Сила сидя: 5 упражнений с эластичной лентой после 50

Иллюстрации созданы OpenAI для Mixnews

Чтобы мягко укреплять мышцы, не обязательно заниматься стоя или покупать гантели. Этот короткий комплекс с лёгкой эластичной лентой выполняется на устойчивом стуле и помогает включить мышцы груди, спины, ног и голеней без спешки и сложной координации.

Кому подходит: начинающим после 50 лет и тем, кто возвращается к движению после перерыва. Длительность: 12–15 минут. Инвентарь: прочный стул без колёс и подлокотников, длинная лёгкая лента и короткая лента-петля (или длинная лента, завязанная в свободное кольцо), вода.

Для первого занятия можно выполнить движения вообще без сопротивления, а затем добавить самую мягкую ленту. Перед началом осмотрите её: на ней не должно быть трещин и надрывов. Держите ленту уверенно, двигайтесь плавно и не позволяйте ей резко «выстреливать» обратно.

Лёгкая разминка - 2 минуты

Сядьте ближе к передней половине стула, поставьте стопы на пол. Сделайте 8 спокойных перекатов с пятки на носок, 6–8 кругов плечами назад и 30 секунд мягкого марша сидя. Дышите свободно, без задержек.

1. Жим ленты от груди

Исходное положение: сядьте устойчиво, стопы полностью на полу. Проведите ленту за спинкой стула на уровне верхней части спины и возьмите концы в руки. Локти согнуты и направлены немного вниз.

Как выполнять: на выдохе медленно выведите обе руки вперёд на уровне груди, почти выпрямляя локти, но не «запирая» их. На вдохе так же медленно вернитесь. Выполните 6–10 повторов.

Типичные ошибки: поднимать плечи к ушам, прогибаться в пояснице, резко отпускать ленту.

Проще: возьмитесь ближе к концам ленты или выполните движение без ленты.

2. Жим ногой вперёд и вниз

Исходное положение: сядьте ближе к краю стула. Поместите середину ленты под стопу одной ноги, концы крепко удерживайте у бёдер. Приподнимите колено на удобную высоту.

Как выполнять: на выдохе направьте стопу вперёд и чуть вниз, плавно разгибая колено. Не выпрямляйте сустав до жёсткого упора. На вдохе верните колено в исходное положение. Сделайте по 6–8 повторов каждой ногой.

Типичные ошибки: округлять спину, отпускать концы ленты, двигаться рывком.

Проще: используйте более длинный участок ленты или просто разгибайте ногу без сопротивления, не поднимая колено высоко.

3. Разведение коленей с лентой-петлёй

Исходное положение: наденьте лёгкую петлю на бёдра чуть выше коленей. Поставьте стопы параллельно на ширине таза, колени находятся над стопами.

Как выполнять: на выдохе мягко разведите колени наружу, не отрывая стоп от пола. Задержитесь на 2–3 секунды. На вдохе медленно вернитесь, сохраняя небольшое натяжение ленты. Выполните 8–10 повторов.

Типичные ошибки: заваливать стопы на внешние края, разводить ноги слишком широко, раскачивать корпус.

Проще: возьмите более мягкую петлю или выполняйте небольшое разведение без ленты.

4. Разведение рук перед грудью

Исходное положение: сядьте прямо, возьмите ленту ладонями вниз на ширине плеч. Вытяните руки перед собой на уровне груди, локти оставьте слегка мягкими.

Как выполнять: на выдохе разведите руки в стороны, словно хотите приблизить лопатки друг к другу. Плечи держите опущенными. На вдохе контролируемо вернитесь. Сделайте 6–10 повторов.

Типичные ошибки: тянуть ленту за счёт поднятых плеч, выгибать поясницу, запрокидывать голову.

Проще: держите руки немного ниже уровня груди и возьмитесь ближе к концам ленты.

5. Жим стопой для голени

Исходное положение: вытяните одну ногу вперёд с мягким коленом. Проведите середину ленты вокруг передней части стопы, концы удерживайте у бёдер. Сначала слегка потяните носок на себя.

Как выполнять: на выдохе направьте носок вперёд, преодолевая сопротивление. На вдохе медленно верните стопу на себя. Нога и корпус остаются неподвижными. Выполните по 8–12 повторов каждой стопой.

Типичные ошибки: натягивать ленту на пальцы вместо передней части стопы, резко возвращать носок, задерживать дыхание.

Проще: ослабьте натяжение или сделайте движение стопой без ленты.

Спокойная заминка - 2 минуты

Уберите ленту. Сделайте 5 медленных кругов плечами назад, по 6 движений стопой на себя и от себя, затем положите ладони на рёбра и выполните 3 спокойных вдоха и длинных выдоха. Вставайте со стула без спешки.

Важные меры предосторожности

Начните с одного круга и лёгкого сопротивления. По рекомендациям Национального института старения США, новичкам полезно сначала освоить движение без ленты; силовые упражнения выполняют плавно, не задерживая дыхание. Остановитесь при боли в груди, сильной одышке, головокружении, внезапной слабости или резкой боли. Если вы давно не занимались, недавно перенесли операцию или серьёзное заболевание, есть выраженные проблемы с сердцем, суставами или равновесием, заранее обсудите комплекс с врачом или физиотерапевтом.

Короткая тренировка не заменяет лечение и не гарантирует профилактику заболеваний. Она может быть удобной частью регулярной активности: CDC и NHS рекомендуют взрослым старшего возраста сочетать аэробную нагрузку, упражнения на силу и занятия, развивающие равновесие, с поправкой на состояние здоровья и возможности.

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