампа» реализуется в сотрудничестве с благотворительным фондом BeOpen и при поддержке учредителя фонда BluOr Bank.

info@beopen.lv Если вам необходима помощь, вы можете связаться с нами по электронной почте: zala.lampa@gmail.com